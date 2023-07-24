Неожиданное признание Малкина, русский тренер покинул клуб НХЛ. Итоги дня в хоккее

Скандальный американец начал искать работу в России, а вокруг канадца из «Авангарда» расползаются тревожные слухи.

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 24 июля 2023 года.

Сергей Самсонов покинул должность тренера в «Каролине»

Тренер по развитию нападающих «Каролины Харрикейнз» Сергей Самсонов покинул клуб.

«В «Каролине» в следующем сезоне меня не будет. Скоро определюсь, чем буду заниматься в ближайшее время», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Контракт Самсонова с клубом истёк 30 июня. 44-летний специалист работал в «Каролине» с 2015 года — сначала в качестве скаута, затем занимался развитием игроков системы клуба.

Сергей Самсонов — чемпион России в составе московского «Динамо» сезона-2004/2005, обладатель «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ сезона-1997/1998 в составе клуба «Бостон Брюинз», участник Матча всех звёзд НХЛ 2001 года, бронзовый призёр Олимпиады в 2002 году. В 1997 году он был выбран «Бостоном» в первом раунде драфта НХЛ, в этом клубе он выступал с 1997 по 2006 год.

«Металлург» заключил контракт с вратарём Александром Суднициным

«Металлург» заключил контракт с вратарём Александром Суднициным, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 35-летним голкипером рассчитано на один год.

Александр Судницин – воспитанник красноярской школы хоккея. В минувшем сезоне голкипер защищал цвета «Нефтехимика». Александр сыграл 23 матча, в которых одержал 10 побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,75. В розыгрыше Кубка Гагарина 35-летний вратарь провёл три матча, одержав одну победу. Судницин в сезоне-2016/2017 стал бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги в составе «Локомотива».

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 «Металлург» в первом раунде победил «Автомобилист» (4-3). В следующем раунде «Магнитка» уступила «Авангарду» (0-4).

Агент Найта отреагировал на слухи о желании игрока покинуть «Авангард»

Агент канадского форварда «Авангарда» Корбана Найта Алёша Пилко прокомментировал слухи в СМИ о якобы желании игрока покинуть омский клуб по семейным обстоятельствам.

«Информация, на самом деле, удивительна, но, как всегда, моя позиция однозначна. Есть регламент, и наша компания и игроки уважают его максимально», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне Найт провёл 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.

Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что клуб ждёт Корбана Найта в Сочи в рамках подготовки к предсезонному турниру, который пройдёт с 3 по 8 августа 2023 года.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал слухи о желании Корбана Найта покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

«Команда сейчас готовится к сезону по утверждённому графику, согласно которому Корбан Найт вместе с Ридом Буше должны присоединиться к «Авангарду» на турнире в Сочи 3 августа. Никаких изменений в этих планах у нас на данный момент не произошло», — сказал Курьянов в беседе с журналистом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Евгений Малкин считает карьеру Патрика Кейна лучше собственной

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что карьера американского форварда Патрика Кейна лучше, чем его.

All hockey culture в социальных сетях задал вопрос: «Чья карьера лучше — Евгения Малкина или Патрика Кейна?»

Российский нападающий оставил там свой комментарий, написав лишь число 88 — номер, под которым выступает Кейн.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. Джино — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 82 встречах, в которых записал на свой счёт 83 (27+56) очка. По результативности в команде Малкин уступил только Сидни Кросби (93 очка).

Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США. Патрик стал первым в истории уроженцем США, получившим «Харт Трофи», и первым американцем, ставшим лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и выигравшим «Арт Росс Трофи» (106 очков в сезоне-2015/2016). Кейн занимает третье место среди всех действующих игроков НХЛ по количеству очков, набранных за карьеру (после Сидни Кросби и Александра Овечкина).

Алекс Гальченюк начал сотрудничать с российскими агентами из КХЛ

Американский нападающий с белорусскими корнями Алекс Гальченюк стал клиентом российского агентства Winners.

«У команды Winners важное заявление! Дорогие (или нет) псевдоагенты, прекратите обрывать телефоны клубов, оставьте свою энергию для другого! Алекса Гальченюка теперь представляет агентство Winners. Добро пожаловать в команду», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале агентства.

Отметим, что наиболее известными агентами Winners являются Юрий Николаев и Александр Черных. Среди клиентов агентства — нападающий «Ак Барса» Александр Радулов, форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста, хоккеист СКА Марат Хуснутдинов, капитан «Металлурга» Егор Яковлев, Данис Зарипов, Илья Ковальчук, а также новички московского «Динамо» Никита Гусев и Игорь Ожиганов.

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.

Ранее стало известно, что в Гальченюке заинтересован «Салават Юлаев».