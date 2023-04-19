«Авангард» потеряет всех русских звёзд? Их агент настроен решительно либо мощно блефует

Сезон КХЛ ещё не завершился, финальная серия между «Ак Барсом» и ЦСКА в самом разгаре, однако уже выделился главный сюжет предстоящего межсезонья – это будущее трёх форвардов «Авангарда» Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка, которые все являются клиентами агента Шуми Бабаева.

Полторы недели назад мы делали интервью с Бабаевым, и тогда Шуми сообщил, что общается с Омском насчёт новых контрактов для всех троих, однако никакой конкретики нет. В том же духе на пресс-конференции по итогам сезона высказался и генменеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин: разговоры идут регулярные, к консенсусу пока не пришли, но есть надежда, что общий язык с агентом будет найден.

Вчера же Бабаев пришёл в эфир к коллегам из «Спорт-экспресса», где как раз и дал той самой конкретики. Мы узнали цифры, услышали некоторые пожелания агента и увидели его отношение к омскому клубу, а точнее, к тем людям, которые сейчас там отвечают за переговорный процесс. По крайней мере, увидели то, что Бабаев хотел показать на сегодняшний момент.

Шуми Бабаев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Картина для омских болельщиков выглядела удручающе. Бабаев в эфире вёл себя довольно вызывающе по отношению к «Авангарду», к боссу омичей Александру Крылову и к Хабибулину и всем видом давал понять, что готов оставить всех трёх своих клиентов в этом клубе только за большие деньги.

Какие требования и пожелания Бабаева, который настаивает, что до 1 мая общается исключительно с «Авангардом»? 95 млн в год Владимиру Ткачёву, предлагаемые «ястребами» — это мало. 70–80 млн в год Сергею Толчинскому – это смешно. При этом Шуми отказался назвать, какую сам видит зарплату для обоих неограниченно свободных агентов – видимо, это должен решить рынок. Что касается Грицюка, то Бабаев подтвердил инсайд «Чемпионата» о требовании от клуба двухлетнего контракта на сумму в 110 млн. «Авангард» это не устраивает, по нашей информации, там полагают, что зарплата 35–40 млн в год будет достаточной для 22-летнего нападающего.

Если посмотреть на ситуацию со стороны клуба, то вряд ли «Авангард» предлагает своим хоккеистам какие-то неуважительные или смешные контракты. Напротив, всё кажется достаточно объективным и взвешенным. Ткачёву, например, предлагают зарплату на уровне его партнёров по первому звену «ястребов» Корбана Найта и Рида Буше, и не очень понятно, почему Бабаеву это кажется несправедливым. Конечно, Владимир – великолепный хоккеист, который только что провёл потрясающий сезон, включая плей-офф. Но была бы у Ткачёва такая же статистика, если бы не омские североамериканцы? Вопрос очень спорный. Это была та тройка, где все идеально дополняли друг друга, и предложение клуба уравнять парней и в финансовом плане выглядит вполне логичным.

Владимир Ткачёв, Корбан Найт и Рид Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Толчинскому «Авангард» тоже предлагает повышение зарплаты, но умеренное – в прошлом сезоне Сергей заработал 60 млн. Нападающий выглядел сильно, временами тащил «ястребов», но Бабаев лукавит, когда говорит, что Толчинский делал это в самые важные моменты сезона. Ведь все мы видели серию с «Ак Барсом» в финале конференции, где Сергей набрал лишь одно очко в пяти матчах. Столько же, кстати, у него было и в четырёх играх дуэли с «Металлургом». 2 (1+1) очка в девяти матчах второго и третьего раунда плей-офф – достаточная ли это база для основания просить существенно «ужирнённого» контракта? При этом Толчинский в целом – хоккеист нестабильный, и так было во всех его трёх сезонах в «Авангарде». Ярчайший игрок, но игрок настроения, не делающий разницу так часто, как тот же Ткачёв. Так что умеренное, а не резкое улучшение его финансовых условий выглядит адекватным предложением со стороны клуба.

По Грицюку, на мой взгляд – самый спорный момент. Понятно, что Арсений, как и Толчинский, завалил серию с «Ак Барсом» и что он тоже не блещет стабильностью, но это молодой и прогрессирующий хоккеист, пока и близко не достигший потолка. Возможно, учитывая картину на рынке, двухлетнее предложение по схеме 50+60 для него – это нормально. Конечно, в «Авангарде» могут сослаться на то, что, например, Рашевский подписался с московским «Динамо» на меньших условиях, или Хуснутдинов проявил лояльность к СКА – это если сравнивать с погодками Грицюка, заключившими контракты с клубами, из системы которых вышли. Но у Арсения, пожалуй, потенциал повыше, статистика получше, да и интерес к нему из НХЛ – посерьёзнее. А второй фактор всегда даёт агентам хоккеистов дополнительный козырь при переговорах, которым тот же Бабаев пользуется на регулярной основе.

Что же получается? Неужели и Ткачёв, и Толчинский, и Грицюк покинут «Авангард» в это межсезонье? Во вчерашнем эфире Бабаев заявил об этом практически прямым текстом, однако нужно понимать, что агенты – люди опытные и хитрые, и верить их словам в разгар сложного переговорного процесса безоговорочно не стоит. Конечно, Шуми обозначил, что занял по отношению к «Авангарду» сильную и наглую позицию, но пока это ещё ни о чём не говорит.

Очевидно, что Бабаев, как порядочный агент, набивает цену своим клиентам. Особенно понимая, как все они важны для «Авангарда». Выкручивает руки клубу, если угодно. Но мы не знаем, готов ли на самом деле кто-то из других клубов КХЛ платить Ткачёву больше 95 млн, Толчинскому больше 80 млн и делать оффершит Грицюку, который не смогут повторить «ястребы». Потолок-то существует не только для «Авангарда». Впрочем, мы также не знаем, готов ли Бабаев устроить своих клиентов в другие клубы (скажем, из более привлекательных локационно западных городов) за меньшие деньги. Вполне ведь возможно, что его принципиальность и завышенные требования распространяются только на Омск, с которым у Шуми очень непростые отношения. Ну и также мы не можем наверняка знать, насколько реальны варианты у Ткачёва с Грицюком в НХЛ, а также чего на самом деле хотят сами хоккеисты и будет ли это приниматься во внимание агентом. Словом, белых пятен в этой истории много, и вряд ли они закроются быстро.

Кроме того, нужно учитывать, что переговорная позиция «Авангарда» может поменяться. Сейчас клуб, очевидно, выдвинул контрактные предложения хоккеистам, желая сохранить всех троих и держа в уме сбалансированное комплектование команды в условиях жёсткого потолка зарплат. Но понятно, что Бабаева, как и любого агента, эти чаяния «ястребов» сохранить костяк команды волнуют мало. До понятия лояльности игроков к клубу в КХЛ ещё не доросли (и вряд ли дорастут в обозримом будущем), так что глупо ругать сейчас агента за то, что он хочет выбить максимально комфортные финансовые условия для каждого своего клиента, не заботясь о чём-то ещё. Такая у них работа, и такой у нас сейчас рынок, где из-за урезанного лимита на иностранцев цены взлетели до небес.

И в этой ситуации, возможно, «ястребам» как раз и придётся менять позицию, чтобы не остаться совсем уж у разбитого корыта. Смириться с тем, что всех троих удержать в клубе не удастся, и сосредоточиться на сохранении хотя бы двух форвардов. Условно, дать Ткачёву столько, сколько просит Бабаев, отпустить Толчинского и всё-таки прийти к компромиссу по Грицюку.

Поживём и увидим, как будет развиваться эта история. Однако главная проблема Омска сейчас даже не в этом серьёзном «затыке» с клиентами Бабаева. У «Авангарда» — единственного из всех топ-клубов КХЛ – до сих пор нет никакой определённости с главным тренером на следующий сезон, что является стопорящим фактором селекционной работы. Хуже того, непонятно, когда эта определённость наступит.

Второй фактор – генеральный менеджер. Нонсенс же, что комплектованием команды на новый сезон занимается человек, который сам себя в открытую называет временной фигурой, неспособной выполнять возложенные на него функции в полном объёме. и не собирающийся оставаться в команде работать на этот самый сезон. И это в ситуации, когда у «Авангарда» закончились контракты практически со всеми лидерами (исключая Буше и Найта), когда нужно проявлять деловую активность и не вылезать из переговоров. Но Хабибулин сам всякий раз говорит, что он уже это делать просто не в состоянии, а о способностях его помощника Евгения Забуги вообще ничего не известно.

Рашид Хабибулин Фото: hawk.ru

Других, более типичных генеральных менеджеров на омском горизонте не видно, поэтому попросту непонятно, кто в «Авангарде» сейчас должен тягаться с такой акулой, как Шуми Бабаев, в переговорах по Ткачёву, Толчинскому и Грицюку, кто должен переподписывать капитана Шарипзянова, кто должен формировать приличную и глубокую линию обороны и решать остальные селекционные вопросы, которых очень много. В Омске почему-то не торопятся, как будто не понимая, что если сейчас, в условиях крайней скудности рынка и улетевших в космос финансовых запросов игроков, грубо говоря, прощёлкать момент, то потом будет в принципе проблематично собрать серьёзную команду с максимальными амбициями. А такую задачу, насколько можно понять, с «Авангарда» никто снимать не собирается.