Ткачёв продолжает ждать НХЛ, Барбашёв празднует с Кубком Стэнли. Итоги дня в хоккее

Доминик Гашек выступил перед Европарламентом, а Арсений Грицюк рассказал о своих запросах в «Авангарде».

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 15 июля 2023 года.

«Я хочу дать россиянам и белорусам шанс!» Гашек выступил перед Европарламентом

Бывший хоккейный вратарь «Спартака», ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек выступил перед членами Европарламента с предложениями по российским и белорусским спортсменам, сообщается на официальном сайте чешского депутата Европейского парламента Томаша Здеховского.

Бывший хоккеист сообщил, что спортсмены являются рекламой своих государств. Также Гашек сказал, что считает правильным отстранение российских и белорусских спортсменов на начальном этапе, но сейчас нужны изменения. Чех хочет вернуть их на международную арену и считает необходимым дать россиянам и белорусам возможность выступить на Олимпийских играх.

«Я хочу дать россиянам и белорусам шанс посоревноваться с нами — может быть, даже на Олимпиаде!» — сказал Гашек.

Также он осудил действия почти всех спортивных ассоциаций и федераций, прежде всего Международного олимпийского комитета. По его мнению, российских и белорусских спортсменов недостаточно хорошо информировали о причинах их отстранения. Однако Гашек предлагает допустить их к соревнованиям только при условии, если они готовы добровольно подписать документы об осуждении СВО. Также чех готов помочь создать команду беженцев. Ответственность за возвращение россиян и белорусов, по мнению Гашека, должен нести МОК. Организации придётся тщательно проработать все правила и чётко разъяснить их, а также взаимодействовать по этому вопросу с Федерациями и правительствами других стран.

Иван Барбашёв встретился с Владимиром Тарасенко, они сфотографировались с Кубком Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв встретился с Владимиром Тарасенко, сообщается в социальных сетях жены экс-форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Яны Тарасенко.

Женщина выложила совместную фотографию. Сегодня, 15 июля, у Барбашёва день с Кубком Стэнли, поэтому россиянин привёз трофей с собой. Они с Тарасенко сделали совместное фото семьями. Примечательно, что они встретились в Майами, поскольку НХЛ запретила везти кубок в Россию.

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Бабаев — о трудоустройстве Ткачёва: в первую очередь ждём контракт из НХЛ

Агент Шуми Бабаев прокомментировал последние новости о ситуации с нападающим Владимиром Ткачёвым, который на данный момент находится без контракта и ищет варианты трудоустройства.

«Как я говорил раньше, вариант с Омском, в том случае если Владимир останется в России, будет в приоритете.

Я нахожусь в постоянном контакте с новым руководством «Авангарда». Они в курсе нашей позиции, но в первую очередь мы ждём контракт из Национальной хоккейной лиги. В начале августа мы примем окончательное решение», — цитирует Бабаева телеграм-канал его агентства.

Грицюк — о требовании 115 млн рублей от «Авангарда»: раз требовал — значит, по факту

Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал, как он ушёл из «Авангарда». Санкт-петербургский клуб сделал 22-летнему форварду предложение, а омская команда не стала его повторять.

«Я бы ни в коем случае не остался в «Авангарде»? Думаю, скорее всего, нет. Из-за денег? Из-за отношения, если можно так сказать. Из-за недопонимания в системе между… Меня можно не касаться — между людьми чуть повыше меня. Агентом (Шуми Бабаевым. — Прим. «Чемпионата») и руководством клуба — они чуть не поняли друг друга.

55 млн плюс 60 млн, которые я требовал, — не слишком ли много? Нет, наверное. То есть не наверное, а нет. Раз требовал — значит, по факту», — приводит слова Грицюка «Спорт-экспресс».

«Лада» подписала пробный контракт с чешским нападающим, задрафтованным «Эдмонтоном»

«Лада» в официальном телеграм-канале объявила о подписании контракта с 24-летним чешским нападающим Остапом Сафиным. Отмечается, что с хоккеистом заключено пробное соглашение.

Сафин — уроженец Праги, там же он начал заниматься хоккеем. В течение пяти лет, с 2017 по 2022 год, нападающий играл в Северной Америке. Сафин был задрафтован в 2017 году «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом раунде под общим 115-м номером.

В минувшем сезоне хоккеист вернулся в чешский чемпионат и провёл 43 матча за пражскую «Спарту» в Экстралиге, набрав 14 (9+5) очков при показателе полезности «+5». Форвард сыграл пять встреч за «Баник» из Соколова в первой чешской лиге и набрал 8 (0+8) баллов за результативность.

Отметим, что Сафин неоднократно вызывался в юниорскую и молодёжную сборные Чехии.