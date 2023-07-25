Немировски — спасение для «Сибири»? Клуб должен забыть про унылый хоккей

Сегодня в Новосибирске прошла открытая тренировка «Сибири» на новой арене клуба, куда команда и весь персонал официально переезжают со следующего сезона, хотя процесс, по сути, завершён уже сейчас. Вообще же в новосибирской команде много изменений: помимо всего прочего, в регулярный чемпионат коллектив заходит с новым главным тренером Дэвидом Немировски.

«Новая арена? Красивая. Только сейчас думал, что, когда будет полный стадион, будет совсем другая атмосфера. Всегда была хорошая атмосфера на матчах «Сибири», и, думаю, будет ещё лучше здесь. Успели обжиться? Пока в процессе.

План подготовки команды к сезону? Сейчас едем в Минск, завтра вылетаем. У нас будет там пару циклов, товарищеская игра. Потом домой, немного подготовимся здесь — и на турнир. Думаю, всё потихоньку. Смотрел сегодня, ребята более-менее в хорошей форме. Сейчас многие хоккеисты по-другому готовятся летом, и видно, что намного легче работать. Обычно сразу видно, если кто-то не тренировался», — поделился сегодня впечатлениями Дэвид.

Канадско-российский тренер – приверженец яркого и атакующего хоккея, который после успешного сезона ларионовского «Торпедо» нынче в моде. Интересно, что до Ларионова нижегородцами руководил именно Немировски, поэтому для торпедовцев подобный стиль игры давно привычен, а вот сибирякам только предстоит с ним как следует ознакомиться.

Дэвид пропустил прошлый сезон КХЛ – ждал в Торонто предложений по работе, но так ни с кем и не договорился. Затем на специалиста вышел генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский, после чего стороны договорились о сотрудничестве. Шаг логичный, особенно в свете того, что к Фастовскому в последнее время хватало вопросов. Для новосибирского хоккея он непотопляемая фигура, хотя поводов для увольнения было вагон и маленькая тележка, в том числе провальные трансферные кампании и подписание непонятных легионеров.

Однако за нынешнее межсезонье Фастовского стоит похвалить: помимо нового главного тренера (при Мартемьянове у руля «Сибирь» так и не нашла себя, застопорившись на месте), функционер продлил соглашения с двумя сильными легионерами и подписал третьего.

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Уже сейчас можно твёрдо сказать, что именно иностранцы будут делать погоду в «Сибири» в следующем сезоне. Тревор Мёрфи – ключевой защитник с хорошим броском и качественным пасом, Тейлор Бек – яркий форвард с завидной результативностью, закрывающий большинство. Через канадца строится вся игра новосибирской команды в атаке.

Тейлор Бек Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Подписание контракта с центральным нападающим Энди Андреоффом – то самое решение, которого долго ждали и болельщики, и тренеры клуба. «Сибири» был жизненно необходим опытный и обученный центр, а в нынешних реалиях найти такого хоккеиста на хоккейном рынке непросто. Кого-то разбирают более богатые клубы, а кто-то просто не хочет ехать в Россию. Помог агент Алёша Пилко (он представляет интересы всех трёх новосибирских иностранцев). Кроме того, именно в Торонто с Андреоффом встретились Дэвид Немировски и лидер сибиряков Тейлор Бек. После беседы было принято решение о переходе Энди в «Сибирь».

В «Сибири» планируют активно привлекать к основному составу молодёжь, а после ухода Шарова, Пьянова и Чесалина на лидирующие позиции среди россиян придётся выходить Короткову, Сетдикову, Шашкову и другим ребятам. Развитие игроков, раскрытие их сильных качеств, – одна из главных задач, поставленная перед обновлённым тренерским штабом. Но, конечно, про результат никто не забывает. «Сибирь» всегда была перспективной командой с характером, но неверные тренерские и менеджерские решения не позволяли клубу выйти на принципиально новый для себя уровень. Теперь в кои-то веки продвижение вперёд выглядит вполне реалистично.