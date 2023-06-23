Крутой канадец будет играть за СКА, Яшкин поставил на место критиков. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 23 июня 2023 года.
СКА подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком
СКА подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком, сообщает пресс-служба питерского клуба. Сообщается, что соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона. Хоккеист возьмёт в команде номер 88.
Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.
Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 204 матча, в которых набрал 142 очка — забросил 54 шайбы и отдал 88 результативных передач с показателем полезности «+33». В КХЛ Лайпсик выступал за «Металлург» и ЦСКА.
«Моя совесть чиста». Яшкин ответил на критику чешских СМИ за игру в России
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в своих социальных сетях отреагировал на критику чешских СМИ и болельщиков за игру в России. Кроме того, форвард прокомментировал недовольство игрой в форме с элементами милитари в честь Дня защитника Отечества.
«Я очень удивлён тем, что обо мне пишут в СМИ. То, что обо мне пишут, не имеет ко мне никакого отношения.
Есть профессии — например, врачи, пожарные или спортсмены, — которые не имеют национальных и политических взглядов. Меня удивляет, что, когда кто-то выполняет свою работу, это выдаётся за политическую позицию. Мне абсолютно нечего скрывать. Я не делаю ничего предосудительного, моя совесть чиста.
Когда меня спрашивают, как я выбираю команду, за которую буду играть, часто даже не ждут ответа. Они сами себе отвечают, что причина в деньгах или в славе. Я им говорю, что руководствуюсь исключительно профессиональным уровнем и возможностью собственного развития. Точнее, это не связано со страной, городом или конкретным клубом. Я просто иду своей дорогой.
Где-то читал, что выходил на лёд в военной форме. Но это ерунда. Я никогда не позволил бы себе присвоить то, чего не понимаю. Я не солдат. Моё появление в ней было приурочено к исторической дате события. Это наша общая история. Уважаю ли я её? Определённо, да.
Я не могу говорить о том, чего не знаю. Моя жизнь — это хоккей, я в нём ориентируюсь. Спросите меня о хоккее.
Чемпионат мира имеет для меня особое значение. Я сравнил бы это с Нобелевской премией для учёных. Независимо от времени, национальности и политической ситуации. Если вы спросите меня о моём вкусе, то да, конечно, я хотел бы принять участие в чемпионате. Это крупнейшее спортивное событие», — говорится в сообщении.
Игрок системы «Витязя» выпал из окна 18-го этажа
В ночь с 22 на 23 июня трагическая новость пришла из Рязани. 21-летний российский хоккеист Георгий Савин погиб, выпав из окна многоэтажного дома. Об этом сообщил портал ya62.ru. Отмечалось, что спортсмен выпал с 18-го этажа в Олимпийском городке. По сообщениям очевидцев, они слышали женский крик. В квартире в Олимпийском городке вместе с Савиным была девушка.
На данный момент существуют различные версии произошедшей трагедии, в которых теперь будут разбираться правоохранительные органы. По факту гибели спортсмена уже организована доследственная проверка. Мы же вспомнили биографию нападающего, трагически ушедшего из жизни в столь юном возрасте.
Фил Хаусли, Майк Пека и Дэн Мьюз вошли в тренерский штаб «Рейнджерс»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт определился с тремя помощниками, сообщается на официальном сайте организации. Американский клуб назначил Фила Хаусли заместителем главного тренера, Дэна Мьюза и Майка Пеку – помощниками тренера.
Хаусли был помощником главного тренера «Аризоны» с 2019 по 2022 год. Ранее он занимал пост главного тренера «Баффало» (с 2017 по 2019 год) и был помощником Питера Лавиолетта в «Нэшвилле» (с 2013 по 2017 год).
Мьюз в сезоне-2022/2023 был главным тренером сборной США U18. Ранее он три года работал помощником Лавиолетта в «Нэшвилле».
Пека последние два сезона провёл в АХЛ в качестве помощника тренера «Рочестер Американс». В сезоне-2020/2021 он был членом штаба Лавиолетта в «Вашингтоне».
- 23 июня 2023
-
22:13
-
21:55
-
21:36
-
21:16
-
20:55
-
20:38
-
20:25
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:20
-
19:03
-
18:50
-
18:30
-
18:17
-
17:58
-
17:35
-
17:17
-
16:57
-
16:25
-
15:50
-
15:35
-
15:15
-
14:45
-
14:25
-
14:15
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:00
-
11:31
-
10:59
-
10:45
-
10:20
-
09:55