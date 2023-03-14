Две серии дошли до седьмого матча. Следим, кто закончит сезон, а кто пойдёт дальше.

Развязка сумасшедшего раунда! Спасут ли честь ЦСКА и «Магнитка»? День плей-офф КХЛ. Онлайн

Вот и настал последний день невероятного первого раунда Кубка Гагарина – 2023. До решающих седьмых матчей добрались две пары, и сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге и Москве определятся два последних участника полуфиналов конференций. «Автомобилист» или «Металлург»? ЦСКА или «Северсталь»? Вне всяких сомнений, нас ждёт захватывающее зрелище, а все перипетии развязки четвертьфинальной стадии плей-офф – в нашей онлайн-трансляции.