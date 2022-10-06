Два невообразимых гола и мощный трансфер «Трактора». Итоги дня КХЛ

5 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось два матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Стремительные контратаки «Витязя» в Минске перевесили большинство «Динамо» 4-2. «Витязи» играли на бешеных скоростях, раз за разом заставляя «зубров» проваливаться в обороне. Сначала проход Владимира Галузина по флангу «доел» Александр Яремчук, затем четвёртое звено выстрелило контратакой два в одного, которую и начал, и завершил Иван Зинченко.

Динамовцы отыграли одну шайбу благодаря голу Владимира Алистрова в большинстве, но в третьем периоде Зинченко оформил дубль, реализовав ещё одну контратаку. Ещё одно большинство «Динамо» — Ник Меркли вывалился на пятачок и переиграл Максима Дорожко, но в следующее удаление «Витязь» забил в меньшинстве, автором шайбы стал Кирилл Рассказов.

Седрик Пакетт подарил «Динамо» надежду в концовке, забив в формате «шесть на пять», но затем сам же эти надежды и похоронил, когда забил уже в свои. Автоголов в хоккее нет, шайбу записали на Старкова, но вот так, акцентированным броском поразить свои ворота – удивительное дело.

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«Спартак» держался против СКА как мог – в первом периоде перевес петербуржцев по броскам был больше, чем в три раза (19-6), но в середине второго периода всё-таки начал надламываться и пропустил. От могучего броска Даниила Пыленкова сломалась и клюшка Дмитрия Яшкина, который подставил её под рикошет. Второй невообразимый гол на небогатый матчами игровой день, вот это да!

Со второй шайбой СКА тянуть не стал – Василий Глотов вихрем промчался между двух соперников, бросил низом, а с другой стороны подключившийся к атаке Игорь Ожиганов сыграл на добивании. Глотов, который недавно перешёл в СКА в результате обмена с «Сочи», набрал первое очко за армейцев в этом сезоне.

В третьем периоде СКА забросил ещё одну шайбу – спартаковцы забыли на пятачке Захара Бардакова, который мастерски переиграл Патрика Рыбара. «Спартак» в концовке всё-таки лишил Дмитрия Николаева «сухаря» — гости дали слабину, котрой воспользовался Матвей Заседа.

СКА на это ответил ещё двумя шайбами – сначала Глотов поразил пустые ворота, а затем Михаил Воробьёв довёл счёт до крупного.

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Мощный трансфер «Трактора»

Больше месяца прошло с начала нового сезона, пока нападающий Сергей Шумаков не нашёл новую команду. Как стало известно «Чемпионату», челябинский воспитанник возвращается в родной клуб, за который никогда не выступал в КХЛ.

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Летом слухи отправляли Сергея то в «Барыс», то в «Локомотив». Нападающий, по словам агента, искал подходящую команду, где он, во-первых, мог играть значимую роль, а во-вторых, которая претендовала бы на высокие места. Также важен был и финансовый фактор.

Амбиции у челябинцев большие, но пока они идут вне зоны плей-офф, хотя положение ещё вполне поправимое. Финансовые аппетиты Шумакову пришлось тоже поумерить, а вот роль в команде у него должна быть важнее некуда. «Трактору» требуется помощь в атаке, как вода помирающему от жажды. И надежда на Шумакова в родном клубе будет большая, это мощное усиление для челябинцев.

Матчи 6 октября