Российский клуб подписал этнического украинца из США. Однажды он лишил нашу сборную мечты

В самом начале лета казалось, что в следующем сезоне КХЛ может быть установлен исторический антирекорд по числу иностранных игроков в лиге. На фоне непростой политической ситуации в России и мире многие легионеры разрывали действующие контракты с российскими клубами и искали варианты продолжения карьеры в европейских чемпионатах.

К концу второго месяца лета можно смело констатировать, что эта тенденция чуть видоизменилась. Европейские игроки по-прежнему крайне неохотно заключают контракты с клубами КХЛ, чем в полной мере воспользовались их коллеги из Северной Америки. За последние две недели в лигу хлынул целый поток североамериканских хоккеистов, в число которых вошли такие игроки, как 28-й номер драфта НХЛ-2014 Джош Хо-Сэнг («Салават Юлаев»), 61-й номер драфта НХЛ-2015 Джереми Бракко («Барыс»), лучший защитник-бомбардир минувшего плей-офф АХЛ Джоуи Кин («Спартак») и многие другие.

Мотивы у игроков абсолютно разные. Одни уже давно распрощались с надеждой закрепиться на уровне НХЛ и теперь едут в КХЛ в поисках лучшей финансовой жизни, тогда как другие лелеют надежду перезапустить свою карьеру и обратить на себя внимание клубов НХЛ. Именно ко второй группе игроков относится и ещё один североамериканский новичок «Салавата Юлаева» – 23-летний теперь уже экс-нападающий системы «Сан-Хосе Шаркс» Александр Хмелевски.

На прошлой неделе американский форвард не принял квалификационное предложение «акул» и принял решение продолжить карьеру в российской лиге, подписав годичный контракт с уфимским клубом. Именно небольшой срок контракта указывает на то, что в России Хмелевски намерен провести хороший яркий сезон, чтобы в 24-летнем возрасте вернуться за океан, где игрок подавал определённые надежды на старте своей карьеры.

Молодой форвард, родившийся в Калифорнии в семье украинских эмигрантов, прошёл через всю систему подготовки американских национальных команд. В возрасте 17 лет Хмелевски сыграл за сборную США на Мировом кубке вызова, где его партнёрами по команде были такие игроки, как защитник Куинн Хьюз и нападающий Брэди Ткачук. Спустя несколько лет Александр сыграл за американскую команду на молодёжном чемпионате мира 2019 года, добравшись со своей сборной до финала мирового первенства.

Александр Хмелевски Фото: Kevin Light/Getty Images

К тому моменту Хмелевски уже был выбран «Сан-Хосе Шаркс» в шестом раунде на драфте НХЛ под общим 185-м номером. Столь низкий выбор на драфте был обусловлен тем, что Александр довольно слабо провёл преддрафтовый год, набрав всего 43 очка в 58 матчах в юниорской лиге Онтарио за «Оттаву-67». Показатель «меньше одного очка за матч» является крайне посредственным результатом для юниорского хоккея.

Но уже после драфта карьера Александра пошла на резкий взлёт. Российские болельщики должны хорошо помнить этого форварда, ведь три года назад именно Александр стал злым гением нашей сборной в полуфинале чемпионата мира. В начале второго периода «звёздно-полосатые» использовали большинство, заработанное ими в результате удаления Виталия Кравцова. Будущий первый номер драфта НХЛ Джек Хьюз прострелил с правого края, а Хмелевски подставил клюшку и переправил шайбу между щитков Петру Кочеткову. Шайба Александра в том матче оказалась победной для сборной США, а российские игроки после матча не могли сдержать слёз от разочарования, расставшись с мечтой о мировом золоте.

Для самого Хмелевски тот турнир стал ярким прорывом в его карьере. В семи матчах он набрал 7 (4+3) очков, причём три из четырёх шайб он забросил на стадиях плей-офф. Помимо победного гола в ворота сборной России, Александр также по разу огорчил Чехию в четвертьфинале и Финляндию в финале. Гол Хмелевски в «золотой» встрече едва не стал поворотным событием всего турнира. Он отличился в середине третьего периода при счёте 2:0 в пользу финской команды, а спустя минуту после своей шайбы ещё и ассистировал Джошу Норрису. Американцам удалось сравнять счёт в матче, однако последнее слово в том финале осталось за Каапо Какко и его командой.

Дальше Александр развивался в системе «Шаркс», постепенно подводясь к дебюту на уровне НХЛ. Знаменательное событие произошло 6 февраля 2021 года, когда Хмелевски дебютировал в главной хоккейной лиге мира в матче с «Анахайм Дакс». Уже спустя 13 минут после начала встречи молодой форвард вписал своё имя в протокол матча, отметившись результативной передачей. До конца регулярки он сыграл ещё четыре матча, а после завершения сезона НХЛ отправился в сборную США, чтобы сыграть уже на взрослом чемпионате мира.

Александр Хмелевски Фото: iihf.com

Там он снова зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, и, что симптоматично, снова лучшие матчи на турнире Саша провёл в самый нужный момент для своей команды – в плей-офф. В трёх кубковых матчах он набрал 3 (2+1) очка, отличившись в четвертьфинале и полуфинале, а также отметившись голевой передачей в матче за бронзовые медали, где сборная США разгромила команду Германии (6:1).

Но если карьера игрока на международном уровне складывалась довольно успешно, то в системе «Шаркс» он немного закислился. 23 года – это тот возраст, когда игрок, относящийся к числу потенциально стабильного хоккеиста уровня НХЛ, должен уже большую часть сезона иметь место в основном составе своего клуба. Но Хмелевски в последнем сезоне сыграл всего 18 матчей в НХЛ. Причём все игры Александр провёл в конце сезона, когда «акулы» уже распрощались с шансами на попадание в плей-офф.

За это время он не забросил ни одной шайбы, зато сделал восемь результативных передач. 8 очков в 18 матчах – не самый плохой результат, но при этом 0 шайб никак не отнести к числу достижений. Именно поэтому в «Шаркс» и приняли половинчатое решение, с одной стороны предложив игроку новый контракт, а с другой – исключительно в виде квалификационного предложения, что на практике означало небольшую зарплату по меркам лиги до $ 1 млн. Как уже было сказано выше, квалификацию Хмелевски не принял, вместо этого переехав в Россию.

«Надеемся, что наши легионеры подъедут к нам скоро. По Хмелевски — нам нужен был центральный, он контролирует игру, контролирует шайбу, играет и в обороне, и в атаке, в большинстве играет на полборта, праворукий. Пообщался с ребятами из Америки – по характеру и отношению к делу он профессионал», – сказал главный тренер «Салавата» Виктор Козлов, комментируя переход Хмелевски.

Наверняка в уфимском клубе Александр образует связку с другим североамериканцем Хо-Сэнгом, и их сочетание должно стать одним из главных орудий «Салавата» в новом сезоне. В условиях продолжающегося падения общего уровня лиги, которое невозможно отрицать, потенциально Хмелевски вполне может стать одним из самых интересных игроков в КХЛ в новом сезоне. Молодому игроку наверняка будет невозможно отказать в мотивации и желании, ведь игру в России он рассматривает как трамплин для возвращения в НХЛ на иных условиях. И в этой ситуации на игру Хмелевски в Уфе будет невероятно интересно посмотреть.