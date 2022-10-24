«Торпедо» удивило внешним видом, победа не помогла «Авангарду» взлететь. Итоги дня КХЛ

23 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись пять игр. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

«Спартаку» пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы, чтобы преодолеть сопротивление «Амура». Москвичи быстро завладели инициативой и забросили две шайбы ещё до того, как стартовый период подошёл к своему экватору.

В следующем отрезке красно-белые забили ещё, но всё испортил Иван Николишин. Сын экс-хоккеиста «Вашингтона» и многих других клубов оформил хет-трик и перевёл игру в овертайм. Примечательно, что две последние шайбы Николишин организовал между 56-й и 57-й минутами. Однако в дополнительное время у «Спартака» нашёлся свой герой – Александр Хохлачёв принёс столичному клубу первую за семь лет победу в Хабаровске.

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«Авангард» тоже не обошёлся без джокера. В третьем периоде Рид Буше сделал дубль и стал главным творцом победы над «Северсталью». После первого отрезка встречи омичи вели с преимуществом в две шайбы: Сергею Толчинскому удался одновременно красивый и нелепый гол, а Зият Пайгин забросил дебютную шайбу за сибирский клуб.

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Череповчане догнали соперника за три минуты в середине второго периода, но окончательные итоги этой погони из-за Буше оказались неутешительными для Андрея Разина. Сегодня главный тренер «Северстали» отмечал 49-й день рождения.

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«Нефтехимик» мог оперативно уладить все вопросы с «Барысом». В начале второго периода нижнекамцы уже вели со счётом 3:0. Причём две шайбы забросили защитники – Максим Гончаров и недавно покинувший «Металлург» Илья Хохлов.

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Астанинцы с течением времени отыграли две шайбы и заставили соперника изрядно понервничать. Но в итоге «Барыс» уступил и упустил возможность обойти «Сибирь», а вместе с этим – вклиниться в топ-4 Востока. «Нефтехимик» же благодаря победе не позволил «Авангарду» подняться с предпоследнего места конференции.

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«Торпедо» слегка удивило ещё до начала матча с «Куньлунем». Нижегородцы предстали перед местной публикой в альтернативной форме с логотипом в виде буквы «Т», отсылающей к первым эмблемам клуба. В нынешнем сезоне автозаводцы будут выступать в таких джерси по выходным и праздничным дням.

В самой игре «Торпедо» выглядело не настолько выразительно. Волжане дважды выходили вперёд, но оба раза китайская команда находила в себе силы сравняться с соперником. Основные события на площадке развернулись в течение последних десяти минут. Сначала Джек Родевальд сделал счёт 2:2. Однако Сергей Гончарук реализовал большинство и за 24 секунды до финальной сирены сделал из «Торпедо» победителя.

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«Автомобилист», ослабленный травмами ведущих нападающих, долго мучился с «Сочи». В середине встречи счёт был равным и совсем не крупным – 1:1. Но благодаря голу Андрея Романцева уральцы ушли на второй перерыв с минимальной форой. А в третьей двадцатиминутке за дело взялся Стефан Да Коста – он оформил дубль. Особенно красивой вышла первая шайба француза, когда он обогнул ворота и выполнил отличный кистевой бросок. Удержать превосходство «Автомобилисту» не составило труда.

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Матчи 24 октября