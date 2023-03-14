Развязка сумасшедшего раунда! Спасут ли честь ЦСКА и «Магнитка»? День плей-офф КХЛ. Онлайн
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Две серии дошли до седьмого матча. Следим, кто закончит сезон, а кто пойдёт дальше.
Вот и настал последний день невероятного первого раунда Кубка Гагарина – 2023. До решающих седьмых матчей добрались две пары, и сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге и Москве определятся два последних участника полуфиналов конференций. «Автомобилист» или «Металлург»? ЦСКА или «Северсталь»? Вне всяких сомнений, нас ждёт захватывающее зрелище, а все перипетии развязки четвертьфинальной стадии плей-офф – в нашей онлайн-трансляции.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Live Елена Кузнецова
Самый насущный вопрос сегодня – кто выиграет? Предлагаем вам пройти наши опросы по исходам седьмых матчей. Интересно, что в противостоянии ЦСКА – «Северсталь» более половины проголосовавших верят в Череповец.
Новость по темеКто выиграет седьмой матч в серии «Автомобилист» — «Металлург»?
Новость по темеКто выиграет седьмой матч в серии ЦСКА — «Северсталь»?
Комментарии
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