Новый тренер «Лады» и потери «Авангарда». Главные трансферные слухи КХЛ

1 мая в КХЛ откроется рынок свободных агентов, но слухов и новостей про переходы и назначения хватает уже сейчас. Продолжаем рассказывать о главных на сегодняшний день трансферных событиях, которые пока официально не подтверждены.

Кадровые изменения в «Ладе»

Новым главным тренером «Лады» станет Олег Браташ, который сменит на этом посту Валерия Белова. В тренерский штаб клуба в качестве ассистента войдёт Александр Титов, а вторым помощником, по всей видимости, станет нынешний главный тренер «Сокола» прославленный тольяттинский воспитанник Павел Десятков. Генеральным менеджером клуба будет назначен Рафик Якубов.

Пыленков может перебраться в «Динамо»

Защитник «Северстали» Даниил Пыленков может перейти в московское «Динамо» по результатам обмена. В обратном направлении могут проследовать двое игроков бело-голубых.

В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11». В плей-офф на счету 22-летнего игрока обороны пять (1+4) очков в семи матчах серии первого раунда с ЦСКА. Пыленков был обменян по ходу сезона из СКА в «Северсталь».

Даниил Пыленков Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Какие новости из «Авангарда»?

Сегодня официально объявлено о назначении Антона Курьянова на должность генерального менеджера «Авангарда». Сообщается, что контракт подписан сроком на два года. Рашид Хабибулин переходит на должность ассистента генерального менеджера.

Скоро в Омске должны назвать имя нового главного тренера, которым почти наверняка станет канадец Боб Хартли. А вот с ведущими хоккеистами всё гораздо сложнее. По нашей информации, велика вероятность того, что Сергей Толчинский, Владимир Ткачёв и Арсений Грицюк покинут сибирскую команду. Это станет серьёзным ударом по атаке «ястребов» и двум первым звеньям. Трансферной работы в «Авангарде» непочатый край.

Береглазов переходит в ЦСКА

Со следующего сезона Алексей Береглазов будет выступать за ЦСКА. В «Авангарде» стороны не смогли договориться о новых условиях сотрудничества, так как в омской команде не готовы пойти на существенное увеличение зарплаты защитника. В этом сезоне Береглазов провёл 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка. В 13 играх плей-офф набрал 4 (2+2) очка. Достойное усиление для армейского клуба, а «ястребам» придётся подтягивать к основе местных воспитанников.

Жарков договорился с «Трактором»

Ещё одной потерей омского клуба станет уход Владимира Жаркова. Опять же, у омичей, учитывая крупные контракты Найта и Буше, проблемы с попаданием в потолок зарплат, а ведь ещё и другие лидеры не подписаны. Увы, кем-то приходится жертвовать, а первыми под раздачу попали игроки низовых звеньев и ролевики. У Владимира уже есть договорённость с «Трактором», о подписании контракта Жаркова с челябинским клубом официально объявят после 30 апреля.

Владимир Жарков Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Дедунов будет играть за СКА

И ещё одна потеря «Авангарда». Дедунов – работяга, но в нужный момент Павел может в том числе поразить чужие ворота. В нынешней ситуации у омичей нет возможности держать Дедунова в команде. Однако без работы этот нападающий ожидаемо не остался, так как с ним уже договорились в СКА. Интересно будет посмотреть на всех новичков команды Романа Ротенберга в следующем сезоне. Не будем забывать, что в Питере почти наверняка окажется Александр Кадейкин, а вот Михаил Воробьёв и Никита Гусев покинут СКА.

Бурмистров близок к переходу в «Спартак»

К слухам о том, что Александр Бурмистров может вернуться в НХЛ и продолжить карьеру в одном из североамериканских клубов, вряд ли стоит относиться серьёзно. Верится в подобный расклад с большим трудом. А вот вариант с переходом в «Спартак» действительно реален, москвичи заинтересованы в приглашении центрального нападающего, и контакт между сторонами есть. В «Металлурге» Бурмистрова точно не будет.