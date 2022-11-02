«Ак Барс» выкинули из зоны плей-офф, «Салават» внезапно провалился. Итоги дня КХЛ

1 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось семь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Пятиматчевая серия поражений не только выкинула «Барыс» за пределы виртуальной зоны плей-офф в Восточной конференции, но и заметно вывела из себя главного тренера казахстанской команды Андрея Скабелки. После поражения от «Салавата Юлаева» белорусский специалист заявил, что среди его хоккеистов присутствуют пассажиры. И за громкими словами незамедлительно последовали организационные выводы – канадский защитник Кристофер Биграс обнаружил себя в списке отказов.

По всей видимости, Скабелке удалось достучаться до своего коллектива. По крайней мере, матч с «Сибирью» его команда провела очень ответственно. Словацкий голкипер Юлиус Гудачек наконец-то подтащил «Барыс» в ключевые моменты встречи, а Джереми Бракко и Линден Вей вспомнили, как поражать чужие ворота. Причём Вей отличился за три минуты до конца основного времени, став автором победной шайбы. Окончательный счёт установил Кирилл Савицкий, поразивший пустые ворота. Совместные усилия лидеров «Барыса» привели к важной победе над «Сибирью» и окончанию провальной серии.

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Перед игрой с «Амуром» «Салават Юлаев» выиграл шесть матчей подряд – и до начала встречи было откровенно мало предпосылок к тому, что победная серия уфимской команды прервётся. Но всё пошло не по плану хозяев с первого периода, когда отличился молодой нападающий «тигров» Сергей Дубакин.

Ровно половину матча уфимцы потратили на то, чтобы восстановить равновесие в счёте, и благодаря голу Данила Алалыкина сделать это у них получилось. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где точнее оказались подопечные Вадима Епанчинцева, совершившие главную сенсацию всего игрового дня. Благодаря победе над второй командой Востока «Амур» сумел уйти с последнего места в конференции, опередив «Нефтехимик».

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В нынешнем сезоне челябинский «Трактор» обрёл новый фирменный победный стиль – гол Максима Шабанова и «сухарь» Ильи Проскурякова. Такой рецепт уже дважды в текущей регулярке принёс челябинцам победный результат – так произошло во встрече с «Авангардом» и в матче с «Амуром».

Удивительно, но и во вторник команда Анвара Гатиятулина находилась всего в трёх минутах от того, чтобы повторить аналогичную победу и удержать счёт 1:0. Однако гол Либора Шулака чуть скорректировал победный рецепт «Трактора». Матч ушёл в овертайм, где отличился всё тот же Шабанов, стремительно закрепляющий за собой звание одного из лучших игроков в своей команде. «Адмирал» же продолжает удивлять, стабильно набирая очки и оставаясь на отличном пятом месте в своей конференции.

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Главной интригой перед матчем «Ак Барса» и ЦСКА был ответ на вопрос – как себя проявит вернувшийся в состав казанской команды Александр Радулов. 36-летний форвард, давший на днях откровенное интервью после своего вывода из основного состава, смотрелся неплохо и даже отметился результативной передачей, но очков в таблицу казанцы снова не получили, пропустив решающий гол за несколько минут до конца третьего периода.

Для казанского клуба это поражение стало 10-м в 12 сыгранных матчах. «Ак Барс» за это время победил только «Металлург» (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (5:2). Подопечные Олега Знарка выбыли из зоны плей-офф и располагаются на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 24 матчей набрав 24 очка.

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Знаковое событие в этой встрече произошло уже на первой минуте матча. Нападающий Алексей Кручинин стал автором самой быстрой шайбы в истории «Торпедо» в КХЛ. В матче с «Витязем» он отличился на девятой секунде и превзошёл достижение Павла Брендла (00:11), которое было установлено 14 лет назад – 30 октября 2008 года.

В дальнейшем хозяевам удалось восстановить равновесие в счёте, но итоговая победа всё равно осталась за «Торпедо». «Витязь» потерпел седьмое поражение в восьми матчах, что значительно ухудшило турнирное положение команды Вячеслава Буцаева.

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В последний раз дважды в одной регулярке московское «Динамо» переигрывало принципиального соперника из Магнитогорска в сезоне-2011/2012, когда бело-голубые сначала победили на выезде, а затем сломили сопротивление уральцев и в столице России. Капитаном того «Динамо» был Алексей Кудашов, сейчас являющийся главным тренером столичной команды.

И спустя 11 сезонов динамовцам удалось повторить то достижение, дважды в одном чемпионате переиграв уральцев. Главным героем московской встречи стал нападающий «Динамо» Максим Джиошвили, продолжающий демонстрировать чудеса результативности. На протяжении пяти лет 26-летний форвард безуспешно пытался вернуться в КХЛ, а когда у него получилось это сделать, он с ходу начинал выдавать игру стабильно высокого уровня.

Во втором матче подряд российский нападающий оформил дубль, ещё по разу в составе победителей отличились Эрик О’Делл и Дмитрий Рашевский. Отразивший 24 броска Илья Коновалов в очной дуэли оказался надёжнее Василия Кошечкина, и всё вместе это принесло «Динамо» вторую победу подряд.

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На третьей минуте первого периода счёт открыл нападающий омичей Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Алексея Береглазова. На 15-й минуте счёт удвоил Владимир Ткачёв с передач Рида Буше и Алекса Бродхёрста. На шестой минуте второго периода нападающий москвичей Роман Старченко с передач Андрея Локтионова и Джоуи Кина одну шайбу отыграл.

Владимир Жарков с передачи Арсения Грицюка на второй минуте третьего периода сделал счёт 3:1 в пользу гостей. Спустя шесть минут вторую шайбу «Спартака» забросил Дмитрий Вишневский с передач Андрея Локтионова и Александра Хохлачёва. Окончательный счёт в матче установил нападающий «Авангарда» Павел Дедунов, забив в пустые ворота. Для «Спартака» это поражение стало третьим кряду, тогда как «ястребы» выиграли второй матч подряд.

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Расписание на 2 ноября: