«Ак Барс» нашёл тренера, реакция КХЛ на контракт игрока ЦСКА в Америке. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 15 июня 2023 года.

Сын Майка Бэбкока стал тренером «Сент-Луиса»

«Сент-Луис Блюз» нанял сына известного хоккейного специалиста Майка Бэбкока, Майкла, в качестве тренера по навыкам, сообщает AP. Также клуб из Миссури пригласил на роль ассистента главного тренера Крэйга Берюбе бывшего защитника «Баффало Сэйбрз» и «Вашингтон Кэпиталз» Майка Уэбера. Берюбе искал замену помощникам Крэйгу Мактавишу и Майку Ван Рину, которые были уволены после невыхода «Сент-Луиса» в плей-офф.

28-летний Майкл Бэбкок завершал прошлый сезон НХЛ в «Оттаве Сенаторз», где помогал тренерскому штабу разрабатывать планы на игры, проводить предварительный скаутинг и развивать навыки на льду. До этого он два года работал ассистентом у своего отца в мужской хоккейной команде Университета Саскачевана.

Самого Майка Бэбкока в ближайшее время может пригласить на работу «Коламбус Блю Джекетс» в качестве главного тренера. Чтобы нанять его, клубу придётся ждать до конца июня, поскольку у специалиста по-прежнему действует контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». Хотя Бэбкок был освобождён от должности главного тренера канадской команды ещё в 2019 году, она по-прежнему должна заплатить ему шестизначную сумму.

Рекордсмен «Амура» Дмитрий Тарасов скончался на 45-м году жизни

ХК «Амур» на своём официальном сайте опубликовал сообщение о том, что экс-нападающий хабаровского клуба Дмитрий Тарасов скончался вчера, 14 июня.

«Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского «Амура», лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева» Дмитрий Тарасов. Ему было 44 года.

Коллектив хоккейного клуба «Амур» и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия.

Мы будем помнить всегда», — сообщает официальный сайт ХК «Амур».

Тарасов — уроженец Хабаровска. В «Амуре» Дмитрий провёл два периода своей карьеры: с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год, где и завершил профессиональную карьеру.

В КХЛ отреагировали на возможный отъезд Артёма Дуды, имеющего контракт с ЦСКА, за океан

Пресс-служба КХЛ отреагировала на заключение контракта защитника ЦСКА Артёма Дуды со студенческим американским клубом. Напомним, вчера официальный сайт команды Университет Мэна сообщил, что 19-летний российский защитник подписал с клубом соглашение. Отметим, что подобное решение хоккеист принял, имея действующий годичный контракт с армейским клубом.

«Артём Дуда подписал письмо о намерении, о чём сообщает сайт спортивного подразделения университета. На данный момент у Артёма контракт с ЦСКА, действующий до 30 апреля 2024 года. От ЦСКА нет информации о расторжении контракта», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Артём Дуда Фото: photo.khl.ru

«Ак Барс» объявил о заключении годичного контракта с Зинэтулой Билялетдиновым

Стали известны подробности нового контракта Зинэтулы Билялетдинова с «Ак Барсом». Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт со специалистом рассчитан сроком до конца сезона-2023/2024.

Специалист вернулся к работе с казанским клубом в конце декабря 2022 года и помог команде преобразиться. «Ак Барс» после возвращения Билялетдинова потерпел лишь три поражения в основное время в 25 матчах и выиграл Восточную конференцию. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли ЦСКА.

Билялетдинов — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). Пятикратный чемпион России как тренер. Специалист — олимпийский чемпион 1984 года, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы в составе сборной СССР по хоккею. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» и лично Зинэтулу Билялетдинова за серебряные медали Кубка Гагарина.

Российский вратарь «Нэшвилла» Аскаров стал клиентом агента Дэна Мильштейна

Вратарь системы клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров стал клиентом агента Дэна Мильштейна, занимающегося делами многих российских хоккеистов НХЛ. Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере».

20-летний Аскаров был выбран под общим 11-м номером «Нэшвиллом» на драфте 2020 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в одном матче. В АХЛ за «Милуоки Адмиралс» вратарь сыграл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провел 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.

Аскаров — серебряный призёр юниорского чемпионата мира — 2019 и молодёжного ЧМ-2020 года.

Ярослав Аскаров Фото: photo.khl.ru

Нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт заключит с клубом долгосрочный контракт

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт подпишет новое восьмилетнее соглашение с командой, по которому получит за весь период контракта € 58 млн. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в «Твиттере».

24-летний Братт в 2016 году был выбран в шестом раунде драфта под общим 162-м номером своим нынешним клубом. В НХЛ шведский нападающий выступает с 2017 года, проведя в лиге 307 матчей и набрав 203 (70+133) очка при показателе полезности «-26». В 2016 году Братт вместе со сборной Швеции выиграл серебряные медали юниорского чемпионата мира.