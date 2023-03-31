Их завалят деньгами. Главные слухи о переходах неограниченно свободных агентов в КХЛ

Уже завтра, 1 апреля, в Континентальной хоккейной лиге начнётся полуфинальный раунд плей-офф с участием четырёх сильнейших команд нынешнего сезона, которые и продолжают борьбу за Кубок Гагарина. Помимо этого, ближайшая суббота ознаменует начало отсчёта последнего месяца от открытия рынка свободных агентов. 1 мая клубы получат возможность официально объявлять о подписании контрактов с хоккеистами, ранее выступавшими за другие команды. При этом о некоторых переходах в кулуарах говорят уже прямым текстом.

«Чемпионат» составил сводную версию главных слухов об ожидаемых переходах неограниченно свободных агентов КХЛ-2023. Напомним только, что статус неограниченно свободного агента получают все хоккеисты без действующих контрактов, достигшие 29-летнего возраста (по году рождения), либо 28-летние (по году рождения) хоккеисты, сыгравшие в КХЛ более 250 матчей.

Либор Шулак точно будет играть в «Авангарде», там же окажется и Валентин Пьянов?

Капитан «Адмирала» Либор Шулак в следующем сезоне будет дополнять линейку легионеров в «Авангарде». Чешский защитник одного из главных открытий сезона КХЛ наряду с «Торпедо» договорился о переходе в омский клуб ещё до окончания регулярного чемпионата. В следующем сезоне Либор будет третьим иностранцем в «ястребах» вместе с Ридом Буше и Корбаном Найтом.

Переход Шулака в «Авангард» свидетельствует о том, что на рынок свободных агентов отправляется центрфорвард второго звена «ястребов» Алекс Бродхёрст. В омском клубе решили потратить третью легионерскую позицию на защитника под большинство, а на место американца найти игрока с российским паспортом. И выбор этого хоккеиста удивляет максимальным образом. Сегодня ряд СМИ сообщил, что позицию второго центра в «Авангарде» может закрыть Валентин Пьянов, зарплата которого, по тем же сведениям, составит 50 млн рублей.

Валентин Пьянов Фото: hcsibir.ru

Пятью миллионами больше за сезон в Омске будет получать Шулак. При уже подписанных огромных контрактах с Буше и Найтом (по 95 млн рублей) и ожидающемся заключении нового соглашения на значительно улучшенных финансовых условиях с голкипером Василием Демченко непонятно, где в таком случае в «Авангарде» будут искать место под потолком зарплат на сохранение Владимира Ткачёва и Сергея Толчинского. По всей видимости, как минимум один из этих двух игроков покинет клуб в межсезонье.

Нападающий Алексей Бывальцев станет игроком «Автомобилиста»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин ещё в январе напрямую говорил о том, что с представителями Алексея Бывальцева идут наиболее «сложные» переговоры по новому контракту. Уже тогда было понятно, что удержать обоих ключевых центрфорвардов челябинцам будет довольно проблематично.

И в результате достичь компромисса сторонам так и не удалось. Набравший 39 (15+24) очков в 68 матчах регулярного чемпионата 29-летний форвард продолжит карьеру в «Автомобилисте», с которым будет заключён двухлетний контракт.

В свою очередь, другого ведущего центра Владимира Ткачёва «Трактор» удержать сумел, и с ним уже был подписан новый контракт. Также вернётся в Челябинск Александр Шаров. 27-летний центрфорвард является воспитанником «Трактора», но последние три сезона отыграл на Дальнем Востоке в составе «Амура». Интерес к игроку проявляло московское «Динамо», но Шаров сделал выбор в пользу возвращения в родные пенаты.

Материалы по теме Алексей Бывальцев станет игроком «Автомобилиста». Стал известен срок контракта

«Автомобилист» также убирает Маттссона и Кормье, но сохраняет Да Косту и приобретает Аликина

Сокращение лимита на иностранных хоккеистов с пяти до трёх легионеров ставило «Автомобилист» в одну из самых сложный ситуаций в лиге. В этом сезоне за команду Николая Заварухина выступали пять иностранцев (имеющих гражданство Казахстана Джесси Блэкера и Кёртиса Валка оставляем за скобками), и судьба немецкого форварда Брукса Мэйсека тут не обсуждалась – его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, и никто в здравом уме и трезвой памяти от этого нападающего не откажется. Такая же контрактная ситуация была и у Ника Эберта.

Таким образом, математика вопроса предельно проста – из оставшейся тройки иностранцев двое должны были оказаться лишними. Уход Патриса Кормье читался сразу, а вот будущее голкипера Юхана Маттссона было под вопросом. В конечном счёте «Автомобилист» мог оставить шведского вратаря как четвёртого легионера, но от такого варианта в уральском клубе отказались, сделав ставку на российский дуэт вратарей.

Евгений Аликин Фото: hcamur.ru

В последний дедлайн выступавший за «Амур» на протяжении последних восьми сезонов Евгений Аликин мог пополнить состав «Авангарда», но этого не произошло. А теперь 28-летний вратарь будет играть за «Автомобилист», конкурируя за пост первого номера с Игорем Бобковым. По данным издания «Спорт Бизнес Online», в Екатеринбурге Аликин будет зарабатывать около 55 млн рублей за сезон. В свою очередь, французский форвард Стефан Да Коста должен продлить контракт с клубом и дополнить тройку иностранцев.

Эрик О’Делл близок к уходу из московского «Динамо»

В московском «Динамо» тоже есть перебор иностранных игроков по новому лимиту на легионеров. Канадский форвард Джордан Уил и шведский нападающий Якоб Лилья находятся на контрактах до конца сезона-2023/2024. А вот соглашения с соотечественником Уила – форвардом Эриком О’Деллом – а также американским защитником Бреннаном Менеллом (ограниченно свободный агент) истекают в конце этого сезона.

Эрик О’Делл Фото: dynamo.ru

32-летний О’Делл провёл качественное начало регулярки и очень сильный плей-офф, закономерно став одним из самых желаемых лотов на рынке свободных агентов. Сложность текущего момента с канадским форвардом заключается только в вопросе состояния его здоровья. Большую часть регулярки О’Делл пропустил из-за тяжёлого повреждения спины, и первое возвращение канадца на лёд оказалось неудачным.

Проведя всего несколько матчей после травмы, Эрик столкнулся с осложнениями на одной из утренних тренировок и выбыл из строя ещё на месяц. К чести канадца, необходимо заметить, что в плей-офф О’Делл стал лучшим игроком «Динамо», изо всех сил стараясь вытащить команду в следующий раунд. Вот только проблемы со спиной у него всё равно никуда не делись.

В «Динамо» опасаются, что подверженный травмам канадец может в любой момент снова выпасть из состава на очень длительный срок, и в такой ситуации не обладающий огромным бюджетом московский клуб не хочет рисковать, выписывая Эрику улучшенное финансовое предложение. Тем более учитывая ужесточение лимита на легионеров. С большой степенью вероятности хоккеист покинет «Динамо», а одними из главных претендентов на его услуги называют «Локомотив» и СКА.

«Металлург» откажется от всех своих легионеров?

Самая же интересная ситуация с легионерами сложилась в магнитогорском «Металлурге». Контракты со всеми пятью действующими иностранцами истекают 30 апреля 2023 года, и каждый из них может стать неограниченно свободным агентом. В ходе сезона говорилось об интересе уральцев к продлениям контрактов с Эдди Паскуале, Филиппом Майе и Бренданом Лайпсиком, но после довольно быстрого вылета из плей-офф ситуация в клубе радикально изменилась.

Ключевой вопрос теперь заключается в фигуре нового главного тренера. С 99%-ной вероятностью (1% оставляем на неожиданное изменение позиции Виктора Рашникова) Илья Воробьёв в ближайшее время покинет пост главного тренера «Магнитки», на котором его должен заменить экс-тренер «Северстали» Андрей Разин.

Андрей Разин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У 49-летнего тренера продолжает пылать открытый конфликт с ведущим агентом КХЛ по работе с иностранными игроками Алёшей Пилко. «Г-н Пилко резко взлетел. Раздаёт интервью направо и налево и не понимает, что, если его клиент останется без работы, зная, что было хорошее предложение от «Северстали», просто уйдёт к другому агенту», — говорил Разин о словенском агенте в июле прошлого года.

Клиентами Пилко как раз и являются четыре ключевых иностранца «Магнитки» (за исключением Джоша Карри, который в любом случае продолжит карьеру в другом месте). Отсюда в прессе и всплыла недавняя информация, согласно которой в новом сезоне уральский клуб может не сохранить в своём составе ни одного текущего иностранца. Игроки вроде Майе, Лайпсика, Паскуале и Коди Кёррана в любом случае не останутся без новых предложений о работе – либо от других клубов КХЛ, либо из очень комфортной Швейцарии, тогда как «Магнитке» придётся комплектоваться легионерами со стороны или вообще играть без иностранцев. О таком варианте в прессе тоже сообщалось. Но вряд ли кто удивится, если Разин попробует увезти с собой на Урал уже знакомых ему легионеров. Например, Робина Пресса, который ярко зажигал у него в Череповце.

«Сибирь» ждёт кардинальное обновление состава

По информации «Чемпионата», смена главного тренера в ближайшее время произойдёт в Новосибирске. Главным тренером «Сибири» в новом сезоне станет Сергей Кривокрасов. На данный момент он является ассистентом главного тренера. Андрей Мартемьянов покинет клуб.

Смена рулевого повлечёт за собой кардинальное обновление состава. Новосибирскую команду должны покинуть многие игроки, пользовавшиеся большим доверием со стороны Мартемьянова. Помимо вышеупомянутого Пьянова, которого перекупил «Авангард», уже «Сибирь» не заинтересована в продолжении сотрудничества с Михалом Чайковски и Евгением Чесалиным. Также близок к уходу из команды и чемпион МЧМ-2011 Денис Голубев.

Про одного из главных лидеров в «Сибири» в прошлом сезоне Александра Шарова и говорить не приходится. В отличие от Чайковски, Чесалина и Голубева, новосибирцы были бы и рады сохранить Шарова, но таких финансовых возможностей у клуба нет. Большой интерес к игроку проявлял «Автомобилист», но пока лидером в гонке за Шаровым является «Салават Юлаев».

«Салават» борется за Шарова и Гранта и останется без Кадейкина

Помимо Шарова, в уфимском клубе также работают над совершением сделки по переходу канадского защитника Алекса Гранта. «Салават» хотел подписать Гранта ещё по ходу нынешнего сезона, но тогда СКА отправил игрока в «Барыс». Преград в виде армейского клуба для подписания контракта с защитником больше нет, но пока сделка ещё далека от завершения.

В свою очередь, как стало известно «Чемпионату», Александр Кадейкин выйдет на рынок свободных агентов. Один из лидеров команды не получит предложения от уфимцев и продолжит карьеру в другом клубе. Интерес к Кадейкину проявляют ряд топ-клубов Восточной конференции. Наверняка в услугах форварда заинтересован «Спартак» во главе с Алексеем Жамновым, под руководством которого он ярко проявил себя на Кубке Первого канала. Но если Александр и окажется в клубе Западной конференции, то, скорее всего, в СКА или ЦСКА. Спрос на разноплановых российских центрфорвардов сейчас очень высокий, поэтому можно не сомневаться, что Кадейкин окажется в команде, претендующей на победу в Кубке Гагарина.

«Сочи» закупает новичков, а Старченко вернётся в «Барыс»

После жутчайшего выступления в этом сезоне КХЛ в ХК «Сочи» взялись за активное ведение трансферной деятельности. Одними из первых новичков «леопардов» точно станут выступавший за «Адмирал» словацкий форвард Михал Криштоф и нападающий «Барыса» Антон Сагадеев. Также на берег Чёрного моря в начале мая официально должны перебраться Джесси Грэм и Кирилл Рассказов. Кажется, в южном клубе основательно решили собрать команду более высокого уровня и перестать откровенно позориться в КХЛ.

Что касается «Барыса», теряющего разом Сагадеева и Грэма, то в Астану вернётся многолетний символ команды Роман Старченко. 36-летний нападающий будет выступать за казахстанскую команду в следующем сезоне КХЛ. Таким образом, Старченко вернётся в клуб, за который играл с 2008 по 2022 год.