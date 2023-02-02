Недовольство работой арбитров в КХЛ нарастает, а ведь до плей-офф осталось совсем немного времени.

«За хлещущую кровищу ничего не дали!» Что творится с судьями в матчах СКА и «Локомотива»?

В последнее время матчи между СКА и «Локомотивом» почему-то регулярно заканчиваются судейскими скандалами. Причём ошибки арбитрами совершаются в разные стороны, и зачастую всё это влияет на итоговый результат.

Например, накануне клюшкой по лицу от защитника ярославцев Андрея Сергеева досталось форварду армейцев Эмилю Галимову. Кто-то скажет, что факт нарушения неоднозначный, а Галимов слишком низко опустил голову, в результате чего и получил по носу. Но примерно за такое же нарушение вратарю «Спартака» Алексею Красикову дали «5+20», затем оштрафовали и дисквалифицировали на матч.

В результате Сергеева не удалили, а «Локомотив» в ответной атаке забросил решающую шайбу.

«Спросил у судей, почему не остановили игру. Сказали, что не видели этот момент. Судьи тоже люди, тоже ошибаются. Но они профессионалы, обязательно разберут этот момент. Надеюсь, в будущем не будет таких ситуаций, когда человек валяется в луже крови, потому что это уже опасно для здоровья», — заявил после игры главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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Интересно, что в другом матче между этими командами в нынешнем сезоне случился схожий эпизод. Незадолго до победного гола Дмитрия Яшкина судьи пропустили очевидную опасную игру высоко поднятой клюшкой чешского нападающего на игроке «Локомотива» Александре Волкове. Отметим, что после удара Яшкина у Волкова, как и у Галимова, пошла кровь.

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«Локомотив» тогда даже жалобу на работу арбитров подавал. Правда, что толку её подавать, если результат матча уже никто не отменит, а очки потеряны? В СКА, кстати, тоже были недовольны некоторыми судейскими решениями и аналогичным образом отправляли бумаги в лигу.

«В матчах этих команд на судей находит какое-то затмение. СКА в прошлый раз за толчок плечо в плечо пять минут выписали, ещё раньше в Ярославле чуть Бардакова не убили, а сегодня за расквашенный нос и хлещущую кровищу «Локомотиву» вообще ничего не дали, хотя арбитр ехал сзади и смотрел. После этого ещё и гол – конечно, стадион в Питере гудел как улей. А что потом творилось? Ниточки игры потеряли – удаляли уже без разбора как будто», – возмущался бывший защитник СКА, а ныне тренер Александр Юдин.

Новость по теме Крикунов: чем ближе к плей-офф, тем больше вопросов к судейству в КХЛ

И правильно заметил заслуженный тренер России Владимир Крикунов, что, чем ближе плей-офф, тем больше вопросов к судьям. А ведь недавно был ещё один спорный эпизод с удалением Алтыбармакяна после контакта с Елесиным у борта, про который в своём выступлении вспомнил Юдин. И тоже в матче между СКА и «Локомотивом»!

Безусловно, людям свойственно ошибаться. Ошибаются судьи, хоккеисты, тренеры, журналисты, – все без исключения. Но ляпы и оплошности хочется минимизировать. У тех же арбитров ошибки бывают и в других матчах (никуда от этого не деться), просто яркое противостояние СКА и «Локомотива» всегда на виду, за ним пристально следят. Не исключено, что соперничество этих команд перейдёт с регулярного чемпионата на плей-офф. И вот там такими темпами может разгореться пожар, который придётся экстренно тушить.