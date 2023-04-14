Революция в команде Малкина и смена тренеров в сборной Казахстана. Итоги дня в хоккее

«Питтсбург» отправил в отставку всех людей, отвечающих за подбор игроков. Это реакция клуба на невыход в плей-офф НХЛ.

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Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в пятницу, 14 апреля.

«Питтсбург» объявил об уходе главных менеджеров

«Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте объявил об освобождении от своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рон Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора. Об этом сегодня сообщила компания Fenway Sports Group, владеющая «пингвинами».

Во время этих перестановок управленческие обязанности по хоккейным операциям будут разделены между нынешним директором по хоккейным операциям Алеком Шаллом, генеральным менеджером/менеджером по хоккейным операциям Эриком Хизли и аналитиком по хоккейным операциям Энди Сосье. Главный тренер Майк Салливан также будет помогать во время перестановок.

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Напомним, «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки. Эта серия включала три победы в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017), четыре выхода в финал Кубка Стэнли и пять выходов в финал Восточной конференции. Это всего второй раз с тех пор, как Сидни Кросби дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006, когда «Пингвинз» не вышли в плей-офф.

Легендарный капитан «Чикаго» завершил карьеру

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе «ястребов» отличился канадский нападающий Джонатан Тэйвз, сегодня сыгравший свой последний матч в стане клуба, цвета которого он защищал с 2007 года. Накануне Джонатан опубликовал прощальное письмо, в котором объявил, что покидает «Чикаго» после завершения этого сезона.

34-летний хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» в 2010, 2013 и 2015 годах. На Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) Джонатан завоёвывал золотые медали. Тэйвз становился чемпионом мира в 2007 году.

На Востоке НХЛ стали известны все пары первого раунда плей-офф

По итогам игрового дня стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции. Команды, которые поборются за Кубок Стэнли из Восточной конференции, завершили свои выступления в текущем регулярном сезоне.

Кубок Стэнли — 2023. Восточная конференция

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз»

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Ранее стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги. В борьбе за Кубок Стэнли поучаствуют «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

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Скабелка не поедет на чемпионат мира

На заседании исполкома Федерации хоккея Казахстана определили состав тренерского штаба национальной команды. Главным тренером назначен Галым Мамбеталиев, сообщает пресс-служба ФХК.

Кроме того, в штаб вошли тренер Александр Высоцкий, тренер Ерлан Сагымбаев, тренер вратарей Александр Шимин, тренер Александр Березенский. Генеральным менеджером назначен Глеб Каратаев.

Под руководством Мамбеталиева сборная Казахстана проведёт предстоящие товарищеские встречи с Кореей, турнир, в котором примут участие Россия и Беларусь, и чемпионат мира 2023 года. 57-летний специалист, уже работавший с национальной командой в 2018 году, сменил на этом посту белорусского наставника Андрея Скабелку, тренировавшего сборную с 2022 года.

Напомним, сборная Казахстана на ЧМ-2023 попала в одну группу с Канадой, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Словенией. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

В Канаде к работе с мужской сборной привлекли тренера из женской

Федерация хоккея Канады на официальном сайте объявила состав тренерского штаба, который будет работать со сборной на чемпионате мира — 2023.

Главным тренером «кленовых листьев» будет Андре Туриньи, ныне возглавляющий «Аризону Койотс». Его помощниками станут наставник «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит, помощник тренера в «Детройт Ред Уингз» Алекс Тангуэй, а также нынешний главный тренер женской сборной Канады Трой Райан. Кроме того, в штабе будет работать видеотренер Джеймс Эмери, который занимает должность в «Калгари Флэймз».

Напомним, сборная Канады на ЧМ-2023 попала в одну группу с Казахстаном, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Словенией.