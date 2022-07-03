Сейв россиянина признали спасением года в НХЛ. Немыслимо, как Сорокин вытащил эту шайбу

Российские вратари — главные ньюсмейкеры мирового хоккея в начале июля. Иван Федотов угодил в громкий скандал, сразу три наших голкипера в НХЛ вот-вот сменят клубы, ну а Илья Сорокин — страж ворот «Айлендерс» — отметился ярким призом зрительских симпатий. Именно сейв русского «островитянина» болельщики в Америке признали лучшим в прошедшем сезоне НХЛ. Давайте вспомним, что же сотворил Сорокин в марте этого года.

Это было дерби Нью-Йорка на домашней площадке «Рейнджерс». В первом периоде при счёте 0:0 «синерубашечники» провели атаку, Фрэнку Ватрано удалось обмануть Сорокина и вытянуть его на себя, а затем отдать передачу на пустой угол Артемию Панарину. Лидер «Рейнджерс» бросал наверняка и уже готовился отмечать гол, но тут его соотечественник совершил немыслимое: отбил шайбу клюшкой, падая назад!

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В замедленном повторе это спасение и вовсе смотрится просто космически: ведь создаётся ощущение, что в падении Сорокин уже не контролирует своё тело, а потом он выдаёт такое! Но даже без повтора действий россиянина хватило для того, чтобы чужой для «Айлендерс» стадион охнул в едином порыве.

«Островитяне» в той игре выгрызли победу на последних минутах, но после игры в стане команды вспоминали вовсе не решающий гол Палмьери.

«Это было невероятно. Было слышно, как трибуны хлопали после повтора этого сейва. Заслуженно, это великолепный сейв. Гибкость, координация движений, хоккейное чутьё, которое подсказало, что Панарин на дальней штанге. Когда видишь его уверенность в себе, видишь, какие шайбы он вытаскивает, он даёт нам шанс в каждом матче. О большем нельзя и просить. Сегодня он помог украсть для нас победу», — заявил форвард Андерс Ли.

«Вы смеётесь? Сумасшедшая гибкость, сумасшедшая реакция. Наверное, такой сейв смогли бы сделать два или три вратаря в лиге, и Сорокин – один из них. Наша скамейка получила мощный заряд энергии», — отметил Мэтью Барзал.

«Твою ж… дивизию! Это, возможно, один из лучших, если не лучший сейв, что я видел за долгое время. А я в хоккее уже очень давно. Но меня это не удивляет, Сорокин на такое способен. С Сорокиным меня ничего не удивляет»», — Барри Тротц с трудом подобрал цензурное выражение на послематчевой пресс-конференции.

Этот сейв Сорокина оказал грандиозное впечатление и на бывших голкиперов, работающих ныне экспертами в журналистике.

«Не знаю, как он сохранил концентрацию на шайбе, падая назад. Невероятно грандиозный сейв», — поделился эмоциями Брайан Буше.

«Безумие! Он настроился на бросок Ватрано, потерял равновесие, когда тот делал пас, но ни на мгновение не терял из виду шайбу. Он всё время удерживал взгляд на ней, дав себе крохотный шанс – но всё-таки шанс – сделать сейв», — отметил Мартин Бирон.

Есть ощущение, что из-за провального выступления «Айлендерс» в сезоне Сорокин стал одним из самых недооценённых вратарей в НХЛ. Понятно, что трудно воспевать голкипера клуба, не попавшего в плей-офф, но всё-таки Илья провёл великолепный чемпионат. Он одержал 26 побед в 52 встречах, отбил 92,5% бросков и, по сути, переиграл конкурента Семёна Варламова, на которого, похоже, уже не планируют делать ставку в клубе.

Признание его сейва болельщиками лучшим в сезоне — это в какой-то степени восстановление справедливости по отношению к Сорокину. Вероятно, уже в следующем сезоне, если «Айлендерс» совсем не развалятся после ухода Барри Тротца, мы будем говорить об Илье ничуть не меньше, чем о Шестёркине и Василевском.