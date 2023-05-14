7 важных матчей понедельника: Медведев пытается покорить Рим, а сборная Канады — ЧМ-2023

Расписание на 15 мая: Рублёв против русского испанца, ЦСКА и «Зенит» разыгрывают бронзу, «Ливерпуль» в погоне за ЛЧ.

Все события 15 мая в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала Запада, шестой матч

Интрига: канадско-немецкая связка спасёт «Эдмонтон»?

В этой серии «Эдмонтон» и «Вегас» чередуют победы. В шестом матче очередь выигрывать наступает для «нефтяников», но удастся ли им добавить в противостояние седьмую встречу? Если Макдэвид и Драйзайтль не включаются на полную мощность, то «Ойлерз» приходится очень трудно. С другой стороны, каждая игра в этой серии не похожа на предыдущую, и вряд ли «Вегасу» стоит ждать от лидеров соперника двух средних матчей подряд.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27), ATP Masters 1000, Рим — третий круг

​​*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Интрига: справится ли Рублёв в третий раз с русским испанцем?

Андрей Рублёв уверенно стартовал на «Мастерсе» в Риме, и в третьем круге ему будет противостоять испанец с русскими корнями – Алехандро Давидович-Фокина. Сумеет ли Андрей набрать ход и пройти дальше по турнирной сетке? Ведь он уже дважды играл с Алехандро и оба раза его побеждал, хотя и с потерей сета — на «Ролан Гаррос» — 2020 и в Дубае-2023.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏒 16:20: сборная Словакии — сборная Канады, ЧМ-2023, группа В

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК Словакия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: канадцы продолжат доминировать над европейской сборной?

Словакия на этом чемпионате мира играет организованно и малорезультативно: по сумме двух стартовых матчей они забросили и пропустили по четыре шайбы. Но удастся ли европейской сборной также собранно противостоять национальной команде Канады? История играет против словаков: за последние четыре очных матча они пропустили от родоначальников хоккея 20 голов.

Игроки сборной Канады по хоккею Фото: iihf.com

🎾 19:00*: Бернабе Сапата-Миральес (Испания, 31) — Даниил Медведев (Россия, 3), ATP Masters 1000, Рим — третий круг

​​*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Интрига: поможет ли Медведеву первая победа в Риме сделать ещё один шаг?

Даниил Медведев четвёртый раз в карьере выступает на «Мастерсе» в Риме, но только сейчас добился в столице Италии первой победы. Поможет ли этот успех россиянину снять груз с плеч и добиться нового успеха? Его соперником по третьему кругу будет испанец Бернабе Сапата-Миральес. Теннисисты ранее ещё не играли друг с другом, но надо ли говорить о том, что для представителя Испании грунт – любимое покрытие?

Даниил Медведев Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🏀 19:30: ЦСКА — «Зенит», плей-офф — Единая лига ВТБ, игры за третье место, пятый матч

Интрига: «Зенит» огрызнëтся?

ЦСКА после поражения в стартовом матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ победил «Зенит» три раза подряд и находится в шаге от победы в серии в целом. Правда, травму голеностопа усугубил центровой армейцев Никола Милутинов, и его участие находится под вопросом. Петербуржцы в прошлом сезоне также уступали 1-3 в серии, но смогли вернуться и победить. Смогут ли совершить подобное чудо в нынешнем сезоне?

ЦСКА — «Зенит» Фото: Эка Дерягина (БК «Зенит»)

🏒 20:20: сборная Финляндии — сборная Швеции, ЧМ-2023, группа А

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК Финляндия Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: финны проиграют ещё одной топ-сборной?

Финны – действующие обладатели титула чемпионов мира – начали новый турнир с неожиданного поражения от молодой и беззвёздной сборной США, а затем с минимальной разницей победили немцев. Времени на то, чтобы основательно вкатиться в турнир, у сборной Суоми совсем нет, на очереди самый принципиальный из соперников – шведы.

Сборная Финляндии по хоккею Фото: iihf.com

⚽️ 22:00: «Лестер Сити» — «Ливерпуль», английская Премьер-лига, 36-й тур

Интрига: «Лестер» поднимется из зоны вылета или «Ливерпуль» приблизится к ЛЧ?

Предстоящая встреча двух экс-чемпионов АПЛ невероятно важна для обеих команд. «Лестер» бьётся за сохранение прописки, а «Ливерпуль» хватается за теоретический шанс попасть в Лигу чемпионов. В обоих случаях не всё зависит от самих клубов, но терять очки точно нельзя. «Лестер» отстаёт на два балла от спасительного 17-го места, «Ливерпуль» — на четыре от зоны ЛЧ. За команду Клоппа в предстоящей встрече играет победная серия в последних шести матчах, за хозяев – родное поле и невероятная мотивация. Интересно, кто в итоге останется довольным. Но одно известно точно: игра получится жаркой.