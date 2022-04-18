Капризов — уникальное русское явление в НХЛ. Его достижение неподвластно даже Овечкину

Кирилл Капризов — это уникальное явление российского хоккеиста в НХЛ. 24-летний форвард, которого «Миннесота Уайлд» выбрала в подвале драфта-2015 (пятый раунд, общий 135-й номер), уже во втором сезоне в лучшей лиге мира (и в первом полноценном) переписал несколько рекордов франшизы, существующей 22 года.

Забавно вспоминать, что в начале сезона игра Капризова подвергалась критике: мол, Кирилл не отрабатывал жирный контракт с зарплатой в $ 9 млн, которую «Миннесота» вынуждена была выписать вчерашнему новичку. Именно вынуждена, так как агент Кирилла летом умело выкручивал руки менеджменту «Уайлд», всячески набивая цену своему клиенту и не брезгуя даже вбросами смешных слухов про возвращение Капризова в КХЛ.

Контракт в результате был подписан вовремя, Капризов почти ничего не пропустил в тренинг-кемпе, однако шлейф от тяжёлых переговоров растянулся на начало сезона, которое у Капризова не то чтобы не получилось, а просто было неярким. И вот тогда, в октябре-ноябре, 9-миллионного Кирилла не стеснялись критиковать ни журналисты, ни болельщики, ни тренер, ни даже языкастые соперники.



Но Капризов с честью выдержал испытание и деньгами, и критикой: конечно, помогла поддержка семьи и партнёров по команде, которые души не чают в Кирилле. А затем Капризов стал показывать такой уровень, что больше ни у кого не возникало сомнений в справедливости его зарплаты: Кирилл подчас в одиночку тащил «Миннесоту», клепал очки и голы и в результате задолго до финиша регулярки запротоколировал этот сезон в своём исполнении как исторический.

До Капризова главной звездой «Миннесоты» всех времён считался Мариан Габорик. Словак отдал клубу из Сент-Пола девять славных лет карьеры в нулевые, а особенно ему удался сезон-2007/2008. В том чемпионате Габорик не только оформил исторический пента-трик в ворота Лундквиста, но и в целом набрал 83 (42+41) очка, установив новые бомбардирский и снайперский рекорды франшизы.

Да, не бог весть какие большие цифры. Их не сравнить с достижениями Гретцки, Ягра, Лемье, которые на века задрали планку индивидуальных достижений в других клубах. Однако в «Миннесоте» результат Габорика никто не мог превзойти 14 лет, хотя за команду поиграли, например, Микко Койву, Зак Паризе, Эрик Стаал. Последний, кстати, сумел несколько лет назад повторить рекорд Габорика по голам (42), но не более того.



И тут на «Миннесоту» свалился Капризов — парень из пятого раунда драфта. Однако за годы в КХЛ Кирилл так прокачал свои навыки, так добавил в уверенности, мастерстве, психологии (помогла, конечно, и «золотая» Олимпиада в Пхёнчхане), что он поехал в стан «дикарей» с единственной установкой — разрывать НХЛ. И вот уже второй год мы с удовольствием наблюдаем за новой русской звездой в лучшей лиге мира.

Но вернёмся к рекордам Капризова. Достижение Габорика по очкам он снёс давно, а на днях забил и исторический 43-й гол. Прямо сейчас у Кирилла в активе 93 (43+50) очка, и эта цифра точно улучшится до конца регулярки. Кстати, Капризов уже повторил и рекорд «Миннесоты» по передачам в рамках одного сезона — ранее полтинник ассистов за «дикарей» выбивал только Пьер-Марк Бушар, поднося снаряды всё тому же Габорику 14 лет назад. При этом по передачам Кирилла сейчас обгоняет действующий партнёр Матс Цуккарелло (52 паса), но у Капризова будет ещё шанс обойти норвежца и стать абсолютным рекордсменом «Уайлд» по достижениям за один чемпионат.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Ладно, Капризов — главный бриллиант в истории «Миннесоты», это все уже поняли. Но достижения нынешнего сезона делают Кирилла уникальным ещё и среди всех российских хоккеистов, когда-либо игравших в НХЛ. И это не преувеличение! Дело в том, что ещё никому из наших соотечественников не удавалось установить одновременно клубные рекорды как по очкам, так и по голам за один сезон.

Да-да, даже Александр Овечкин не является носителем обоих этих достижений в «Вашингтоне»! Его 65 голов в сезоне-2007/2008 вне конкуренции, а вот по бомбардирским показателям Ови так и не дотянул до канадца Денниса Марука, который в сезоне-1981/1982 настрелял за «Кэпиталз» 136 (60+76) очков! Лучший результат россиянина — «всего лишь» 112 баллов.



Помимо Овечкина и Капризова снайперские рекорды за сезон в разных франшизах среди россиян удерживают также Павел Буре и Александр Могильный. При этом Русская Ракета вошёл в историю и «Флориды» (59 голов за чемпионат), и «Ванкувера» (60), а Могильного в Зале славы «Баффало» увековечил тот самый сезон с 76 голами.

Но ни у Буре, ни у Могильного не было лучших бомбардирских сезонов в своих клубах: в «Баффало» рекорд принадлежит партнёру Могильного Лафонтену, в «Ванкувере» — Хенрику Седину, а у «Флориды» Юбердо пишет историю прямо по ходу нынешней регулярки.



В свою очередь, другие российские хоккеисты как раз устанавливали рекорды результативности своих клубов, но не добирали до рекорда в плане голов. Так, во время легендарного 128-очкового сезона Кучеров забросил «лишь» 41 шайбу — семью годами ранее Стивен Стэмкос забил за «Тампу» 60 голов.



А Артемий Панарин удерживает лучший результат в истории «Коламбуса» — 87 очков в сезоне-2018/2019. Но по голам за одну регулярку Хлебушек значительно уступает двум главным снайперам в истории «мундиров» — Рику Нэшу и Кэму Аткинсону.

Про другие франшизы и говорить не стоит. В «Питтсбурге» у Малкина нет никаких шансов перекрыть какие-то достижения Лемье из 90-х, в «Детройте» результативность Сергея Фёдорова перекрывается бомбардирскими и снайперскими подвигами Айзермана, в «Сент-Луисе» сейчас расцвёл Владимир Тарасенко, но ему далеко до лучшего сезона Бретта Халла — 131 очко и 86 голов. В «Рейнджерс» Панарин, возможно, когда-нибудь перекроет рекорд Ягра (123 очка), но сравняться с великим чехом по голам за регулярку (54) не самому забивному Артемию будет невероятно тяжело.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Вот и получается, что Капризов — единственный среди российских хоккеистов НХЛ в своём роде. Понятно, что Кириллу повезло с клубом, в котором так долго пустовало место истинной легенды. Понятно, что «Миннесота» не существовала в 80-е и 90-е, когда даже средним хоккеистам было значительно проще набирать уйму очков (смотрите пример Марука в «Вашингтоне»). Но, кажется, нет смысла занудствовать — лучше просто порадоваться за Капризова, которому наверняка предстоит переписать ещё много рекордов. Причём далеко не только «Миннесоты».