Реакция Овечкина на провал «Вашингтона», Кудашов остаётся в «Динамо». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 6 апреля. Овечкин отреагировал на провал «Вашингтона», в московском «Динамо» определились с тренером на следующий сезон, а в ФХР заявили о сверхамбициозной цели.
Алексей Кудашов договорился с московским «Динамо» о продлении контракта
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о благодарности от президента России за подготовку сборной команды к Олимпиаде-2022, а также раскрыл детали своего будущего в стане бело-голубых.
«Конечно, приятно получить награду. Это очень важно, потому что привлекается внимание к нашему спорту, отмечаются наши успехи. Что касается контракта с «Динамо», то договорённость есть. Обговорены все условия, тренерский штаб. Надеюсь, что в ближайшие дни что-то решится. Совет директоров должен пройти завтра», — сказал Кудашов в интервью «Матч ТВ».
Два российских хоккеиста НХЛ согласились надеть «радужные» свитера на раскатку
Российские нападающие «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин и Егор Афанасьев надели радужные джерси на предматчевую раскатку перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ). Команда в полном составе приняла участие в ЛГБТ-акции.
«Все ребята согласились поучаствовать», — приводит слова главного тренера «Нэшвилла» Джона Хайнса The Athletic.
Гендиректор ФХР пообещал, что сборная России по хоккею выиграет золото на ОИ-2026
Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов выразил надежду, что сборная России сможет завоевать золотые медали на следующей Олимпиаде.
«Мы всегда стараемся вернуться с золотом. В последний раз не получилось (в Пекине). Обещаем исправиться! Постараемся на следующих Олимпийских играх выиграть.
Всем спортсменам хочется пожелать скорейшего прекращения вооружённого конфликта. И хочется пожелать, чтобы наш спорт вернулся на международную арену в полном объёме», — приводит слова Курбатова «Спорт-экспресс».
Федерация хоккея России проведёт турнир в Турции
Традиционный турнир молодёжных сборных, организуемый Федерацией хоккея России, Кубок Чёрного моря впервые в истории пройдёт за границей – в крупнейшем городе Турции, Стамбуле, сообщает ФХР на своём сайте.
В турнире примут участие два состава молодёжной сборной России (игроки до 20 лет): Россия U20 (красные) и Россия U20 (белые), молодёжная сборная Беларуси, а также сборная чемпионата Турции (игроки национальной команды Турции и легионеры). Помимо обычного формата, состоится турнир в формате «3х3».
Во время Кубка Чёрного моря ФХР проведёт благотворительные акции и мероприятия с целью поддержки пострадавших от землетрясения 6 февраля 2023 года. Кубок Чёрного моря проводится с 2014 года в конце мая – начале июня.
Новый стадион в Новосибирске готов получить доступ к участию в КХЛ
«Сибирь-Арена» в Новосибирске готова к проведению тестового матча, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.
«На данный момент спортивные технологии на «Сибирь-Арене» готовы практически на 100%. Также завершены все строительно-монтажные работы. Сегодня на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы мультимедийного и проекционного оборудования. Тестируются билетно-пропускные системы, системы контроля допуска на объект, системы безопасности.
С июля начинается плановое инспектирование комиссией КХЛ всех арен, участвующих в чемпионате. Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена» исполнило все рекомендации первого инспекционного визита комиссии КХЛ, готово провести тестовый матч для получения допуска к участию в чемпионате», — заявил Ахапов.
Ранее Ахапов заявил, что переезд «Сибири» на новую многофункциональную арену должен состояться до начала июля.
Александр Овечкин отреагировал на непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал непопадание «столичных» в розыгрыш Кубка Стэнли.
«Физически я чувствую то же самое, но морально, когда ты не выходишь в плей-офф, это довольно тяжело. Эти пять игр будут тяжёлыми психологически, потому что, по сути, мы будем играть впустую. Но мы все профессионалы, мы все понимаем, что нам нужно играть для фанатов и для вас [журналистов], чтобы вы могли что-то написать.
Все хотят, чтобы межсезонный перерыв был как можно короче. Прямо сейчас у нас будет много времени, чтобы подумать, много времени, чтобы подготовиться к следующему сезону. Надеюсь, все выздоровеют и будут на одной волне. В следующем году мы станем лучше», — приводит слова Овечкина The Hockey News.
- 6 апреля 2023
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