Катастрофа «Салавата» и триумфы Ротенберга и «Ак Барса». Итоги дня плей-офф КХЛ

11 марта в первом раунде плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Счёт в матче в конце первого периода открыл нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски. «Адмирал» провёл ударный второй период, по итогам которого перебросал соперника 17:4 и забросил две шайбы усилиями Павла Шэна и Ивана Емеца. В середине третьего периода Хмелевски оформил дубль после ошибки голкипера владивостокцев Никиты Серебрякова. В конце третьего периода хоккеисты «Салавата» замешкались при смене пятёрок и позволили хозяевам вновь выйти вперёд в счёте. Шайбу забросил Антон Берлёв.

Клуб из Владивостока (седьмое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата) обыграл «Салават» (второе место) в серии первого раунда Кубка Гагарина – 4-2. «Адмирал» первым на Востоке выиграл серию плей-офф с седьмым посевом или ниже. В целом в КХЛ это пятый такой случай (без учёта технических поражений) и первый с 2016 года, когда «Йокерит» (второе место на Западе) проиграл «Торпедо» (седьмое место) со счётом 2-4.

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На 42-й секунде Ансель Галимов вывел нижнекамцев вперёд. Через 20 секунд Кирилл Панюков сравнял счёт. На 34-й минуте Андрей Чивилёв точным броском во второй раз поразил ворота казанцев. На 44-й минуте Константин Лучевников восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд, а окончательный счёт установил Дмитрий Воронков, поразивший пустые ворота.

Казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории КХЛ и сформировали первую пару полуфиналов конференций. В борьбе за выход в финал Востока команда Зинэтулы Билялетдинова сразится с «Адмиралом». Эта серия начнётся 16 марта в Казани.

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На второй минуте Владимир Алистров в меньшинстве вывел минчан вперёд. На третьей минуте Василий Глотов с передачи Святослава Гребенщикова сравнял счёт. На девятой минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Марат Хайруллин и Дамир Жафяров. На 32-й минуте Сергей Сапего после паса Игоря Мартынова сравнял счёт, забив второй гол хозяев в меньшинстве. Через 73 секунды Андрей Педан забросил третью шайбу в ворота минчан. Точку в игре поставил Марат Хайруллин.

Счёт в серии стал 4-2 в пользу СКА. «Динамо» завершило борьбу за Кубок Гагарина. СКА же стал пятым участником второго раунда плей-офф, в 13-й раз подряд сумев выйти во полуфинал конференции – это самая продолжительная серия в истории КХЛ. По итогам игрового дня установлена рекордная результативность первого раунда плей-офф – 248 шайб. Предыдущее достижение было установлено в первом раунде Кубка Гагарина — 2011, когда суммарно было забито 237 голов.

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Расписание на 12 марта: