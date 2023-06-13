Клуб Панарина и Шестёркина возглавил бывший тренер Овечкина. Главные новости дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 13 июня 2023 года.

«Ови — один из величайших форвардов, с чего бы он должен играть лучше в защите?»

Чешский журналист Драгомир Кваснички поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Если Александр Овечкин продолжит забрасывать шайбы в том же темпе, что и до сих пор, то до истечения текущего контракта в 2026 году он станет лучшим снайпером в истории НХЛ. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» уже давно пополнил ряды величайших легенд престижной лиги. Однако он затмевает многих из них.

Конечно, критики всегда любили бить по его игре в обороне и «ловко подталкивать» его к улучшению своей работы в защите. И с какой стати он должен это делать, если он один из величайших атакующих асов НХЛ на протяжении почти 20 лет?

Можно смело сказать, что он чисто атакующий хоккеист, но в его случае это только плюс. Давайте немного подведём итоги и позволим говорить цифрам. Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. Никто не делал этого чаще. Легендарный Бобби Халл делал это семь раз. Ови удавалось забивать не менее 50 голов девять раз за сезон, и, если бы не сокращение сезона-2019/2020, он бы добрался до этой отметки и тогда.

Начиная с сезона-2005/2006, когда «русский царь» попал в НХЛ, кому-то из игроков удалось преодолеть барьер в 50 шайб в регулярном чемпионате лишь 31 раз — девять раз именно Овечкин покорил эту отметку. Только четверо других парней делали это более одного раза — Леон Драйзайтль, Стивен Стэмкос, Дэни Хитли и Илья Ковальчук. Только Драйзайтль делал это более двух раз.

И ещё одна вещь, о которой нужно помнить: Овечкину 37 лет. Вне спортивного контекста он всё ещё человек в расцвете сил, но как профессиональный спортсмен он находится на нисходящей кривой. Вероятно, он больше не будет забивать 50 голов каждый сезон, но у него всё ещё может быть три сезона впереди на достойном уровне», — приводит слова Кваснички Isport.cz.

Александр Овечкин Фото: AP/ТАСС

Московское «Динамо» назвало имя нового генерального директора

Сергей Сушко назначен на пост генерального директора московского «Динамо». Такое решение было принято на общем собрании учредителей бело-голубых.

«Сегодня на заседании совета учредителей клуба утвердили на пост генерального директора Сергея Анатольевича Сушко. Это опытный специалист, который в хоккее уже очень давно и знает, как добиваться результата в разных сферах. Отмечу, что Сергей Анатольевич хорошо знаком с московским «Динамо». Мы рассчитываем, что полное взаимопонимание между руководством клуба и командой принесёт свои плоды. Желаем Сергею Анатольевичу удачи и ждём от него самых высоких результатов!» — приводит слова председателя совета директоров ХК «Динамо» Виктора Воронина официальный сайт клуба.

Сушко четыре года занимал пост генерального директора хоккейного клуба из Бреста, которому помог получить повышение в классе: команда вышла из Экстралиги Б в Экстралигу. Тогда специалиста признали лучшим руководителем лиги. Последние два сезона Сушко трудился в минском «Динамо», занимая пост руководителя команды и возглавляя совет директоров клубов-участников белорусской федерации хоккея. Тогда же специалист входил в совет директоров Континентальной хоккейной лиги.

В Швеции клуб хочет наложить запрет на игру тем, кто был в КХЛ после начала спецоперации

Шведский клуб «Брюнес» собирается наложить пожизненный запрет на игру за команду хоккеистам, которые выступали в КХЛ после начала спецоперации на Украине.

«Если вы играли в КХЛ после начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) по каким-либо причинам, то никогда не сможете играть в «Брюнесе».

Такое предложение было представлено ежегодному собранию и поддержано правлением «Брюнеса», которое хочет принять более долгосрочное политическое решение, чем основные принципы ассоциации», — приводит слова заявления издание Gefle Dagblad.

Отмечается, что решение ещё не принято и только будет обсуждено. Кроме того, отмечается, что запрет распространяется на игроков, выступавших в Континентальной хоккейной лиге только в сезоне-2021/2022, а затем вернувшихся в Швецию.

The Score подсчитал, какой контракт должен получить защитник «Бостона» Дмитрий Орлов

Журналист The Score Джон Матиш назвал трёх свободных агентов, чьи будущие контракты являются самыми интригующими сделками межсезонья.

В список попал 31-летний российский защитник Дмитрий Орлов, последний сезон выступавший в «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». У хоккеиста подходит к концу шестилетний контракт с кэпхитом $ 5,1 млн. Матиш прогнозирует, что Орлов получит новое соглашение на шесть сезонов со средней заработной платой $ 6,27 млн.

Кроме защитника, в список попал 27-летний голкипер «Вегас Голден Найтс» Эдин Хилл. У него завершается двухлетний контракт с кэпхитом $ 2,175 млн. The Score прогнозирует ему соглашение на два сезона со средней заработной платой $ 3,34 млн.

Третьим в списке стал 27-летний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Бантинг, чей двухлетний контракт с кэпхитом $ 950 тыс. завершается в этом сезоне. Ему Матиш прогнозирует пятилетнее соглашение с зарплатой $ 5,26 млн за сезон.

О высоком спросе на Орлова: The Score: внезапно спрос на Орлова, и так довольно высокий, стал ещё выше

«Нью-Йорк Рейнджерс» назначил на пост главного тренера Питера Лавиолетта

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт занял аналогичную должность в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Специалист стал заменой Жерару Галлану, который покинул «рейнджеров» после вылета из Кубка Стэнли в первом раунде. «Рейнджерс», собравшие сильный состав и выменявшие Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, проиграли стартовую серию розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» в семи встречах — 3-4.

Отметим, что ранее главным фаворитом на должность главного тренера «Нью-Йорка» назывался экс-наставник «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс. Напомним, 58-летний Лавиолетт покинул «Вашингтон» после неудачного регулярного чемпионата. «Кэпиталз» не вышли в плей-офф.