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Спортивные матчи сегодня, 15 мая — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

7 важных матчей понедельника: Медведев пытается покорить Рим, а сборная Канады — ЧМ-2023
«Чемпионат»
Главные спортивные события 15 мая
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Расписание на 15 мая: Рублёв против русского испанца, ЦСКА и «Зенит» разыгрывают бронзу, «Ливерпуль» в погоне за ЛЧ.

Все события 15 мая в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала Запада, шестой матч

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
15 мая 2023, понедельник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: канадско-немецкая связка спасёт «Эдмонтон»?

В этой серии «Эдмонтон» и «Вегас» чередуют победы. В шестом матче очередь выигрывать наступает для «нефтяников», но удастся ли им добавить в противостояние седьмую встречу? Если Макдэвид и Драйзайтль не включаются на полную мощность, то «Ойлерз» приходится очень трудно. С другой стороны, каждая игра в этой серии не похожа на предыдущую, и вряд ли «Вегасу» стоит ждать от лидеров соперника двух средних матчей подряд.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс»

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс»

Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27), ATP Masters 1000, Рим — третий круг

​​*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Интрига: справится ли Рублёв в третий раз с русским испанцем?

Андрей Рублёв уверенно стартовал на «Мастерсе» в Риме, и в третьем круге ему будет противостоять испанец с русскими корнями – Алехандро Давидович-Фокина. Сумеет ли Андрей набрать ход и пройти дальше по турнирной сетке? Ведь он уже дважды играл с Алехандро и оба раза его побеждал, хотя и с потерей сета — на «Ролан Гаррос» — 2020 и в Дубае-2023.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏒 16:20: сборная Словакии — сборная Канады, ЧМ-2023, группа В

ЧМ-2023. Группа B
15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК
Словакия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: канадцы продолжат доминировать над европейской сборной?

Словакия на этом чемпионате мира играет организованно и малорезультативно: по сумме двух стартовых матчей они забросили и пропустили по четыре шайбы. Но удастся ли европейской сборной также собранно противостоять национальной команде Канады? История играет против словаков: за последние четыре очных матча они пропустили от родоначальников хоккея 20 голов.

Игроки сборной Канады по хоккею

Игроки сборной Канады по хоккею

Фото: iihf.com

🎾 19:00*: Бернабе Сапата-Миральес (Испания, 31) — Даниил Медведев (Россия, 3), ATP Masters 1000, Рим — третий круг

​​*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 15:30 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: поможет ли Медведеву первая победа в Риме сделать ещё один шаг?

Даниил Медведев четвёртый раз в карьере выступает на «Мастерсе» в Риме, но только сейчас добился в столице Италии первой победы. Поможет ли этот успех россиянину снять груз с плеч и добиться нового успеха? Его соперником по третьему кругу будет испанец Бернабе Сапата-Миральес. Теннисисты ранее ещё не играли друг с другом, но надо ли говорить о том, что для представителя Испании грунт – любимое покрытие?

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🏀 19:30: ЦСКА — «Зенит», плей-офф — Единая лига ВТБ, игры за третье место, пятый матч

Единая лига ВТБ. За 3-е место
15 мая 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» огрызнëтся?

ЦСКА после поражения в стартовом матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ победил «Зенит» три раза подряд и находится в шаге от победы в серии в целом. Правда, травму голеностопа усугубил центровой армейцев Никола Милутинов, и его участие находится под вопросом. Петербуржцы в прошлом сезоне также уступали 1-3 в серии, но смогли вернуться и победить. Смогут ли совершить подобное чудо в нынешнем сезоне?

ЦСКА — «Зенит»

ЦСКА — «Зенит»

Фото: Эка Дерягина (БК «Зенит»)

🏒 20:20: сборная Финляндии — сборная Швеции, ЧМ-2023, группа А

ЧМ-2023. Группа A
15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК
Финляндия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: финны проиграют ещё одной топ-сборной?

Финны – действующие обладатели титула чемпионов мира – начали новый турнир с неожиданного поражения от молодой и беззвёздной сборной США, а затем с минимальной разницей победили немцев. Времени на то, чтобы основательно вкатиться в турнир, у сборной Суоми совсем нет, на очереди самый принципиальный из соперников – шведы.

Сборная Финляндии по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею

Фото: iihf.com

⚽️ 22:00: «Лестер Сити» — «Ливерпуль», английская Премьер-лига, 36-й тур

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
15 мая 2023, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лестер» поднимется из зоны вылета или «Ливерпуль» приблизится к ЛЧ?

Предстоящая встреча двух экс-чемпионов АПЛ невероятно важна для обеих команд. «Лестер» бьётся за сохранение прописки, а «Ливерпуль» хватается за теоретический шанс попасть в Лигу чемпионов. В обоих случаях не всё зависит от самих клубов, но терять очки точно нельзя. «Лестер» отстаёт на два балла от спасительного 17-го места, «Ливерпуль» — на четыре от зоны ЛЧ. За команду Клоппа в предстоящей встрече играет победная серия в последних шести матчах, за хозяев – родное поле и невероятная мотивация. Интересно, кто в итоге останется довольным. Но одно известно точно: игра получится жаркой.

«Лестер Сити» — «Ливерпуль»

«Лестер Сити» — «Ливерпуль»

Фото: Naomi Baker/Getty Images

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