Финны могут открыть уголовное дело на главную сенсацию ЧМ по хоккею. Что случилось?

В Финляндии начали предварительное расследование в отношении сборной Латвии по хоккею. Причиной стал логотип Olybet — эстонской букмекерской конторы, изображённый на форме латвийской команды. После изучения деталей финские органы могут возбудить уголовное дело.
Комиссар финской полиции Арто Партанен в разговоре с местным изданием Iltalehti заявил, что к данному моменту органы получили анонимное заявление с требованием открыть судопроизводство.
Законом Финляндии предусмотрено, что на материковой части страны рекламировать и продавать азартные услуги может только компания Veikkaus, а на рекламу иностранных букмекеров наложен полный запрет. По словам Партанена, полиция приступает к предварительному расследованию.
Логотип Olybet был расположен на рукавах латвийских хоккеистов. Под ним более мелким шрифтом была оформлена надпись «sports bar». По всей видимости, эстонцы и латвийцы знали о финском законе и попытались не попасть под его действие, де-юре рекламируя не букмекерскую контору, а одноимённый спортивный бар, который ей принадлежит.
Партанен отмечает, что ранее не сталкивался с подобными делами. «Мы познакомимся с обстоятельствами дела в течение ближайших дней или недель. Это не то дело, которым необходимо заняться в первую очередь», — говорит комиссар.
Один из основных вопросов, с которыми столкнутся в полиции при расследовании, — была ли реклама направлена на жителей Финляндии и имеют ли они на практике возможность пользоваться услугами эстонского букмекера. Если нет, то в соответствии с финским законом компания избежит какой-либо ответственности.
Для сборной Латвии прошедший чемпионат мира стал рекордным: впервые в собственной истории команда выиграла медали. Подопечные Харийса Витолиньша победили сборную США в матче за бронзу. Вратарь латвийской сборной Артур Шилов был признан самым ценным игроком турнира.
На родине по случаю успеха команды устроили настоящий праздник. Сейм Латвии объявил день возвращения сборной в Ригу выходным. Таким образом, несколько тысяч человек смогли встретить команду на площади Свободы.
Сборная Финляндии, напротив, провела турнир неудачно. Команда-хозяйка чемпионата мира завершила борьбу на стадии четвертьфинала, уступив сборной Канады. «Кленовые листья» впоследствии выиграли золотые медали ЧМ.
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