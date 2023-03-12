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Результаты матчей 11 марта, видеообзоры, турнирная сетка, расписание матчей 12 марта

Катастрофа «Салавата» и триумфы Ротенберга и «Ак Барса». Итоги дня плей-офф КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня плей-офф КХЛ за 11 марта
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Определены уже пять участников и сформирована одна пара второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

11 марта в первом раунде плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски – 16:37 (5x4)   1:1 Шэн – 29:41 (5x5)   2:1 Емец – 33:11 (5x5)   2:2 Хмелевски (Башкиров) – 45:57 (5x5)   3:2 Берлёв (Емец) – 57:21 (5x5)

Счёт в матче в конце первого периода открыл нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски. «Адмирал» провёл ударный второй период, по итогам которого перебросал соперника 17:4 и забросил две шайбы усилиями Павла Шэна и Ивана Емеца. В середине третьего периода Хмелевски оформил дубль после ошибки голкипера владивостокцев Никиты Серебрякова. В конце третьего периода хоккеисты «Салавата» замешкались при смене пятёрок и позволили хозяевам вновь выйти вперёд в счёте. Шайбу забросил Антон Берлёв.

Клуб из Владивостока (седьмое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата) обыграл «Салават» (второе место) в серии первого раунда Кубка Гагарина – 4-2. «Адмирал» первым на Востоке выиграл серию плей-офф с седьмым посевом или ниже. В целом в КХЛ это пятый такой случай (без учёта технических поражений) и первый с 2016 года, когда «Йокерит» (второе место на Западе) проиграл «Торпедо» (седьмое место) со счётом 2-4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Галимов (Камара, Шафигуллин) – 00:42 (5x5)   1:1 Панюков (Семёнов, Галиев) – 01:02 (5x5)   2:1 Чивилёв (Кизимов, Сидоров) – 33:05 (5x4)   2:2 Лучевников (Петров, Евсеев) – 43:49 (5x5)   2:3 Кагарлицкий (А. Радулов, Билялов) – 50:26 (5x5)   2:4 Воронков – 57:57 (en)

На 42-й секунде Ансель Галимов вывел нижнекамцев вперёд. Через 20 секунд Кирилл Панюков сравнял счёт. На 34-й минуте Андрей Чивилёв точным броском во второй раз поразил ворота казанцев. На 44-й минуте Константин Лучевников восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд, а окончательный счёт установил Дмитрий Воронков, поразивший пустые ворота.

Казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории КХЛ и сформировали первую пару полуфиналов конференций. В борьбе за выход в финал Востока команда Зинэтулы Билялетдинова сразится с «Адмиралом». Эта серия начнётся 16 марта в Казани.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Алистров – 01:26 (4x5)   1:1 Глотов (Гребенщиков) – 02:30 (5x5)   1:2 Воробьёв (Хайруллин, Жафяров) – 08:06 (5x5)   2:2 Сапего (Мартынов) – 31:20 (4x5)   2:3 Педан (Глотов) – 32:33 (5x5)   2:4 Хайруллин (Комаров, Никишин) – 59:45 (en)

На второй минуте Владимир Алистров в меньшинстве вывел минчан вперёд. На третьей минуте Василий Глотов с передачи Святослава Гребенщикова сравнял счёт. На девятой минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Марат Хайруллин и Дамир Жафяров. На 32-й минуте Сергей Сапего после паса Игоря Мартынова сравнял счёт, забив второй гол хозяев в меньшинстве. Через 73 секунды Андрей Педан забросил третью шайбу в ворота минчан. Точку в игре поставил Марат Хайруллин.

Счёт в серии стал 4-2 в пользу СКА. «Динамо» завершило борьбу за Кубок Гагарина. СКА же стал пятым участником второго раунда плей-офф, в 13-й раз подряд сумев выйти во полуфинал конференции – это самая продолжительная серия в истории КХЛ. По итогам игрового дня установлена рекордная результативность первого раунда плей-офф – 248 шайб. Предыдущее достижение было установлено в первом раунде Кубка Гагарина — 2011, когда суммарно было забито 237 голов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Расписание на 12 марта:

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
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