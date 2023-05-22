5 избранных матчей вторника: Швеция разобьёт США, а у «Барсы» похмелье от титула?

Расписание на завтра, 23 мая: Бобровский против атаки «Каролины», Леброн против самого себя и шанс для «Вальядолида».

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🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, финал Восточной конференции, третий матч

Интрига: придёт ли «Каролина» в себя после двух поражений в овертайме?

«Флорида» забрала у «Каролины» два домашних матча, и оба — в дополнительное время. При этом именно на своей площадке «Харрикейнз» особенно опасны. Теперь все карты в руках «Пантерз», они ведут в серии 2-0, а вдохновенная игра лидеров — вратаря Бобровского и нападающего Ткачука — вселяет веру в то, что победную поступь удастся продолжить. Но неужели «Каролина» так легко сдастся? Результат третьего матча в противостоянии даст ответ.

«Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», плей-офф — НБА, финал Западной конференции, четвёртая игра

Интрига: «Лейкерс» окончательно сдались?

Четвёртый матч серии между командами. Подопечные Майка Мэлоуна имеют все возможности организовать себе прямую путёвку в финальную и главную часть НБА, но для этого нужно достаточно выиграть и закрыть серию со счётом 4-0. Однако Леброн Джеймс намерен стать первым в истории плей-офф, совершившим камбэк при счёте 0-3. Справится ли наш многоуважаемый Король? Ответы будут после шести утра.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

🏒 16:20: Канада — Чехия, ЧМ-2023, группа В

Интрига: кто исправится за поражение от Швейцарии?

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 23 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Канада Не начался Чехия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто исправится за поражение от Швейцарии?

Оба номинальных фаворита группы В уступили сборной Швейцарии и теперь в очном противостоянии определят, кто займёт более высокое положение в таблице. Канадцы из-за дисквалификации лишились до конца турнира форварда «Детройта» Велено. У чехов аналогичных потерь нет, а кроме того, перед матчем волею календаря они получили день отдыха.

Игроки сборной Канады по хоккею Фото: Roman Koksarov/AP/ТАСС

🏒 16:20: Швеция — США, ЧМ-2023, группа А

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 23 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Швеция Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: американцы закончат групповой этап без поражений?

Швеция и США – две самые стабильные сборные в группе А. В отличие от финнов, им удалось избежать спадов, а теперь предстоит определить, кто займёт первое место. Впрочем, это достижение совсем не гарантирует выход на слабого соперника в четвертьфинале. При определённых раскладах победитель может попасть на Канаду, а этого вряд ли кому-то хочется. Правда, в случае поражения такой шанс ещё выше. США, если выиграют, пройдут групповой этап без поражений – и это будет очень удивительно на фоне того, какой скромный состав они привезли в Европу.

Сборная Швеции по хоккею Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

⚽️ 23:00: «Вальядолид» — «Барселона», Примера, 36-й тур

Интрига: «Барса» поможет сопернику спастись от вылета?

Команды подходят к матчу в совершенно разном положении. «Барса» уже чемпион, а вот «Вальядолид» отчаянно бьётся за выживание. К 36-му туру аутсайдер подошёл на 17-м месте в таблице, однако «Хетафе», располагающийся строчкой ниже в зоне вылета, уступает ему только по дополнительным показателям. В итоге «Вальядолиду» нужны очки, а «Барсе» — реабилитироваться перед болельщиками за домашнее поражение от «Реала Сосьедад» в прошлом туре. Осталось узнать, чья мотивация сильнее.