Русский вратарь — лучший в сезоне НХЛ, легенда КХЛ завершил карьеру. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в субботу, 15 апреля.

«Вашингтон» отправил в отставку Питера Лавиолетта

После первого с 2014 года непопадания в плей-офф клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Питером Лавиолеттом.

«Мы благодарны Питеру за его лидерство и преданность нашей организации на протяжении последних трёх сезонов. Питер — первоклассный человек, который добросовестно работал в нашем клубе и руководил нашей командой во многих сложных обстоятельствах во время своего пребывания на посту нашего главного тренера. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем», — подчеркнул генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан.

«Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).

Сорокин — лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ по матчам «на ноль»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял первое место по итогам завершившегося сегодня ночью регулярного чемпионата НХЛ по количеству сделанных шат-аутов.

Всего на счету россиянина в этом сезоне шесть матчей «на ноль». За ним следуют сразу три стража ворот, которые не пропустили шайб в пяти играх: Александр Георгиев («Колорадо»), Джейк Эттингер («Даллас») и Дарси Кемпер («Вашингтон»).

Финал МХЛ начался с разгрома «Омских ястребов»

В Омске на стадионе «Авангард» завершился первый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местные «Омские ястребы» уступили нижегородской «Чайке» (2:6).

Хет-трик в этой встрече на счету нападающего гостей Егора Виноградова. Также по шайбе в составе победителей забросили Данила Чупин, Глеб Чесноков и Василий Атанасов. У хозяев отличились Вячеслав Малов и Эдуард Голоднюк.

Второй матч серии между молодёжками «Авангарда» и «Торпедо» пройдёт завтра, 16 апреля, там же, в Омске.

Найджел Доус завершил карьеру

Бывший нападающий «Барыса», «Автомобилиста» и «Ак Барса» Найджел Доус завершил карьеру, сообщается на официальном сайте клуба «Адлер Маннгейм». 38-летний форвард повесил коньки на гвоздь после вылета из плей-офф чемпионата Германии.

Доус провёл в Континентальной хоккейной лиге 10 лет, играя с 2011 по 2021 год. Казахстанский нападающий принял участие в 608 встречах, в которых забросил 293 шайбы и отдал 257 результативных передач, суммарно набрав 550 очков при общем показателе полезности «+91». Доус занимает второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ, уступая только Сергею Мозякину (419). Большую часть карьеры форвард провёл в «Барысе» (с 2011-го по 2018-й).

У новичка КХЛ управленческая неразбериха

На этой неделе совет директоров Континентальной хоккейной лиги официально согласовал возвращение «Лады» в состав участников на сезон-2023/2024. Тольяттинский клуб вернулся в элитный дивизион российского хоккея после пяти лет пребывания в ВХЛ. Но возвращение тольяттинцев в КХЛ не получается гладким.

У генерального директора Александра Чеботарёва заканчивается контракт, также не продлены отношения с генменеджером Игорем Масленниковым. Контракты с функционерами должны были продлить, но сейчас ситуация на паузе. Из-за управленческой неразберихи подвис вопрос и с назначением главного тренера.

Действующий главный тренер «Лады» Валерий Белов с высокой вероятностью свой пост оставит, а его преемника в Тольятти выбирают из большого пула кандидатов, в который в том числе входит и Андрей Назаров, успешно работавший с целым рядом команд КХЛ.

«Коламбус» уволил Брэда Ларсена с поста главного тренера

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Брэдом Ларсеном. Специалист руководил командой с 2021 года. У Ларсена действовало трёхлетнее соглашение — до конца сезона-2023/2024. Кроме того, «Коламбус» не будет продлевать контракт с тренером вратарей Мэнни Легаси.

В нынешнем сезоне «Блю Джекетс» заняли последнее место в Восточной конференции и предпоследнее — в сводной таблице Национальной хоккейной лиги. «Коламбус» набрал 59 очков и лишь на один балл обогнал «Анахайм Дакс» (58). Команда под руководством Ларсена в сезоне-2022/2023 сыграла 82 матча, в которых одержала 25 побед (16 — в основное время) и потерпела 48 поражений в основное время. За два года в «Коламбусе» на счету специалиста 164 встречи и лишь 62 победы (включая те, что были добыты за пределами основного времени).