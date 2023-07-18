Сбежал из Чехии в Тольятти, чтобы стать русским. Кто он — загадочный новичок «Лады»?

Во времена, когда переход в КХЛ любого легионера считается большой редкостью, один из самых непритязательных клубов лиги подписал соглашение с игроком из Чехии. «Лада» заключила просмотровое соглашение с уроженцем Праги Остапом Сафиным.
В феврале форварду исполнится 25 лет. Он начал заниматься хоккеем в Чехии и вплоть до совершеннолетия был на хорошем счету. Сафин представлял «Спарту» и регулярно участвовал в международных соревнованиях, защищая цвета сборной страны. На юниорском чемпионате мира — 2018 Остап сыграл в пяти матчах и записал себе в актив 4 (1+3) очка.
Незадолго до старта турнира Сафин уехал в Северную Америку. Хоккеист начал с Главной юниорской лиги Квебека, и его дебютный сезон вышел многообещающим. Несмотря на показатель полезности «-29», Сафин практически до конца чемпионата оставался в графике одно очко за матч.
В послужном списке игрока есть также один молодёжный чемпионат мира. В семи играх он дважды ассистировал партнёрам и ещё один раз забил. Позднее Сафин перебрался в лигу Восточного побережья, откуда наконец попал в АХЛ. В 2017 году Сафина под общим 115-м номером зафрахтовал «Эдмонтон», поэтому в АХЛ его услугами пользовался фарм-клуб «Ойлерз» — «Бэйкерсфилд Кондорс». На взрослом уровне Остап был совсем не так убедителен: в 56 играх он сумел набрать всего 12 результативных баллов.
Не покорив заокеанские лиги, Сафин вернулся в Чехию. Основную часть прошедшего сезона он провёл в цветах «Спарты», но, помимо этого, на условиях аренды сыграл за ХК «Баник». Скауты накануне драфта отмечали отличное катание Остапа как его преимущество и возможность уверенно контролировать шайбу на высокой скорости. По их словам, нападающий не отказывался от лишнего шанса бросить по воротам и охотно пользовался собственными габаритами (196 см и свыше 92 кг), а вот изобретательности и выдумки на льду ему не хватало.
Вопрос в том, удалось ли Сафину сохранить себя за последние годы. Судя по последним результатам, ответ скорее отрицательный. Форвард не впечатлил даже в «Спарте», где попадал в протокол один раз в пять матчей. Чехи предлагали форварду новый контракт, но он отказался, а повышать ставки в борьбе за игрока в клубе не стали.
Остап родился в русской семье и хорошо знает русский язык, поэтому проблем с адаптацией у него не возникнет. При этом, несмотря на просмотровый статус контракта, Сафин уже отказался от чешского гражданства и вскоре должен получить российский паспорт — по крайней мере, об этом заявил спортивный директор «Лады» Рафик Якубов. В 2016 году Сафин говорил: «Во мне есть частичка России — родители и вся моя семья оттуда. Но я родился в Праге, так что для меня всё 50 на 50».
Чешский журналист iSport.cz Владимир Раус рассказал, что основным мотивом переезда Сафина в Россию стал финансовый фактор. «Ходят слухи, что в России нападающий будет получать до трёх раз больше, чем в «Спарте», — написал Раус.
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