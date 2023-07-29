Нерыночные отношения. Пять команд НХЛ, которые почти не изменились за лето

Вчера мы кратко рассказали про самые занятые команды межсезонья НХЛ, собрав максимально полную таблицу трансферов лиги. Однако этим летом были и скромные команды, чья деятельность в межсезонье умещается в лучшем случае в пару строк: у кого-то не было ресурсов для усиления, кто-то не видел в этом необходимости, а кто-то просто привык работать тихо. Сегодня рассказываем о тех, кто в заголовки не попадал.

«Баффало»

Пришли: з. Э. Джонсон («Колорадо»), з. Клифтон («Бостон»)

Ушёл: н. Хиностроза («Питтсбург»)

«Клинки» летом показывают образец точечного усиления — впрочем, с их многообразием высоких драфт-пиков массированное и не нужно было. Картина ясна: у клуба и так третья атака в лиге, при этом одна из самых молодых в лиге, два ключевых центра Козенс и Томпсон подписали долгосрочные и очень выгодные при новом потолке контракты. Сзади есть два первых номера драфта, Далин уже вышел на проектную мощность, Пауэр вполне может сделать это уже в следующем году. Нужны только правильные ветераны-ролевики, чтобы укрепить оборону и дать надёжных партнёров юношам.

Эрик Джонсон Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

Худшая полезность в прошлом году — у защитника третьей пары Брайсона (-24). Высоко котировавшийся Йокихарью не показал, что тянет уровень первых двух пар. Джонсон, скорее всего, будет партнёром и ментором для Пауэра, который сможет чаще подключаться к атакам, А вот продвинутая статистика Клифтона в доминирующем «Бостоне» смущала, и в плей-офф он оставался в запасе — но для «Баффало», где конкуренция шла между игроками, более близкими к АХЛ, это будет отличным апгрейдом. Сейчас у команды сразу восемь защитников на односторонних контрактах плюс Пауэр: конкуренция и глубина будут отличными.

«Айлендерс»

Пришли: н. Готье («Оттава»), н. Кульман («Виннипег»)

Ушли: н. Бейли (-), н. Паризе (-)

Лу Ламорелло несколько лет назад получил награду генменеджера года. Пожалуй, солидный кусок этой премии мог бы достаться Барри Тротцу, потому что его приглашение было ключевым (и лучшим) шагом «Айлендерс» при менеджере-ветеране. Почти половину состава Ламорелло наследовал от Гарта Сноу — как оказалось, менеджера весьма недооценённого. Даже Илья Сорокин, который стал ключевым хоккеистом «островитян», в своё время был задрафтован бывшим вратарём ещё в 2014-м. После этого Ламорелло делал какие-то точечные трейды (Пажо, Хорват) и приглашал людей, в своё время поигравших в «Дэвилз» (Палмьери, Паризе, Зейджак).

В прошлые межсезонья Ламорелло вообще тянул с официальным подписанием контрактов до последнего: де-факто всё было известно, а де-юре объявлялось почти перед стартом тренировочных лагерей. Впрочем, сейчас минимум один большой шаг команда сделала: при посредничестве «Чикаго» выкупила контракт Джоша Бейли, который провёл в клубе 15 сезонов «от Ильича до Ильича», но резко сдал в последнем сезоне. Место под потолком было использовано для продления своих игроков, и с рынка пришли только два ролевика-любителя силовых. В «Айлендерс» явно будут заигрывать этот костяк до самой пенсии.

«Монреаль»

Пришёл: н. Ньюхук («Колорадо»)

Ушли: з. Эдмундсон («Вашингтон»). н. Гурьянов («Нэшвилл»), н. Друен («Колорадо»)

Нынешний состав «Монреаля» — удивительный салат из множества плохих контрактов, интересной молодёжи и талантов, которых в Квебеке хотят перезагрузить. Потенциально худший клуб Востока в этом году должен потратить $ 101 млн на зарплаты (не кэпхит!) — и это происходит из-за «тяжкого наследия царского режима». Контракты резко сдавшего Брендана Галлахера ($ 6,5 млн ещё на четыре года) или Джоша Андерсона ($ 5,5 млн на тот же срок) клубу в перестройке не нужны, а скинуть без доплаты их будет непросто.

Алекс Ньюхук Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

В прошлом году «Канадиенс» взяли на перевоспитание Кирби Дака, который стагнировал в «Чикаго» (успешно) и мучавшегося с травмами Шона Монахана (шло неплохо, но центр снова получил травму). На дедлайне клуб вложился в Дениса Гурьянова, но отпустил из-за огромного квалификационного предложения. Сейчас же в Монреале будут ждать полного раскрытия потенциала Алекса Ньюхука, который в Денвере банально не потянул роль второго центра. Если бы у «Колорадо» не было чемпионского окна, там могли бы подождать, но ждать не стали и отправили в «Канадиенс» за пик первого раунда — там пока есть всё время мира.

«Миннесота»

Пришёл: н. Марун («Тампа-Бэй»)

Ушли: з. Клингберг («Торонто»), з. Дамба (-), н. Стил («Даллас»), н. Сундквист («Сент-Луис»), н. Нюквист («Нэшвилл»), н. Ривз («Торонто»), н. Шоу (-)

Список ушедших из клуба смотрится пугающе, но абсолютное большинство из них пришли в «Уайлд» на прошлогоднем дедлайне. Потерей чисто по имени является Мэтт Дамба, но человек, который в своё время выступал ментором новичка Капризова, резко и неправдоподобно деградировал: заменить его есть кем. Первораундник Стил казался вариантом дешёвого центра для игры с тем же Капризовым, но даже в сочетании с главной звездой команды не показал почти ничего.

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Трансфер на вход у клуба всего один, да и то Патрик Марун фактически заменяет уходящего Ривза. Денег у клуба настолько не хватает, что даже небольшой контракт Маруна пришлось брать с удержанием зарплаты «Тампой» — спасибо «хвостам» контрактов Паризе и Сутера, для «Миннесоты» это праздник, который всегда с тобой. Возможно, какие-то движения на рынке клуб позволит себе после продления контракта с Филипом Густавссоном, который рассматривается в арбитраже: тогда будет понятно, сколько места под потолком остаётся у команды.

«Вегас»

Пришли: нет

Ушли: в. Куик («Рейнджерс»), в. Броссуа («Виннипег»), н. Блюгерс («Ванкувер»), н. Кессел (-), н. Патрик (-), н. Р. Смит («Питтсбург»)

«Работает — не ломай» — один из самых мудрых принципов в жизни и спорте. «Вегас» в финале казался чуть ли не идеальной командой (возможно, на фоне проблем «Флориды») и решил вложиться в тех игроков, которые прекрасно показали себя в плей-офф. Иван Барбашёв выглядит человеком, идеально вписывающимся в игровую философию этого «Вегаса», и он заслужил пятилетний контракт. Эдина Хилла после его подвигов было бы странно отпускать на рынок — и чудачества травмированного Ленера позволили «Вегасу» сохранить чемпиона у себя, выписав при этом весьма адекватный контракт.

Иван Барбашёв Фото: Gareth Patterson/AP Photo/ТАСС

Из-за нового контракта Барбашёва клуб был вынужден отдать Райлли Смита, одного из основоположников этой команды — но «Вегас» давно показал, что это абсолютно не сентиментальная команда. Других тяжёлых потерь у клуба нет: расчистилась толпа на вратарской позиции, ушёл Кессел, который изначально казался временным решением, а несчастный Нолан Патрик, судя по всему, фактически завершил карьеру. Свой шанс получит молодёжь типа Павла Дорофеева, который отлично провёл концовку регулярки, но в плей-офф не играл. Более того, у команды даже есть немного места под потолком, которое может быть использовано на дедлайне.