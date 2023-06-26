Календарь КХЛ и спрос с иностранцев в России. Главные новости дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 26 июня 2023 года.

The Athletic назвал хоккеиста «Вашингтона», с которым клуб должен продлить контракт

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в статье призвал «Вашингтон Кэпиталз» продлить контракт с нападающим Томом Уилсоном.

«Межсезонье только началось, а имя Уилсона уже всплыло в торговых слухах. Предположение понятно: ожидается, что «Кэпиталз» обновят свой состав, и Том, у которого остался последний год контракта на сумму в $ 5,2 млн за сезон, является привлекательным торговым козырем команды.

Только одна проблема: Уилсон рассматривается внутри команды как неотъемлемая часть будущего. Лучший способ подтвердить это и пресечь любые дальнейшие спекуляции — это продлить контракт с ним. Уилсон сможет продлить контракт с 1 июля», — сказано в статье.

Напомним, канадский нападающий пропустил первую часть сезона из-за тяжёлой травмы. В итоге Уилсон принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач.

«Удивляет, что в России не до конца спрашивают с иностранцев»

Известный тренер Андрей Назаров считает, что в КХЛ нужно увеличить требования к иностранным игрокам и тренерам.

«По-прежнему удивляет, что мы сами себе даём определённые послабления и, например, не до конца спрашиваем с иностранцев. Помню, как мне в НХЛ на пару месяцев дали переводчика, а затем обязали выучить английский язык. Это даже не обсуждалось! В КХЛ иностранные тренеры не учат русский язык, да и большинство иностранных хоккеистов не считают нужным его учить. Плюс фамилии на свитерах мы пишем латиницей, а не кириллицей. Всё это вызывает вопросы.

Как все увидели, мы живём в очень хрупком мире. Нужно любить свою культуру, прославлять свой язык и всегда поддерживать президента», — сказал Назаров.

Сезон-2023/2024 в КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс»

Матч за Кубок Открытия, который будет стартовым в сезоне-2023/2024 в КХЛ, состоится 1 сентября в Москве. Действующий обладатель Кубка Гагарина ХК ЦСКА примет на своём льду казанский «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Полностью календарь сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги будет опубликован завтра, 27 июня.

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги одолел «Ак Барс» со счётом 4-3.

В сезоне-2023/2024 список участников КХЛ пополнит тольяттинская «Лада». Клуб будет выступать в Восточной конференции. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.

В будущем сезоне Континентальной хоккейной лиги команды вновь проведут по 68 матчей.

Первые матчи в календаре уже известны: Фото Представлен календарь первых пяти матчей каждой команды КХЛ в сезоне-2023/2024

The Hockey Writers: Барбашёв — рискованное предложение для любой команды

Портал The Hockey Writers рассказал, что нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв, скорее всего, не перейдёт в «Торонто Мэйпл Лифс». Предполагается, что его результативность в будущем снизится. Напомним, у 27-летнего хоккеиста заканчивается контракт этим летом.

«Иван Барбашёв привлёк большое внимание своей великолепной игрой в плей-офф, которая помогла «Вегас Голден Найтс» выиграть Кубок Стэнли. Он солидный игрок, выигравший два Кубка. Он также из тех игроков, которые будут в поле зрения многих команд НХЛ, включая «Мэйпл Лифс».

Однако, несмотря на его навыки и недавнее выступление в плей-офф, маловероятно, что «Мэйпл Лифс» смогут подписать Барбашёва на рынке свободных агентов. Даже если бы они это сделали, такое подписание сопряжено со значительными рисками. Наиболее важным является то, что его сильное выступление в плей-офф повысит его стоимость, потенциально превысив уровень его соизмеримой ценности.

Скорее всего, контрактные требования Барбашёва будут высокими, и есть большая вероятность, что его результативность в дальнейшем будет ниже. Он — рискованное предложение для любой команды, особенно для «Торонто», — сказано в статье.

Иван Барбашёв Фото: Gareth Patterson/AP Photo/ТАСС

Журналист The Athletic рассказал о возможной борьбе за Матвея Мичкова на драфте-2023

Журналист The Athletic Шон Макиндо рассказал о возможных обменах перед драфтом из-за борьбы за российского нападающего Матвея Мичкова.

«Самый захватывающий проспект на драфте Мичков мог спуститься от второго номера к 10-му. Никто не уверен, что будет происходить или как к этому относиться. Но наиболее вероятный сценарий заключается в том, что внимание переключится на Мичкова после того, как Уилл Смит и Лео Карлссон уйдут со стола. И из всех команд в этом диапазоне «Кэпиталз» кажутся наиболее заинтересованными, учитывая их историю со снайпером из России Александром Овечкиным.

Вполне возможно, что мы просто увидим, как Мичков останется на столе, пока «Вашингтон» не возьмёт его под номером 8. Но, учитывая его талант, можно подумать, что остальной лиге есть что сказать по этому поводу. Ходят слухи, что «Монреаль» не особенно заинтересован, а в «Аризоне» могут ощущать, что они неспособны ждать три года, чтобы в составе появились таланты. Но «Флайерз» обязательно должны быть в игре. И если по какой-то причине Дэнни Бриер не хочет тратить пик, он должен отвечать на звонки от команд, которые хотят забраться выше и выбить Мичкова из рук «Вашингтона». А если так, то «Кэпс» должны по крайней мере подумать о переходе на пятое или шестое место. И так по кругу.

Всё это может привести к увлекательной проверке на прочность с большим количеством блефа. И вполне возможно, что обмены не будут происходить до тех пор, пока не подойдёт время пиков. Но так или иначе различные генменеджеры в зоне выбора Мичкова наверняка не позволят разыграть эту захватывающую ситуацию самым простым и скучным образом», — говорится в сообщении.