СКА потерял всех лидеров, а «Куньлунь» — вообще всех. Итоги межсезонья на Западе КХЛ

На прошлой неделе клубы КХЛ вышли из отпусков. «Чемпионат» рассказывает, с какими потерями и приобретениями приступили к тренировкам команды Западной конференции.

ЦСКА

Что сделано: на финише прошедшего сезона московские армейцы предприняли впечатляющий рывок и с 1-3 отыгрались в финальной серии с «Металлургом», а затем взяли и «золотой» матч. На трансферном рынке действующие чемпионы выглядят менее эффектно, а основной вопрос, который этим летом звучал в адрес ЦСКА, совсем не относился к селекции. Какова роль боссов столичного клуба в истории с Иваном Федотовым – увы, об этом остаётся только гадать.

Если голкипера в скором времени не ждёт досрочный дембель, значит москвичи неизбежно столкнутся с трудностями. На замену Федотову красно-синие призвали из «Салавата Юлаева» Александра Шарыченкова. К 30 годам он сыграл в КХЛ чуть больше 200 матчей и ни в одном клубе, кроме «Югры», не был номером один.

Кроме того, ЦСКА лишился капитана: Сергей Андронов отправился в «Локомотив». В остальном армейцы обошлись без серьёзных потерь и смогли сохранить почти весь чемпионский состав. Главное достижение менеджеров – подписание контракта с 27-летним Максимом Маминым. Им удалось вернуть из НХЛ хоккеиста в самом расцвете сил – такая удача подворачивается чрезвычайно редко.

Сергей Андронов Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Что надо сделать: если армейцы не договорятся с Александром Поповым, ЦСКА превратится в очень молодую команду. Возможно, именно над поиском умудрённого опытом ветерана москвичи будут работать в ближайшее время.

СКА

Что сделано: петербургские армейцы, напротив, провели основательную кадровую ревизию, но вариантов не было. СКА в одночасье недосчитался всех легионеров и Андрея Кузьменко, отпустил на родину в «Трактор» Антона Бурдасова, не пошёл по пути компромиссов с молодой звездой Кириллом Марченко и легко отдал Владимира Ткачёва «Авангарду».

На роль лидера питерцы выписали Дамира Жафярова. Предполагается, что компанию ему составят Николай Прохоркин, Марат Хайруллин и Артём Фёдоров, но готовы ли они играть в ударном звене топ-клуба – загадка.

Что надо сделать: армейцам удалось сохранить среднее ядро команды, поэтому в системе клуба по-прежнему очень много игроков. СКА стоило бы подумать, как устроить несколько выгодных обменов с их участием – впрочем, в Петербурге к таким мерам прибегают неохотно. Ещё одна важнейшая задача – договориться с Никитой Гусевым. 30-летний нападающий всё ещё смотрит на противоположный берег Атлантики, но СКА нуждается в нём гораздо больше, чем любой из клубов НХЛ.

«Динамо» Москва

Что сделано: бело-голубые с лёгкостью сказали «пока» игрокам, которые на протяжении последнего времени олицетворяли клуб. Шипачёв, Войнов и Галиев усилили потенциального конкурента «Динамо» в борьбе за Кубок – «Ак Барс». В СКА отправился Артём Фёдоров, Александра Петунина обменяли в «Северсталь», а перспективный Александр Кисаков полетел покорять Северную Америку.



Вместо них москвичи собрали вместе тройку бывших игроков «Авангарда» (Каблуков, Готовец, Мартынов), поменяли вратарскую бригаду и сделали ещё несколько сомнительных приобретений – например, посчитали за усиление возвращение из АХЛ белоруса Максима Сушко, который раньше не блистал и в минском «Динамо».

Алексей Кудашов Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

Что надо сделать: официальные лица клуба неоднократно подчёркивали, что в новом сезоне будут делать ставку на коллектив из хорошо обученных хоккеистов без выдающихся резюме. Но от трансферной кампании москвичей всё равно веет грустью. Возможно, Алексей Кудашов придумал чёткий план, как работать с командой без единой звезды, однако если москвичи хотят забивать, то поиском игроков, имеющих способности к этому, всё же стоит заняться.

«Локомотив»

Что сделано: ярославцы ограничились на рынке минимальными движениями. «Локомотив» окончательно попрощался с легионерами, в том числе Эдвардом Паскуале. Его место в воротах займёт Иван Бочаров – вряд ли это тот голкипер, о котором мечтали волжане, но в нынешней ситуации выбирать не приходится.

Зато «Локомотив» получил заметное подкрепление нападающими. Сергей Андронов, очевидно, приходил по протекции Игоря Никитина – вероятно, он добавит команде мускул и духовитости. А вот от экс-форварда «Торпедо» Ивана Чеховича тренеры «Локо» вправе ждать результативной игры.

Что надо сделать: по словам Никитина, «Локомотив» готов входить в новый сезон с теми игроками, которые уже прибыли в Ярославль. При этом железнодорожники, говорит главный тренер, не отказались бы ещё от нескольких нападающих и хотели бы видеть в команде Артёма Анисимова.

«Северсталь»

Что сделано: череповчане потеряли трёх легионеров и нашли альтернативу только одному из них, а потому, безусловно, стали слабее. В то же время российский костяк команды на месте. Кроме того, Андрей Разин вытащил из ВХЛ двух нападающих – и, если главному тренеру удастся сделать их известными, никто не удивится.

Андрей Разин Фото: Коркка Александр, photo.khl.ru

Что надо сделать: возможности «Северстали» жёстко ограничены – рассчитывать на новые трансферы не приходится, так что «сталеварам» не остаётся ничего, кроме как тренироваться.

«Спартак»

Что сделано: до последних дней «Спартак» мог поспорить с «Динамо» по масштабу потерь. Когда красно-белую Москву покинули все прежние иностранцы, Сергей Широков и даже Владимир Галузин, стало совсем непонятно, кто будет играть в нападении.

Со временем «спартаковцы» обнаружили ответ на этот вопрос. Им удалось сохранить Кугрышева, Локтионова и Хохлачёва, а также заманить Романа Старченко и двух легионеров – Филипа Вароне и Шейна Принса. Возможно, в клубе надеются, что сможет выстрелить и кто-то из менее заметных новичков – их «Спартак» искал во всех концах света. В результате команду пополнили хоккеисты, ранее выступавшие в ВХЛ, OHL, USHL и Казахстане.

Что надо сделать: приобретений у москвичей больше, чем потерь. Теперь красно-белым нужно «расфасовать» тех, кто к ним уже присоединился.

«Витязь»

Что сделано: «витязи» заметно окрепли за лето. К тренерской работе вернулся Вячеслав Буцаев, в обороне опыта добавит Виталий Меньшиков, в атаке – Владимир Галузин, а Александр Авцин и Владислав Кара должны сделать команду более скоростной. С другой стороны, отличных легионеров – то, что всегда держало «Витязь» на плаву – в подмосковном клубе больше не будет.

Что надо сделать: разобраться с вратарями. Помимо Дмитрия Шикина, у «Витязя» ещё три голкипера на просмотровых контрактах.

«Торпедо»

Что сделано: нижегородцы расстались с двумя сильнейшими форвардами команды – Чеховичем и Жафяровым. Но количественно «Торпедо» может чувствовать себя в выигрышном положении. Нижегородцы взяли 13 игроков на замену шести ушедшим. В системе клуба себя попробуют Николай Коваленко, вернувшийся из Швеции Зият Пайгин, а также Игорь Ларионов-младший и японец Ю Сато.

Что надо сделать: торпедовцам, безусловно, пригодился бы лидер нападения, только вот где его взять?

«Динамо» Минск

Что сделано: динамовцы могут не волноваться только за вратарскую линию. Минчане оформили арендные права на Константина Шостака из «Северстали». Его бэкапом будет другой перспективный белорус – Алексей Колосов. В остальных линиях всё сложнее. Минчане вернули Козуна и Спунера, но больше радоваться нечему.

Что надо сделать: надо найти и подписать полевых игроков.

«Сочи»

Что сделано: южане имеют полное право гордиться своей трансферной кампанией. «Сочи» дождался из Северной Америки Андрея Алтыбармакяна, Дмитрия Завгороднего и Алексея Мельничука, взял из «Амура» Никиту Пивцакина, а из «Торпедо» – Артура Тянулина.

Что надо сделать: клубу, который в прошлом сезоне не попал в плей-офф, никакое усиление не будет лишним, но вряд ли сочинцы пойдут на какие-то кадровые перемены до старта сезона – таких возможностей просто нет.

«Куньлунь»

Что сделано: «красные звёзды» последними из клубов КХЛ назначили главного тренера. Вперёд «Куньлунь» поведёт Грег Айрленд, который ранее работал со сборной Италии. Правда, пока совсем непонятно, кого именно будет тренировать канадский специалист. В официальной базе контрактов «Куньлунь» зарегистрировал только один договор – с вратарём Джереми Смитом. Различные СМИ утверждали, что руководители «Куньлуня» скомплектовали команду, но документальных подтверждений этому всё нет и нет.

Что надо сделать: может быть, сняться с чемпионата?