Ротенберг предложил сыграть в хоккей в Африке, Прохоркин покинул СКА. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 2 августа 2023 года.

Ротенберг предложил провести матч между КХЛ и НХЛ в Африке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции в преддверии предсезонного турнира в Сочи предложил провести матч между командами КХЛ и НХЛ в столице Южно-Африканской Республики — Кейптауне.

«На клубном уровне ничего не запрещает проводить международные матчи. Такие соревнования можно проводить в Южной Африке, в Индии. Почему бы не провести матчи между КХЛ и НХЛ в Кейптауне — между чемпионами лиг? Нет никаких препятствий, это только вопрос экономики», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, между клубами КХЛ и НХЛ состоялось три матча. В 2008 году магнитогорский «Металлург» уступил в Берне на Кубке Виктории «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:4. Следующие два матча прошли в 2010 году. Рижское «Динамо» дома проиграло «Финикс Койотс» 1:3, а СКА дома победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:3.

В «Витязе» объяснили смену главного тренера после лучшего сезона в истории клуба в КХЛ

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал, почему клуб не стал продлевать контракт с Вячеславом Буцаевым после прошлого сезона, в котором подмосковная команда уступила в первом раунде Кубка Гагарина «Локомотиву» 1-4.

«Контракт Вячеслава Геннадьевича Буцаева истёк после окончания минувшего сезона и продлён не был. Мы просто решили идти этим путём. С нашей стороны последовало предложение Александру Васильевичу Завьялову. Нам импонировало, как он работал помощником. И руководством клуба было принято решение дать ему шанс проявить себя главным тренером. Мы выбрали данный путь и считаем, что он правильный. Время покажет, так ли это будет.

Мы бы хотели видеть более игровой и современный хоккей. На этом сейчас и строится весь тренировочный процесс команды. Ни для кого не секрет, что нужен зрелищный и смотрибельный хоккей. Александр Васильевич – опытный тренер, который много лет работал с очень хорошими наставниками. Помогал Петерису Скудре в «Торпедо», работал с Зинэтулой Хайдяровичем Билялетдиновым в «Ак Барсе». Поэтому он обладает огромным опытом и уже созрел для работы главным тренером», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Роман Ротенберг подтвердил уход Прохоркина из СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции в преддверии турнира в Сочи заявил, что армейский клуб покинул Николай Прохоркин.

«Также есть изменение в составе. Хотим поблагодарить Николая Прохоркина за все эти годы, мы с ним выиграли Кубок Гагарина, он был на Олимпиаде в Корее. Дальше мы идём без Николая, совместно с агентом и Николаем ищем лучшие варианты продолжения его карьеры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В 2017 году Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Бóльшую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка. Также в КХЛ россиянин выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард». В НХЛ он играл в составе «Лос-Анджелес Кингз», которым был задрафтован в 2012 году под общим 121-м номером. В 2018 году в составе сборной России Прохоркин стал обладателем золотых медалей.

Новой ведущей СКА ТВ стала Зухра Уразбахтина

Новой ведущей СКА ТВ стала Зухра Уразбахтина. Девушка известна по работе в сборной России по хоккею, в хоккейных командах «Авангард» и «Ак Барс», а также в футбольном клубе ЦСКА. «Представляем вам нашу новую ведущую, хотя она и не нуждается в представлении. Встречайте – Зухра Уразбахтина! Теперь в студии 78-го канала и на СКА ТВ. Красоты в Петербурге стало ещё больше», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Овечкин — в топ-3 игроков НХЛ, с кем хотели бы поужинать болельщики

Портал The Athletic провёл опрос среди болельщиков на тему: «Если бы вы могли пообедать или выпить с любым действующим игроком НХЛ, не из вашей любимой команды, кто бы это был?». На третьей позиции — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Личность Алекса Овечкина проявляется не так часто, как раньше, но никто не может забыть, сколько удовольствия он привнёс в игру в начале своей карьеры и когда «Кэпиталз» выиграли Кубок в 2018 году», — сказано в статье.

Топ-5 игроков вышеуказанного опроса выглядит так:

1. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 20,2% голосов);

2. Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд», 19,3%);

3. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 14,3%);

4. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз», 10,1%);

5. Брэд Маршан («Бостон Брюинз», 5,6%).