Как он не забил? В невероятный промах легенды НХЛ просто невозможно поверить

Джо Павелски стал героем мемов, но «Миннесоту» это не спасло от второго поражения подряд. Не помог даже голевой пас Кирилла Капризова.

38-летний нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски в этом сезоне является одним из самых заметных ветеранов в НХЛ. В своём уже довольно преклонном возрасте по меркам современного хоккея американский форвард продолжает держать высокий уровень, входя в топ-50 лучших бомбардиров нынешнего сезона. Ветеран североамериканской лиги играет настолько удачным образом, что уже в первый день 2023 года руководство «Старз» объявило о продлении контракта со своим хоккеистом ещё на один сезон.

Однако сегодня суперветеран НХЛ на несколько часов стал героем мемов в социальных сетях, умудрившись совершить промах, в который было просто невозможно поверить. За 3,5 минуты до конца третьего периода при счёте 3:1 в пользу «Далласа» тренерский штаб «Мнннесоты Уайлд» заменил вратаря Филипа Густавссона на шестого полевого игрока. В ходе затяжной атаки «дикарей» последовала целая серия бросков по воротам голкипера «Старз» Джейка Эттингера, который совершил ряд спасений и не позволил гостям сократить отставание до минимума.

А когда хозяевам наконец удалось вывести шайбу в среднюю зону, снимать все вопросы о победителе матча мог финский форвард Роопе Хинц. 26-летний нападающий легко обыграл защитника гостей Джареда Сперджена и мог сам поражать пустые ворота, но вместо этого сыграл на партнёра, предоставив Павелски идеальный шанс забить. Американский форвард подстроился под передачу, прицелился и… с метра не забил в пустые ворота.

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«Как он вообще не забил?», «Павелски лол», «Что это было», — комментарии подобного рода очень быстро наводнили соцсети. А ветераны болельщицкого движения даже вспомнили о знаменитом промахе по пустым ворота бывшего чешского хоккеиста Патрика Штефана. Забавно, что в том памятном матче Штефан также выступал за «Даллас».

К счастью для Павелски, уже через несколько десятков секунд его промах стал мимолётной частью истории. «Миннесоте» не удалось воспользоваться таким подарком и зацепиться за теоретическую возможность оформить камбэк, а за две минуты до конца основного времени точку в игре поставил Хинц. На сей раз финский форвард не стал никого искать передачей, а спокойно сам забросил в пустые ворота, подведя итог — победа «Далласа». Команда Питера Дебура продлила серию с набранными очками до семи матчей, закрепившись на первом месте в Западной конференции НХЛ.

В свою очередь, «Миннесота» потерпела второе поражение подряд после выхода с каникул, вызванных проведением Матча звёзд НХЛ. Но даже в столь неудачном матче российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов не ушёл со льда без результативного действия. В конце второго периода лучший бомбардир своей команды набрал 61-е очко в сезоне, при игре в большинстве выполнив отличный пас на Йоэля Эрикссона Эка, которому оставалось переправить шайбу в пустые ворота, так как голкипер Эттингер уже был отыгран.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

25-летний Капризов продлил серию с набранными очками до семи матчей, а по результативным баллам в большинстве россиянин вообще занимает пятое место во всей лиге. Сегодня Кирилл набрал 28-е очко при игре с численным преимуществом, и больше него в этом сезоне НХЛ набрали только трое форвардов «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид (47), Леон Драйзайтль (36), Райан Ньюджент-Хопкинс (33) — и нападающий «Тампы» Никита Кучеров (30).

Но других поводов для радости у «Миннесоты» сегодня не нашлось. «Дикари» занимают четвёртое место в Центральном дивизионе, на данный момент не входя в число команд, напрямую выходящих в розыгрыш Кубка Стэнли из этой восьмёрки НХЛ. При этом команда Дина Эвасона пока что занимает второе уайлд-кард место, но «Калгари Флэймз» уступает Капризову и партнёрам только по дополнительным показателям. В этой связи «Миннесоте» необходимо резко добавлять, чтобы гарантировать продолжение сезона в плей-офф.

В составе «Далласа» же одной из заброшенных шайб отметился нападающий Джейми Бенн, в 10-м сезоне достигший отметки в 20 голов в регулярке. Канадский форвард стал третьим игроком за всю историю франшизы «Старз», кому удалось отметиться подобным достижением. 16 таких сезонов провёл Майк Модано, а Бенн повторил результат Брайана Беллоуза, который был лидером «Старз» ещё в то время, когда эта команда в прошлом веке базировалась в Миннесоте.