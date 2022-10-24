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Результаты матчей КХЛ 23 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей КХЛ на 24 октября

«Торпедо» удивило внешним видом, победа не помогла «Авангарду» взлететь. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 23 октября
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Сын известного хоккейного эксперта оформил хет-трик, а «Северсталь» не смогла достойно поздравить собственного тренера.

23 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись пять игр. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Талалуев (Любимов) – 02:20 (5x5)   0:2 Вароне (Хохлачёв, Сериков) – 09:10 (5x5)   1:2 Николишин (Лапин, Педан) – 25:30 (5x5)   1:3 Цыплаков (Талалуев) – 38:22 (5x5)   2:3 Николишин (Гребёнкин, Йордан) – 55:01 (5x4)   3:3 Николишин (Гребёнкин, Йордан) – 56:41 (5x5)   3:4 Хохлачёв (Кин, Вароне) – 60:55 (4x3)

«Спартаку» пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы, чтобы преодолеть сопротивление «Амура». Москвичи быстро завладели инициативой и забросили две шайбы ещё до того, как стартовый период подошёл к своему экватору.

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В следующем отрезке красно-белые забили ещё, но всё испортил Иван Николишин. Сын экс-хоккеиста «Вашингтона» и многих других клубов оформил хет-трик и перевёл игру в овертайм. Примечательно, что две последние шайбы Николишин организовал между 56-й и 57-й минутами. Однако в дополнительное время у «Спартака» нашёлся свой герой – Александр Хохлачёв принёс столичному клубу первую за семь лет победу в Хабаровске.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Пайгин (Толчинский) – 06:08 (5x4)   2:0 Толчинский (Чистяков) – 13:45 (5x5)   2:1 Лишка (Морозов, Пресс) – 27:38 (5x5)   2:2 Вовченко (Гуслистов) – 30:45 (5x4)   3:2 Буше (Найт, Ткачёв) – 45:46 (5x5)   3:3 Петунин (Вовченко, Денисов) – 51:07 (5x4)   4:3 Буше (Береглазов, Ткачёв) – 58:18 (5x5)

«Авангард» тоже не обошёлся без джокера. В третьем периоде Рид Буше сделал дубль и стал главным творцом победы над «Северсталью». После первого отрезка встречи омичи вели с преимуществом в две шайбы: Сергею Толчинскому удался одновременно красивый и нелепый гол, а Зият Пайгин забросил дебютную шайбу за сибирский клуб.

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Череповчане догнали соперника за три минуты в середине второго периода, но окончательные итоги этой погони из-за Буше оказались неутешительными для Андрея Разина. Сегодня главный тренер «Северстали» отмечал 49-й день рождения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Галимов (Купцов) – 01:39 (5x5)   2:0 Гончаров – 23:00 (4x4)   3:0 Хохлов (Белозёров) – 23:41 (5x5)   3:1 Петухов (Бекетаев, Гудачек) – 34:39 (5x5)   3:2 Луис (Вей) – 59:08 (6x5)   4:2 Порядин (Хохлов, Воробьёв) – 59:56 (en)

«Нефтехимик» мог оперативно уладить все вопросы с «Барысом». В начале второго периода нижнекамцы уже вели со счётом 3:0. Причём две шайбы забросили защитники – Максим Гончаров и недавно покинувший «Металлург» Илья Хохлов.

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Астанинцы с течением времени отыграли две шайбы и заставили соперника изрядно понервничать. Но в итоге «Барыс» уступил и упустил возможность обойти «Сибирь», а вместе с этим – вклиниться в топ-4 Востока. «Нефтехимик» же благодаря победе не позволил «Авангарду» подняться с предпоследнего места конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Ян (Коваленко, Сизов) – 19:57 (5x5)   1:1 Костенко (Поллок, Родевальд) – 26:26 (5x5)   2:1 Летунов (Коваленко, Ян) – 33:06 (5x4)   2:2 Родевальд (Ип, Вуд) – 51:49 (5x5)   3:2 Гончарук (Кручинин, Виноградов) – 59:36 (5x4)

«Торпедо» слегка удивило ещё до начала матча с «Куньлунем». Нижегородцы предстали перед местной публикой в альтернативной форме с логотипом в виде буквы «Т», отсылающей к первым эмблемам клуба. В нынешнем сезоне автозаводцы будут выступать в таких джерси по выходным и праздничным дням.

В самой игре «Торпедо» выглядело не настолько выразительно. Волжане дважды выходили вперёд, но оба раза китайская команда находила в себе силы сравняться с соперником. Основные события на площадке развернулись в течение последних десяти минут. Сначала Джек Родевальд сделал счёт 2:2. Однако Сергей Гончарук реализовал большинство и за 24 секунды до финальной сирены сделал из «Торпедо» победителя.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Баранцев (Голышев) – 23:09 (5x5)   1:1 Гараев (Тянулин) – 30:14 (5x5)   1:2 Романцев (Обидин) – 38:20 (5x5)   1:3 Да Коста (Зборовский) – 44:00 (5x5)   1:4 Да Коста (Голышев, Белоусов) – 45:51 (5x5)   1:5 Мэйсек (Василевский, Зборовский) – 51:08 (5x5)   2:5 Завгородний (Точицкий, Алтыбармакян) – 55:30 (5x4)

«Автомобилист», ослабленный травмами ведущих нападающих, долго мучился с «Сочи». В середине встречи счёт был равным и совсем не крупным – 1:1. Но благодаря голу Андрея Романцева уральцы ушли на второй перерыв с минимальной форой. А в третьей двадцатиминутке за дело взялся Стефан Да Коста – он оформил дубль. Особенно красивой вышла первая шайба француза, когда он обогнул ворота и выполнил отличный кистевой бросок. Удержать превосходство «Автомобилисту» не составило труда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 24 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
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