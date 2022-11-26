Простые ошибки арбитров топят команды в КХЛ. Что не так с судейством в лиге?

Очередная неделя КХЛ — очередной отменённый СДК большой штраф. На этот раз дисциплинарный консилиум амнистировал форварда московского «Динамо» Владислава Михайлова — в игре с минскими одноклубниками он получил «пятёрку» за удар в голову Седрика Пакетта. Однако на видеоповторе хорошо видно, что бывший игрок «Тампы» очень сильно приукрасил эпизод, который с трудом тянул на две минуты.

Новость по теме СДК КХЛ отменил штраф нападающего московского «Динамо» Михайлова за удар в голову Пакетта

Однако СДК не может отменить три шайбы, которое минское «Динамо» забросило при розыгрыше большого штрафа. Отменять ошибки постфактум довольно легко — и странно, что это произошло в моменте, где оба главных арбитра вместе с судьёй видеоповторов имели полную возможность изучить момент. А ведь в своё время обязательный просмотр больших штрафов был введён как раз после ошибки судей в седьмом матче плей-офф НХЛ, который стоил «Вегасу» вылета из плей-офф.

Видеопросмотр эпизода в матче «Динамо» Мн — «Динамо» Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

Это далеко не в первый раз, когда судьи принимают ошибочное решение, имея перед глазами все повторы с десятка ракурсов. Однако пару месяцев назад мы возмущались тем, что судьи как будто не несут никакой ответственности за это. Лига устами своего главного арбитра ответила, что, хотя судей не наказывают публично, они караются рублём.

«Если же действия арбитра повлияли на результат встречи, то департамент судейства накладывает дисциплинарные наказания в виде процентных ставок от годового контракта и лишения премии», — рассказывал Алексей Анисимов в сентябре. Однако, судя по всему, денежные штрафы не помогают: одни и те же ошибки повторяются из месяца в месяц.

Вернёмся в межсезонье. Летом лига потеряла не только множество легионеров, но и нескольких сильных судей: из-за политических причин работу в КХЛ не смогли продолжить латышские (Одиньш, Ансонс) и чешские (Грибик, Франё) рефери. Кроме того, в немецкой лиге продолжил работу один из лучших отечественных судей Роман Гофман. Все эти арбитры были на виду, получали множество назначений на топ-матчи, и заменить их было сложно. Кроме того, из хоккея ушла ещё пара менее заметных, но опытных рефери.

Департаменту судейства срочно пришлось подключать менее опытных судей, до этого работавших на матчах Высшей лиги. А это новая ответственность — не только в плане более высоких скоростей и уровня игроков, но и психологическая. Слышал от одного из игроков, что неопытные лайнсмены перед одним из топ-матчей чуть ли не дрожали. И как молодой судья поведёт себя перед Радуловым, сможет ли успокоить его обещанием выписать штраф, как опытнейший Константин Оленин?

Ответ понятен — вряд ли. А ведь календарь лиги тоже уплотнился, и это создаёт лишние проблемы не только для игроков, но и для судей. Рефери стали чаще получать назначения на два матча подряд без пауз, а ведь у них, в отличие от игроков, нет домашних серий и возможности смениться во время игры. Судьи постоянно ездят из города в город, где им надо оттрубить на льду все 60 минут, постоянно быть в движении и не терять позиции ни на секунду.

Судьи КХЛ Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Вернёмся к словам Анисимова из сентября. «На всех без исключения встречах действует «военная комната», специалисты системы «видеогол», которые контролируют те или иные действия. Отдельный человек следит за всеми моментами», — рассказывал главный арбитр КХЛ. Мы, например, знаем, кто судил матч в Минске — довольно опытные рефери Спирин (шестой сезон в лиге) и Фатеев (седьмой). Но кто же оказал им такую медвежью услугу, не поправив их ошибку? Почему в футболе известны все имена VAR-ассистентов, а в хоккее – нет?

И ведь сложно даже найти простой рецепт решения этой проблемы. Казалось бы, видео в современных условиях должно было кардинально уменьшить число ошибок — но, как показывает этот случай, не помогает и оно. Может быть, пусть тогда члены СДК получат дополнительную роль судей видеопросмотров и получат возможность разбирать моменты в динамике?

Может быть, это показатель того, что и двух главных арбитров в современной игре становится маловато: скорости возросли, а вместе с ними и насыщенность событиями. Иногда даже четыре пары глаз могут смотреть не в ту сторону, где происходит событие — или видеть его не с того ракурса, с которого его могут наблюдать болельщики по телевизору. Возможно, когда-нибудь НХЛ введёт и третьего главного арбитра, но КХЛ на такие нововведения первой точно не пойдёт.

Нельзя при этом сказать, что общий уровень судейства сильно снизился, судьи чаще грамотно решают сложные моменты. Однако обслуживание матчей — это работа из известного анекдота: никто не назовёт тебя топовым рефери после десяти удачных матчей, но допусти одну крупную ошибку — ты сразу же превращаешься в клоуна. Всех крупных ошибок, о которых было указано выше, можно было избежать сравнительно легко — и есть надежда, что рефери не продолжат канкан на граблях в тот сезон, когда сама регулярка необычно радует своей напряжённостью и остротой.