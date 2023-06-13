5 избранных матчей среды: узнаем нового обладателя Кубка Стэнли?

Посмотреть все события 14 июня в Матч-центре «Чемпионата».
Время в материале — по Москве. Программа коротко:
- 🏆 🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз», НХЛ, Кубок Стэнли, пятый матч
- 🎾 12:00*: Виктория Азаренко (Беларусь, 3) — Эшлин Крюгер (США, LD), Хертогенбосх, второй круг
- 🎾 13:30*: Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Кэрол Чжао (Канада, Q), Хертогенбосх, второй круг
- 🎾 16:30*: Полина Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Хертогенбосх, второй круг
- ⚽️ 21:45: Нидерланды — Хорватия, Лига наций УЕФА, 1/2 финала
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🏆 🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз», НХЛ, Кубок Стэнли, пятый матч
Интрига: станет ли «Вегас» чемпионом уже завтра?
Лишь одна команда в истории НХЛ отыгрывалась в финале со счёта 1-3 и становилась чемпионом, причём произошло это 70 лет назад. «Флорида» рискует начать решающий матч финала без лучшего бомбардира и главной зажигалки команды Мэттью Ткачука, который играл с травмой и пропустил последнюю тренировку — однако ещё больше должно беспокоить фанатов отсутствие на занятии ведущего защитника Брэндона Монтура. Кажется, единственной надеждой «пантер» снова становится Сергей Бобровский, который и так был лучшим игроком команды в двух последних матчах.
🎾 12:00*: Виктория Азаренко (Беларусь, 3) — Эшлин Крюгер (США, LD), Хертогенбосх, второй круг
*Важно: время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: наберёт ли форму белоруска к главному травяному турниру года?
Белоруска Виктория Азаренко после провала на «Ролан Гаррос» пытается реабилитироваться на травяной части сезона. Она уже выиграла стартовый матч Хертогенбосха у сербки Стеванович и теперь попытается справиться с американкой Крюгер. Девушки не так давно пересекались на US Open — 2022, и тогда Эшли сумела втянуть соперницу в трёхсетовое выяснение отношений. Успеет ли в итоге двукратная полуфиналистка Уимблдона Азаренко набрать форму к Уимблдону?
Виктория Азаренко
Фото: Clive Mason/Getty Images
🎾 13:30*: Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Кэрол Чжао (Канада, Q), Хертогенбосх, второй круг
*Важно: время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: сделает ли Вероника шаг к возвращению в топ-10?
Вероника Кудерметова пытается оправдать в Хертогенбосхе первый номер посева. После того как она за полтора сета справилась с американкой Риске (соперница снялась посреди второй партии), россиянке досталась встреча с канадкой Кэрол Чжао. Сделает ли Вероника ещё один шаг на пути возвращения в топ-10? Ведь все её «соседки» по рейтинг-листу WTA уже проиграли на этой неделе или вообще не выступали… И в случае завоевания титула в Нидерландах Кудерметова прямиком окажется в заветной десятке.
Вероника Кудерметова
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
🎾 16:30*: Полина Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Хертогенбосх, второй круг
*Важно: время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: чем завершится второе российское дерби на траве?
Целая россыпь российских теннисисток оказалась в сетке Хертогенбосха — пять. И во втором круге состоится уже второе по счёту российское дерби. На сей раз место в 1/4 финала разыграют Полина Кудерметова и Людмила Самсонова. Полина только что одержала свою первую победу в матче на уровне основной сетки WTA. Сможет ли она теперь справиться с одной из сильнейших российских теннисисток на данный момент и ещё на шаг приблизиться к очной битве со старшей сестрой Вероникой? Если такое сражение и состоится — то только в финале!
Людмила Самсонова
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
⚽️ 21:45: Нидерланды — Хорватия, Лига наций УЕФА, 1/2 финала
Интрига: какая из команд впервые окажется в финале Лиги наций?
Лига наций превратила обычные товарищеские матчи в захватывающее соревнование. Напомним, турнир проводится под руководством УЕФА. Впервые он состоялся после ЧМ-2018. Лига наций заменила товарищеские матчи, а плюсом предоставляет дополнительную возможность сборным попасть на чемпионат мира и Евро. Первый розыгрыш в 2019-м выиграла Португалия, а спустя два года трофей оказался у Франции. В текущем плей-офф за титул борются Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия. Голландцы и хорваты сыграют первый полуфинал в Роттердаме. Несмотря на изматывающий сезон, в обе сборные приехали сильнейшие футболисты. Хорватия ещё никогда не побеждала в международных турнирах, Нидерланды взяли золото на Евро-1988. Отличный шанс для команд выйти в финал и побороться за трофей Лиги наций.
Футболисты сборной Нидерландов
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
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