Радулов заставлял судей позвонить, игрок «Сочи» набросился на тафгая. Итоги дня КХЛ

16 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялся большой игровой день. Коротко подводим итоги всех семи матчей.

В столице Казахстана «Барыс» и «Авангард» проводили второй матч за два дня. В первом периоде «ястребам» удалось сделать то, что не получалось на протяжении прошлых четырёх игр – открыть счёт. Дергачёв здорово бросил в касание после передачи Жаркова. В конце отрезка команды обменялись голами в течение минуты, когда на шайбу Толчинского быстро ответил Петухов, но в начале второго периода «Авангард» уничтожил надежды «Барыса» на камбэк. Сначала Буше реализовал большинство, а затем Чистяков пробил только что вышедшего на лёд запасного голкипера хозяев Бояркина.

Под конец второй двадцатиминутки «ястребы» довели счёт до крупного – точный дальний бросок удался Береглазову. «Барыс» забил свой второй гол уже на 22-й секунде третьего периода, но полноценно вернуться в игру казахстанская команда не смогла. «Авангард» грамотно действовал по счёту и спокойно довёл дело до первой победы в сезоне.

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В Екатеринбурге схлестнулись в очном матче действующие лидеры Восточной конференции – «Автомобилист» и «Сибирь». Игра началась с быстрого гола екатеринбуржцев: уже на 25-й секунде Мэйсеку удался фантастический по точности и силе бросок после выигранного вбрасывания. Но «Сибирь» вскоре отыгралась, когда Литовченко забил в касание с пятачка в большинстве.

Ключевым в матче оказался второй период, где «Автомобилист» забил два безответных гола в ворота Красикова и сделал победную разницу. Сначала Да Коста повторил шедевр Мэйсека, ювелирно попав в ближнюю девятку кистевым броском, а затем Олег Ли здорово поймал отскок от лицевого борта. Обе шайбы уральцы организовали в большинстве.

«Сибирь» продолжила бороться, и в середине третьего периода Основин реализовал лишнего, позволив гостям сократить отрыв в счёте. Но не прошло и двух минут, как Валк в контратаке едва уловимым движением подставил клюшку под бросок Ли и вернул «Автомобилисту» комфортное преимущество. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Романцев. 5:2, очередная домашняя победа «Автомобилиста», который теперь в одиночестве возглавляет Восток КХЛ.

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В Челябинске «Трактор» принимал пока последнюю команду лиги «Нефтехимик». Уже на шестой минуте капитан хозяев Калинин открыл счёт в большинстве, запихав шайбу с пятачка, а вскоре слаломный проход Ткачёва сквозь двух защитников увенчался вторым голом в ворота Судницина.

«Трактор» и в дальнейшем контролировал игру, но следующего гола челябинским болельщикам пришлось ждать до середины второго периода. Бурдасов попал в штангу при выходе «1 на 1», а подоспевший первым на отскок Бывальцев добил шайбу в ворота. Прошло ещё три с половиной минуты, и Тертышный с Ткачёвым наказали защитника «Нефтехимика» за грубейшую ошибку в своей зоне, а центрфорвард «Трактора» оформил дубль.

В итоге эта шайба оказалась последней в матче. Челябинцы одержали уверенную победу, а одним из героев встречи оказался вратарь «Трактора» Проскуряков, отразивший все 36 бросков нижнекамцев.

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Матч, претендующий на звание главного в туре, состоялся на домашней площадке московского «Динамо», где бело-голубые принимали СКА. Хозяева открыли счёт в первом периоде, когда О’Делл удачно сыграл на отскоке от лицевого борта, а во втором периоде петербуржцы смогли перевернуть всё с ног на голову: шикарные броски удались защитникам СКА Ожиганову и Фальковскому.

В третьем отрезке «Динамо» быстро вернуло равные цифры на медиакуб (Рашевский идеально попал с лёта по шайбе на пятачке), и затем матч, казалось бы, покатился к овертайму, но сумасшедший бросок Дмитрия Яшкина на 53-й минуте принёс СКА седьмую победу подряд на старте сезона.

Капитан армейцев, ещё недавно радовавший московскую публику, в игре с бывшей командой отметился не только решающим голом, но и девятью (!) силовыми приёмами.

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В Мытищах встречались команды из подвала Западной конференции, остро нуждающиеся в очках. В первом периоде, вскоре после яркой драки «2 на 2», которую начал игрок «Сочи» Стальнов, набросившийся на единственного тафгая лиги Ханта, «Куньлунь» открыл счёт – Верек запихал шайбу с пятачка, когда его команда играла на отложенном штрафе.

Отыграться «Сочи» удалось лишь под занавес второго периода усилиями Завгороднего, но радость южан была недолгой. В начале третьего отрезка Паркер Фу провёл шайбу, оказавшуюся победной, а на последней минуте он же поставил точку в матче броском в пустые ворота.

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«Ак Барс» и минское «Динамо» встречались второй раз за пять дней, снова в Казани, однако сегодня номинальными хозяевами встречи считались «зубры», так как матч изначально должен был пройти в столице Беларуси, но был перенесён из-за занятости арены в Минске.

«Динамо» забило первым, когда Меркли качественно поработал на пятачке на 10-й минуте. Время «Ак Барса» наступило во втором периоде: казанцы сравняли счёт, а затем и вышли вперёд, причём обе шайбы соорудили в меньшинстве. Главным героем стал известный «меньшевик» Кирилл Семёнов, организовавший голы для Галимова и Петрова. Но на перерыв команды ушли при равном счёте: вскоре после второго гола «Ак Барса» форвард минчан Пинчук элегантно «раздел» всю оборону казанцев и выложил пас-конфетку на Барберио, который не промахнулся.

Третий период выдался равным и безголевым, хотя за 75 секунд до сирены «Ак Барс» пробил-таки Колосова в третий раз. Но эту шайбу арбитры отменили после видеопросмотра, усмотрев помеху голкиперу со стороны Галиева. Впрочем, в овертайме «Ак Барс» всё же забрал победу себе. Подопечные Знарка организовали себе большинство, заменив вратаря на четвёртого полевого, покрутили комбинации в зоне Минска, и в конце концов Радулов со свободного льда бросил Колосову точно в «домик». Очередная непростая победа для «Ак Барса», ну а в коллекции Радулова теперь есть очередное яркое празднование гола с саркастическим требованием к арбитрам позвонить наверх, чтобы проверить правильность взятия ворот.

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Последними на лёд сегодня вышли «Спартак» и «Торпедо». Игра с участием одной из самых ярких команд начала сезона неожиданно выдалась наименее результативной в туре, но вряд ли это сильно огорчило Игоря Ларионова, чьё «Торпедо» вырвало гостевую победу.

«Спартак» забил первым, реализовав большинство в первом периоде: Кин броском от синей линии упаковал шайбу в ворота Кульбакова. Отыгрались автозаводцы усилиями Атанасова на 28-й минуте (тоже наказали соперника за нарушение правил), а затем упустили кучу моментов, чтобы добыть победу в основное время. «Спартак» всё же заработал в этой встрече одно очко, но в овертайме подопечные Ларионова забрали своё, забив решающий гол в уже фирменном эстетском стиле.

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Матчи 17 сентября