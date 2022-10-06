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Результаты матчей КХЛ 5 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 6 октября

Два невообразимых гола и мощный трансфер «Трактора». Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ
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Сергей Шумаков вернулся в родной клуб, СКА всухую обыграл «Спартак», «Витязь» выиграл четвёртый матч подряд.

5 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось два матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2022, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Яремчук (Галузин, Абросимов) – 30:29 (5x5)   0:2 Зинченко (Головков) – 31:23 (5x5)   1:2 Алистров (Гилмор, Горбунов) – 37:21 (5x4)   1:3 Зинченко (Аркалов) – 45:28 (5x5)   2:3 Меркли (Варфоломеев, Гилмор) – 50:02 (5x4)   2:4 Рассказов (Старков) – 51:29 (4x5)   3:4 Пакетт (Спунер, Душак) – 57:26 (6x5)   3:5 Старков – 58:54 (en)

Стремительные контратаки «Витязя» в Минске перевесили большинство «Динамо» 4-2. «Витязи» играли на бешеных скоростях, раз за разом заставляя «зубров» проваливаться в обороне. Сначала проход Владимира Галузина по флангу «доел» Александр Яремчук, затем четвёртое звено выстрелило контратакой два в одного, которую и начал, и завершил Иван Зинченко.

Динамовцы отыграли одну шайбу благодаря голу Владимира Алистрова в большинстве, но в третьем периоде Зинченко оформил дубль, реализовав ещё одну контратаку. Ещё одно большинство «Динамо» — Ник Меркли вывалился на пятачок и переиграл Максима Дорожко, но в следующее удаление «Витязь» забил в меньшинстве, автором шайбы стал Кирилл Рассказов.

Седрик Пакетт подарил «Динамо» надежду в концовке, забив в формате «шесть на пять», но затем сам же эти надежды и похоронил, когда забил уже в свои. Автоголов в хоккее нет, шайбу записали на Старкова, но вот так, акцентированным броском поразить свои ворота – удивительное дело.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Пыленков, Хуснутдинов) – 33:56 (5x5)   0:2 Ожиганов (Глотов, Хуснутдинов) – 36:40 (5x5)   0:3 Бардаков (Фальковский, Камалов) – 48:17 (5x5)   1:3 Заседа – 56:05 (5x5)   1:4 Глотов (Яшкин, Зыков) – 58:51 (en)   1:5 Воробьёв (Хайруллин) – 59:28 (5x5)

«Спартак» держался против СКА как мог – в первом периоде перевес петербуржцев по броскам был больше, чем в три раза (19-6), но в середине второго периода всё-таки начал надламываться и пропустил. От могучего броска Даниила Пыленкова сломалась и клюшка Дмитрия Яшкина, который подставил её под рикошет. Второй невообразимый гол на небогатый матчами игровой день, вот это да!

Со второй шайбой СКА тянуть не стал – Василий Глотов вихрем промчался между двух соперников, бросил низом, а с другой стороны подключившийся к атаке Игорь Ожиганов сыграл на добивании. Глотов, который недавно перешёл в СКА в результате обмена с «Сочи», набрал первое очко за армейцев в этом сезоне.

В третьем периоде СКА забросил ещё одну шайбу – спартаковцы забыли на пятачке Захара Бардакова, который мастерски переиграл Патрика Рыбара. «Спартак» в концовке всё-таки лишил Дмитрия Николаева «сухаря» — гости дали слабину, котрой воспользовался Матвей Заседа.

СКА на это ответил ещё двумя шайбами – сначала Глотов поразил пустые ворота, а затем Михаил Воробьёв довёл счёт до крупного.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Мощный трансфер «Трактора»

Больше месяца прошло с начала нового сезона, пока нападающий Сергей Шумаков не нашёл новую команду. Как стало известно «Чемпионату», челябинский воспитанник возвращается в родной клуб, за который никогда не выступал в КХЛ.

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Летом слухи отправляли Сергея то в «Барыс», то в «Локомотив». Нападающий, по словам агента, искал подходящую команду, где он, во-первых, мог играть значимую роль, а во-вторых, которая претендовала бы на высокие места. Также важен был и финансовый фактор.

Амбиции у челябинцев большие, но пока они идут вне зоны плей-офф, хотя положение ещё вполне поправимое. Финансовые аппетиты Шумакову пришлось тоже поумерить, а вот роль в команде у него должна быть важнее некуда. «Трактору» требуется помощь в атаке, как вода помирающему от жажды. И надежда на Шумакова в родном клубе будет большая, это мощное усиление для челябинцев.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 6 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
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