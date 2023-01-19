«Сколько терпеть унижения?» Скандал в КХЛ — фанаты клуба обратились к президенту страны

У болельщиков есть сразу несколько претензий, а их терпение заканчивается.

На днях в прессе появилось открытое письмо болельщиков выступающего в КХЛ хоккейного клуба «Барыс».

Фанаты клуба и сборной Казахстана решили обратиться к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру Алихану Смаилову, министру культуры и спорта Асхату Оралову, генеральному прокурору Берику Асылову, председателю агентства по противодействию коррупции Олжасу Бектенову, председателю агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову и гендиректору КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» Асхату Сейсембеку.

Болельщики выразили недовольство результатами и трансферной политикой команды, высказались о зарплатах игроков, натурализации, двойном гражданстве, легионерах и коррупции в хоккее. Также фанаты затронули тему игры национальной команды Казахстана на прошедшем Кубке Первого канала.

Сразу вспоминается история, как недавно форварда Дмитрия Шевченко лишили казахстанского гражданства. Кстати, сообщалось, что дело по Шевченко начали расследовать после петиции болельщиков из Казахстана. Так что в плане доносов и различного рода писем местным фанатам сложно найти равных.

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«Дно пробито», «сколько терпеть унижения?» — такой посыл был главным итогом огромного письма, в котором есть множество пунктов и различных претензий. Эмоции людей можно понять, но делать виновным в таких ситуациях кого-то одного вряд ли стоит. Скорее, дело в системе, именно её и нужно пересматривать и менять.

Не зря в Интернете уже появились слухи о том, что в следующем сезоне «барсы» намерены серьёзно перекроить свою управленческую команду, а на селекцию будет обращено особое внимание.

Вполне может попасть под раздачу и тренерский штаб во главе с Андреем Скабелкой. Андрей Владимирович – опытный специалист. Уж точно сильнее уволенного из команды ранее Юрия Михайлиса. Однако нынешний сезон даётся «барсам» сложно.

Андрей Скабелка Фото: photo.khl.ru

Перед сегодняшней выездной игрой с «Трактором» астанинцы уже находились вне первой восьмёрки Восточной конференции, одержав в семи матчах всего одну победу. Над Скабелкой и его штабом начали сгущаться тучи, риск не попасть в плей-офф всё больше. А тут ещё и лучший бомбардир команды Линден Вей получил травму на тренировке и не поехал с «Барысом» на выезд.

Но, к счастью для «барсов» и их болельщиков, гостям удалось набрать два очка благодаря победе в овертайме (3:2). Так что напряжение у фанатов, по идее, должно немного снизиться. Возможно, свою роль сыграло и открытое письмо, позволившее взбодрить «Барыс».

«Такой непростой матч. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и характер. Давно мы не испытывали чувство победы. После Дальнего Востока команда не выигрывала, поэтому, конечно, хотели мы этого и шли к этому. Думаю, мы заслуженно победили», – заявил Скабелка после сегодняшней игры.

Посмотрим, как будет продолжаться эта ситуация дальше и чем она закончится. Но конкуренция в Восточной конференции такая, что попасть в заветную восьмёрку для «барсов» будет проблематично.