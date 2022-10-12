Сумасшедшая ошибка вратаря и большое унижение «Барыса». Итоги дня КХЛ

«Автомобилист» продолжает побеждать и раздумывает над приглашением батюшки в раздевалку, а СКА с трудом избежал второго поражения в сезоне.

11 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

В первом матче игрового дня встречались «Сибирь» и «Адмирал». Матч между прямыми конкурентами по Восточной конференции носил дополнительный принципиальный оттенок, так как в последнее время обе команды чаще проигрывали, чем побеждали. К очной встрече в Новосибирске соперники подошли с одинаковым итогом своих последних матчей – четыре поражения в шести встречах, что немедленно сказалось на ухудшении турнирного положения команд.

Лучше всю серьёзность момента прочувствовали подопечные Леонида Тамбиева, сумевшие более ответственным образом настроиться на игру. Не смутил дальневосточников и точный бросок Тревора Мёрфи в середине второго периода. Пропустив первыми, «моряки» ответили хозяевам тремя заброшенными шайбами, уложившимися в пять минут игрового времени. Тимур Ахияров под занавес второго периода сократил отставание «Сибири» в счёте, но в заключительной трети нападающий «Адмирала» Антон Берлёв оформил дубль, поразив пустые ворота и установив окончательный счёт в матче.

«Хотел бы поздравить команду «Адмирал» с заслуженной победой. Они больше хотели, играли очень просто, но эффективно. У нас, к сожалению, часть специалистов позволяли себе выйти провести игру, а не выигрывать матч, не выгрызать его. Благодарен тем парням, кто бился до конца, лез. Моменты были, могли сравнять, но, к сожалению, соперник более чётко и более грамотно сыграл в обороне. Очень самоотверженно, много блокированных бросков у них, что не скажешь о нашей команде. Как правило: результат на табло», – злился после матча главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

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Второй матч дня подарил большую сенсацию, даже не столько по исходу встречи, сколько по содержанию игры. Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ещё несколько недель назад отмечал большой прогресс «Куньлунь Ред Стар» и говорил, что к этой команде нельзя относиться так, как это было в последнее время, когда китайский коллектив в основном выступал в роли массовки в лиге.

По всей видимости, наставник «Барыса» Андрей Скабелка до своей команды аналогичным образом достучаться не сумел. По крайней мере, матч с «драконами» завершился для команды из Астаны откровенным унижением. Уже после первого периода на табло горели 3:0 в пользу гостей, а третья шайба китайцев получилась по-настоящему удивительной.

На 15-й минуте «Куньлунь», выигрывая 2:0, остался в меньшинстве — Гарет Хант был удалён за подножку. Астанинские хоккеисты вошли в чужую зону, но не сумели закрепиться в ней. Шайба была выброшена в их зону. Голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек выехал из ворот, чтобы сохранить владение и отдать передачу своему партнёру. Однако словацкий вратарь, поймав шайбу, допустил сумасшедшую ошибку, сделав пас прямо на клюшку соперника — и Кори Кейн был точен.

После этого Гудачека заменили на Никиту Бояркина. Но и Никите остаток встречи не принёс никаких положительных эмоций – в его ворота влетели ещё две шайбы – и итоговый счёт получился 5:0 в пользу «Куньлуня». Команда Грега Айрленда совершила потрясающий вояж по маршруту Омск – Астана, выиграв две встречи подряд с общим счётом 9:0. Благодаря этому результату китайцы обошли «Северсталь» в Западной конференции.

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Текущий лидер Восточной конференции «Автомобилист» продолжает обходиться без целого ряда основных хоккеистов и с каждым матчем несёт всё большие потери в своём составе. Но заполненный лазарет пока что не сказывается на результатах команды Николая Заварухина в негативную сторону. Вот и на сей раз екатеринбуржцы смогли одержать победу на домашнем льду, довольно уверенно переиграв «Торпедо» – 4:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Анатолий Голышев.

«Череда травм? У нас игрок ломает ребро, а потом ему делают операцию. Другому шайба попадёт в руку, третьему шайба ломает палец при непонятном выбросе соперника. Наверное, надо ещё раз батюшку в раздевалку пригласить. Я первый раз в жизни такое вижу, чтобы у игрока было ребро травмировано, а ему ещё операцию делают. У нас 12 человек травмированных, они в список не влазят», — высказался о ситуации с травмированными наставник «Автомобилиста».

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«Нефтехимик» и «Трактор» подошли к очному матчу в абсолютно противоположном настроении. Нижнекамцы после 10 поражений подряд на старте сезона выдали шестиматчевую победную серию и вернулись в общий пелотон Восточной конференции. В свою очередь, чёрно-белые проиграли пять матчей кряду и временно обнаружили себя на последнем месте Востока, чего точно не могли представить себе болельщики команды в межсезонье.

Все победы «Нефтехимика» были связаны с фигурой голкипера Эмиля Гарипова, который оказался в Нижнекамске после того, как в «Тракторе» отказались от его услуг. Именно с появлением Эмиля на последнем рубеже подопечные Олега Леонтьева встали на победные рельсы. Но надо же такому случиться, что в этот раз Гарипов стал невольным антигероем встречи.

В целом, проведя очень качественный матч и отразив большое количество опасных бросков, Эмиль допустил роковую ошибку в эпизоде с голом Альберта Яруллина, который и оказался решающим в матче. Нижнекамцы так и не сумели распечатать ворота голкипера «Трактора» Ильи Проскурякова, в результате чего прервали победную серию, тогда как челябинцы смогли прервать своё свободное падение.

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СКА после двух периодов уступал минскому «Динамо», но благодаря точному выстрелу Игоря Ожиганова сумел перевести игру в овертайм, где отличился Василий Глотов. 25-летний хоккеист забил три гола и сделал одну результативную передачу в семи проведённых встречах за СКА после своего обмена из «Сочи», где в нынешнем сезоне ему не удалось отметиться заброшенными шайбами.

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Судьбу матча «Спартака» и «Витязя» также решил дополнительный период, в котором удача улыбнулась команде Вячеслава Буцаева. Нападающий Кирилл Рассказов удачно сыграл на пятаке, принеся коллективу из Балашихи уже третью в этом сезоне победу над красно-белыми. Благодаря этому успеху «витязи» выбрались на третье место в Западной конференции, обойдя «Торпедо».

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Расписание на 12 октября: