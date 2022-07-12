Панин поддержал Федотова, игроков «Салавата» ждут проблемы? Главные новости дня в хоккее

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 11 июля.

Александр Георгиев подписал трёхлетний контракт с «Колорадо»

26-летний российский вратарь Александр Георгиев, ранее обменянный из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо Эвеланш», подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «Эвеланш».

Отмечается, что Георгиев согласился на трёхлетний контракт на сумму в $ 10,2 млн ($ 3,6 млн – в первый год, $ 3,7 млн – во второй и $ 2,9 млн – в третий). Согласно прошлому контракту, он зарабатывал $ 2,4 млн в год.



Ранее «рейнджеры» взамен получили пики третьего и пятого раунда драфта-2022, а также третьего раунда драфта-2023.

Григорий Панин выступил в поддержку Ивана Федотова

36-летний российский защитник и капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о резонансной ситуации с призывом на срочную службу вратаря сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, ранее выступавшего за московский ЦСКА.



«Если всё равно, то лучше мимо проходи. Классно жить по принципу – слава богу, не со мной. Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное – не со мной… Вот и наш спортивный круг молчком. Давайте по-честному, завтра с любым может произойти подобная ситуация, а особенно молодых ребят касается, которые будут прославлять наш хоккей за границей и защищать наш флаг на разных соревнованиях. Ваня Федотов за два года из просто подающего надежды стал главным вратарём на Олимпиаде, выиграл кубок КХЛ, и вот мечта любого хоккеиста НХЛ (это не секрет) но… По-любому мне скажут — не лезь не в своё дело, занимайся своим хоккеем, но и Федот хочет заниматься своим хоккеем, только и всего. Но кто-то где-то так не считает. Это прецедент для всех. Лига, профсоюз (если он есть), федерация и мы, спортсмены, как минимум должны помочь Ване продолжить карьеру, защищая наш национальный и клубный флаг.



P. S. Такие разборки со спортом ничего общего не имеют. Ещё над несколькими пацанами висит «топор», из них яркая звезда НХЛ. Есть ли среди нас хоть немного своих пацанов?» — гласит публикация Панина в одной из социальных сетей.

Журналист TSN рассказал, при каких условиях Малкин подпишет новый контракт с «Питтсбургом»

Журналист TSN Крис Джонстон в ходе обсуждения возможных свободных агентов поделился мнением о ситуации с контрактом форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, подходящим к концу 13 июля. Обозреватель рассказал, при каких условиях россиянин может подписать новое соглашение с клубом.



«Что ж, ещё один парень, который может остаться на своём месте, — мы всё равно будем говорить «может остаться в «Питтсбурге». И вот что мы знаем об этой ситуации: при прочих равных условиях он хочет остаться в клубе. Мы видели его сообщения Крису Летангу, когда тот подписал шестилетнее соглашение во время драфта. И похоже, что тогда был хоть какой-то скромный прогресс на пути к сделке, но подписи ещё нет. И действительно, дело доходит до крайнего срока.



Я думаю, что если «Пингвинз» предложат контракт на четыре года и зарплату около $ 7 млн в год, то его сделка будет завершена. Мне кажется, сейчас они застряли на трёх годах. Но, как вы знаете, за пару дней до выхода на рынок свободных агентов есть хотя бы небольшой проблеск надежды на горизонте, что есть путь, который приведёт их к заключению новой сделки», – цитирует Джонстона TSN.

Новость по теме Лебрюн сообщил о прогрессе в переговорах между «Питтсбургом» и Малкиным о новом контракте

Источник: «Салават Юлаев» сотрудничал с фирмой жены задержанного экс-сотрудника ГИБДД

Задержанный экс-сотрудник ГИБДД Башкортостана Фарит Самигуллин мог помочь бывшим и нынешним игрокам «Салавата Юлаева» в оформлении не только поддельных военных билетов, но и других документов, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



«Кажется, у некоторых бывших и нынешних хоккеистов «Салавата Юлаева» могут возникнуть новые проблемы. Следователи считают, что Фарит Самигуллин мог им оформлять не только «левые» военники, но и другие документы. И, вероятно, делал это не всегда законно.

Теперь сотрудники правоохранительных органов планируют проверить бумаги, которые оформлялись хоккеистам при его участии. При этом проблема в том, что таких документов может быть довольно много, – «Салават Юлаев» официально взаимодействовал с фирмой жены Самигуллина в части оформления документов иностранным хоккеистам.



Кстати, для получения документов многим хоккеистам была необходима регистрация в Уфе. И, по версии следствия, не всегда она могла делаться легально», – написано в сообщении.



Напомним, с именем Самигуллина связывают обвинения в адрес трёх бывших хоккеистов «Салавата Юлаева» – вратаря Анвара Сулейманова, нападающих Михаила Воробьёва (сейчас – игрок СКА) и Владислава Лукина («Адмирал»). Ленинский районный суд Уфы назначил заседания по делам Сулейманова и Воробьёва на 18 июля.

Журналист The Athletic включил Мичкова и ещё двух россиян в топ-20 драфта НХЛ — 2023

Журналист издания The Athletic Кори Пронман представил предварительный рейтинг лучших игроков, которые будут доступны на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года.



В топ-20 вошли три российских хоккеиста: форвард системы санкт-петербургского СКА Матвей Мичков, защитник «Омских Крыльев» Михаил Гуляев и нападающий «Локо» Даниил Бут.

Топ-10 драфта НХЛ — 2023 по версии Кори Пронмана:



1. Коннор Бедард — (нападающий, «Реджайна Пэтс», WHL).

2.

3. Адам Фантилли — (нападающий, «Чикаго Стил», USHL).

4. Зак Бэнсон — (нападающий, «Виннипег Айс», WHL).

5. Далибор Дворски — (нападающий, АИК J20, J20 Nationell).

6. Каспер Халттунен — (нападающий, «Йокерит U20», U20 SM-Sarja).

7. Нейт Даниелсон — (нападающий, «Брэндон Уит Кингз», WHL).

8. Чарли Страмел — (нападающий, USNTDP, USHL).

9. Кэм Аллен — (защитник, «Гелф Шторм», WHL).

10. Мэттью Вуд — (нападающий, «Виктория Роялс», WHL).

…

12. Михаил Гуляев — (защитник, «Омские Крылья», МХЛ).

…

18. Даниил Бут — (нападающий, «Локо», МХЛ). 1. Коннор Бедард — (нападающий, «Реджайна Пэтс», WHL).2. Матвей Мичков — (нападающий, «СКА-1946», МХЛ).3. Адам Фантилли — (нападающий, «Чикаго Стил», USHL).4. Зак Бэнсон — (нападающий, «Виннипег Айс», WHL).5. Далибор Дворски — (нападающий, АИК J20, J20 Nationell).6. Каспер Халттунен — (нападающий, «Йокерит U20», U20 SM-Sarja).7. Нейт Даниелсон — (нападающий, «Брэндон Уит Кингз», WHL).8. Чарли Страмел — (нападающий, USNTDP, USHL).9. Кэм Аллен — (защитник, «Гелф Шторм», WHL).10. Мэттью Вуд — (нападающий, «Виктория Роялс», WHL).12. Михаил Гуляев — (защитник, «Омские Крылья», МХЛ).18. Даниил Бут — (нападающий, «Локо», МХЛ).

Лебрюн: переговоры между «Колорадо» и Ничушкиным прошли в позитивном ключе

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил информацию о переговорах по новому контракту между «Колорадо Эвеланш» и российским нападающим Валерием Ничушкиным.



«Переговоры между представителями Валерия Ничушкина и обладателем Кубка Стэнли — «Колорадо» — прошли в позитивном ключе. Неплохие шансы на то, что продление контракта состоится до того, как откроется рынок свободных агентов в среду», — сообщил Лебрюн.

Евгений Свечников не получит предложение от «Виннипега» и станет свободным агентом

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников не получит квалификационное предложение от клуба, сообщает пресс-служба команды.



25-летний форвард получит статус неограниченно свободного агента, после 13 июля он сможет вести переговоры с любым клубом Национальной хоккейной лиги. По истекающему соглашению его кэпхит составлял $ 750 тыс.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие в 72 матчах, набрав 19 (7+12) очков при показателе полезности «-4».