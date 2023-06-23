Крутой канадец будет играть за СКА, Яшкин поставил на место критиков. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 23 июня 2023 года.

СКА подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком

СКА подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком, сообщает пресс-служба питерского клуба. Сообщается, что соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона. Хоккеист возьмёт в команде номер 88.

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.

Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 204 матча, в которых набрал 142 очка — забросил 54 шайбы и отдал 88 результативных передач с показателем полезности «+33». В КХЛ Лайпсик выступал за «Металлург» и ЦСКА.

«Моя совесть чиста». Яшкин ответил на критику чешских СМИ за игру в России

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в своих социальных сетях отреагировал на критику чешских СМИ и болельщиков за игру в России. Кроме того, форвард прокомментировал недовольство игрой в форме с элементами милитари в честь Дня защитника Отечества.

«Я очень удивлён тем, что обо мне пишут в СМИ. То, что обо мне пишут, не имеет ко мне никакого отношения.

Есть профессии — например, врачи, пожарные или спортсмены, — которые не имеют национальных и политических взглядов. Меня удивляет, что, когда кто-то выполняет свою работу, это выдаётся за политическую позицию. Мне абсолютно нечего скрывать. Я не делаю ничего предосудительного, моя совесть чиста.

Когда меня спрашивают, как я выбираю команду, за которую буду играть, часто даже не ждут ответа. Они сами себе отвечают, что причина в деньгах или в славе. Я им говорю, что руководствуюсь исключительно профессиональным уровнем и возможностью собственного развития. Точнее, это не связано со страной, городом или конкретным клубом. Я просто иду своей дорогой.

Где-то читал, что выходил на лёд в военной форме. Но это ерунда. Я никогда не позволил бы себе присвоить то, чего не понимаю. Я не солдат. Моё появление в ней было приурочено к исторической дате события. Это наша общая история. Уважаю ли я её? Определённо, да.

Я не могу говорить о том, чего не знаю. Моя жизнь — это хоккей, я в нём ориентируюсь. Спросите меня о хоккее.

Чемпионат мира имеет для меня особое значение. Я сравнил бы это с Нобелевской премией для учёных. Независимо от времени, национальности и политической ситуации. Если вы спросите меня о моём вкусе, то да, конечно, я хотел бы принять участие в чемпионате. Это крупнейшее спортивное событие», — говорится в сообщении.

Игрок системы «Витязя» выпал из окна 18-го этажа

В ночь с 22 на 23 июня трагическая новость пришла из Рязани. 21-летний российский хоккеист Георгий Савин погиб, выпав из окна многоэтажного дома. Об этом сообщил портал ya62.ru. Отмечалось, что спортсмен выпал с 18-го этажа в Олимпийском городке. По сообщениям очевидцев, они слышали женский крик. В квартире в Олимпийском городке вместе с Савиным была девушка.

На данный момент существуют различные версии произошедшей трагедии, в которых теперь будут разбираться правоохранительные органы. По факту гибели спортсмена уже организована доследственная проверка. Мы же вспомнили биографию нападающего, трагически ушедшего из жизни в столь юном возрасте.

Фил Хаусли, Майк Пека и Дэн Мьюз вошли в тренерский штаб «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт определился с тремя помощниками, сообщается на официальном сайте организации. Американский клуб назначил Фила Хаусли заместителем главного тренера, Дэна Мьюза и Майка Пеку – помощниками тренера.

Хаусли был помощником главного тренера «Аризоны» с 2019 по 2022 год. Ранее он занимал пост главного тренера «Баффало» (с 2017 по 2019 год) и был помощником Питера Лавиолетта в «Нэшвилле» (с 2013 по 2017 год).

Мьюз в сезоне-2022/2023 был главным тренером сборной США U18. Ранее он три года работал помощником Лавиолетта в «Нэшвилле».

Пека последние два сезона провёл в АХЛ в качестве помощника тренера «Рочестер Американс». В сезоне-2020/2021 он был членом штаба Лавиолетта в «Вашингтоне».