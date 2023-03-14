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ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Онлайн-трансляции и результаты матчей плей-офф КХЛ 14 марта, кто вышел во второй раунд, все пары полуфиналов конференций

Развязка сумасшедшего раунда! Спасут ли честь ЦСКА и «Магнитка»? День плей-офф КХЛ. Онлайн
Елена Кузнецова Лев Лукин
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День плей-офф КХЛ. Онлайн
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Две серии дошли до седьмого матча. Следим, кто закончит сезон, а кто пойдёт дальше.

Вот и настал последний день невероятного первого раунда Кубка Гагарина – 2023. До решающих седьмых матчей добрались две пары, и сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге и Москве определятся два последних участника полуфиналов конференций. «Автомобилист» или «Металлург»? ЦСКА или «Северсталь»? Вне всяких сомнений, нас ждёт захватывающее зрелище, а все перипетии развязки четвертьфинальной стадии плей-офф – в нашей онлайн-трансляции.

Результаты и расписание матчей плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Live Елена Кузнецова

Самый насущный вопрос сегодня – кто выиграет? Предлагаем вам пройти наши опросы по исходам седьмых матчей. Интересно, что в противостоянии ЦСКА – «Северсталь» более половины проголосовавших верят в Череповец.

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