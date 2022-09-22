В НХЛ всё же есть блат? Двое русских получили последний шанс в Америке из-за старых связей

В начале этой недели сразу двое российских игроков смогли трудоустроиться в клубах Национальной хоккейной лиги. 34-летний нападающий Артём Анисимов подписал просмотровый контракт с «Филадельфией Флайерз», а 28-летний форвард Никита Сошников поставил подпись сразу под полноценным соглашением с «Нью-Йорк Айлендерс». Следующий сезон форвард проведёт в стане «островитян» на минимальном контракте в $ 750 тысяч.

Что объединяет эти две истории, кроме того факта, что оба игрока представляют России и до последнего мечтали о предоставлении им ещё одного шанса в сильнейшей лиге мира? Оба российских форварда получили такую возможность благодаря своим старым связям. Мы давно привыкли к тому, что в России некоторые агенты едва ли не целиком комплектуют команды, набивая их своими клиентами. За океаном весь процесс выстроен несколько иначе, но на примере Сошникова и Анисимова мы видим, что личные знакомства и там могут сыграть роль в продвижении игроков по карьерной лестнице.

34-летний Анисимов провёл в НХЛ очень достойную карьеру. Российский нападающий отыграл в лиге 13 сезонов, за которые в общей сложности отыграл свыше 800 матчей: 771 игру в регулярных чемпионатах и ещё 43 встречи в плей-офф. Многоопытный форвард занимает 23-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ среди российских полевых хоккеистов и входит в топ-40 лучших бомбардиров среди соотечественников.

Начинал нападающий свою заокеанскую карьеру в системе «Нью-Йорк Рейнджерс», который выбрал игрока во втором раунде драфта НХЛ — 2006 под общим 54-м номером. Спустя год Анисимов успешно дебютировал в АХЛ в составе фарм-клуба «синерубашечников», а уже в следующем сезоне получил первый в карьере вызов на матч НХЛ. 4 февраля 2009 года Артём дебютировал в Национальной хоккейной лиге, а спустя всего три недели в «Рейнджерс» сменился главный тренер – Том Ренни был отправлен в отставку, а вместо него бразды правления принял Джон Торторелла.

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В течение следующих трёх сезонов «Рейнджерс» провели 271 матч – 246 в регулярных чемпионатах и ещё 25 в плей-офф. Центрфорвард Анисимов за это время сыграл 268 матчей, лишь трижды не сумев принять участия в играх. Именно под руководством Тортореллы Артём завоевал репутацию очень добротного двустороннего игрока, который помогает команде в атаке, но при этом сыграет максимально надёжно и у своих ворот.

Анисимов в «Рейнджерс» Фото: Joel Auerbach/Getty Images

В «Рейнджерс» Анисимов провёл отличные сезоны, в последнем из которых даже сумев помочь команде добраться до шестого матча финала Восточной конференции. В том плей-офф Артём вышел на уровень 0,5 очка за матч, в результате завершив участие в Кубке Стэнли — 2012 на четвёртом месте среди лучших бомбардиров своей команды (10 очков в 20 матчах).

Обладающий экстравагантным характером и очень серьёзными требованиями к своим игрокам Торторелла всегда ценил российского форварда и крайне лестно о нём отзывался. «Это один из самых умных хоккеистов, которых я когда-либо тренировал. Анисимову не нужно ничего объяснять. Мне он очень нравится», – впоследствии говорил американец.

Но летом 2012 года тренер был вынужден расстаться с одним из своих самых любимых игроков. Всему виной был бизнес. В июле 2012-го Анисимов стал участником одного из самых громких обменов в истории «Рейнджерс». Наряду с нападающим Брэндоном Дубински и защитником Тимом Эриксоном Артём стал частью компенсации в обмене, в результате которого на Бродвей отправился Рик Нэш. На тот момент в «Рейнджерс» даже и не помышляли о какой-либо перестройке, а делали ставку на подписание игроков со звёздными именами.

Анисимов сначала оказался в «Коламбусе», а затем, уже будучи игроком «Чикаго», принял участие в первых шагах в НХЛ Артемия Панарина. Все мы помним тройку «ястребов»: Кейн – Анисимов – Панарин. Постепенно заокеанская карьера Артёма начала идти на спад, и после двух неудачных сезонов в «Оттаве Сенаторз» и проваленного просмотра в «Колорадо Эвеланш» нападающий был вынужден вернуться в Россию. В КХЛ Анисимов провёл последние полгода, выступая за родной «Локомотив», но мечты о возвращении в НХЛ его не покидали.

И тут невероятно удачно подвернулась переживающая смену эпох «Филадельфия», которую возглавил не кто иной, как Торторелла. Американский специалист мгновенно вспомнил о своём старом знакомом и предоставил ему, очевидно, уже последний шанс вернуться в НХЛ. Как нельзя кстати для воспитанника ярославского хоккея подоспели новости и из лазарета «лётчиков».

Один из ведущих центрфорвардов «Флайерз» Шон Кутюрье испытал болевые ощущения в спине во время тренировок на прошлой неделе. В ближайшее время канадец, у которого диагностирована грыжа позвоночного диска, пройдёт дополнительные обследования, но существует вероятность, что Кутюрье пропустит как минимум 12 недель – и это оптимистичный вариант для игрока и клуба. В сложившейся ситуации у Анисимова есть неплохой шанс закрепиться в составе команды и заменить пробный контракт на полноценный.

На поверхности лежат и причины, по которым сумел получить контракт в «Айлендерс», – Сошников. Воспитанника нижнетагильского хоккея не выбирали на драфте НХЛ, но в марте 2015 года он подписал свой первый контракт в североамериканской лиге. После успешного сезона в «Атланте» на 22-летнего на тот момент игрока обратили внимание в «Торонто Мэйпл Лифс», генеральным менеджером которого буквально через несколько месяцев стал Лу Ламорелло.

В стане «кленовых листьев» Сошников провёл три сезона, но постоянные проблемы со здоровьем не позволили Никите в полной мере заиграть в НХЛ – ни в «Торонто», ни уже после перехода в «Сент-Луис Блюз». Последние три года российский форвард отыграл на родине, не расставаясь при этом с мечтой о покорении НХЛ. И вот такой шанс форварду наконец решили предоставить в «Айлендерс», генменеджером которого является всё тот же Ламорелло.

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Как ни странно, но почему-то кажется, что подписавший пробный контракт с «Филадельфией» Анисимов сейчас имеет более высокие шансы закрепиться в НХЛ, чем получивший полноценное соглашение с «Айлендерс» Сошников. Артём всё ещё обладает умениями, которые так ценит Торторелла, и в случае нормального физического состояния Анисимов может получить место в районе третьего звена «лётчиков». А вот случай Сошникова более сложный.

Несколько лет назад заиграть в НХЛ Никите помешали хронические сотрясения мозга. Как говорят сейчас, Сошников уже не страдает такими сложностями, но на их смену пришли проблемы с шеей. Из-за этого российский форвард редко горел желанием постоянно участвовать в силовой борьбе, а контракт в $ 750 тыс. подразумевает необходимость в прямом и переносном смысле слова выгрызать себе место под солнцем. На данный момент есть резонные сомнения в том, что у Никиты это получится. Но как бы то ни было, старые связи помогли и ему получить новый шанс в НХЛ.