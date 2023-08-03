Где будет играть Иван Федотов? ЦСКА и НХЛ уверены в своей правоте, ИИХФ тянет резину

Победитель двух последних чемпионатов КХЛ и действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в начале этой недели приступил к тренировочному процессу. Уже по устоявшейся традиции команда Сергея Фёдорова одной из последних (в этом году за это право с ней решили поспорить в «Торпедо») вышла из отпусков и начала подготовку к новому сезону. Первое ледовое занятие армейцы Москвы провели во вторник, 1 августа, а сегодня состоялась открытая тренировка для представителей средств массовой информации.

Разумеется, в центре внимания собравшихся журналистов оказался возвращающийся в хоккей после вынужденного годичного простоя голкипер Иван Федотов. Отслуживший в армии 26-летний вратарь в межсезонье подписал контракт с ЦСКА, который теперь является предметом обсуждения по обе стороны океана. Всё дело в том, что перед тем, как попасть в армию, год назад российский вратарь заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

«Флайерз» и лига утверждают, что, поскольку Федотов пропустил весь сезон, то первоначальный однолетний контракт, подписанный им в мае 2022 года, не должен считаться истекшим до июля следующего года, поскольку он так и не выполнил условия соглашения. В силу естественной неявки в расположение «лётчиков» американская команда воспользовалась пунктом в регламенте НХЛ и перенесла срок действия контракта Федотова на сезон-2023/2024. С чем сейчас и спорят юристы армейского клуба, уверенные в том, что раз Иван подписал контракт исключительно на сезон-2022/2023, то сейчас он является свободным от юридических обязательств перед «Флайерз». Однако в американском клубе с подобной позицией категорически не согласны.

Причём в данной ситуации «Филадельфия» действительно, похоже, просто идёт на принцип. Пропустивший год россиянин в лучшем случае мог бы начать сезон НХЛ в фарм-клубе и только при невероятно идеальном стечении обстоятельств через некоторое время мог бы надеяться на вызов в основу. Реальной пользы Федотов после службы в армии практически наверняка «лётчикам» не принёс бы, но создавать прецедент в Америке явно не хотят. Поэтому Ивана и не выставляют на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта – «Флайерз» хочет заслушать позицию ИИХФ.

Меньше чем через месяц – 1 сентября – подопечные Фёдорова откроют новый сезон КХЛ матчем за Кубок открытия с казанским «Ак Барсом», но полной уверенности, что ворота ЦСКА в этой встрече будет защищать Федотов, сейчас ни у кого нет. Ни у кого, кроме президента армейского клуба Игоря Есмантовича. Сегодня функционер выступил с новым заявлением относительно сложившейся ситуации, снова заявив о полной уверенности в своей правоте.

«Есть ли вероятность, что Иван Федотов уедет в НХЛ? Нет, это исключено, наши юристы работают. Настанет момент, когда Международная федерация хоккея поймёт, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы», – цитирует Есмантовича ТАСС.

Сам же Федотов от обсуждения юридических деталей вопроса логичным образом уклонился. «Как удаётся абстрагироваться от шумихи по контракту? Просто выхожу на лёд, занимаюсь своим делом, больше провожу времени на арене, не захожу в интернет, не читаю лишнюю информацию. Это не моя забота, моя задача – быть в порядке. Каждый занимается своим делом, у агента своя деятельность, у меня – своя», – цитирует Федотова ТАСС.

Решать вопрос двух контрактов российского голкипера теперь должна Международная федерация хоккея. Именно об этом ещё несколько недель назад в своём заявлении подчеркнула Федерация хоккея России, сообщив, что не допустит Федотова до участия в чемпионате без соответствующей санкции от ИИХФ.

Напомним, именно ФХР передаёт КХЛ право на проведение чемпионата, а сама российская национальная федерация является действующим членом ИИХФ. Оттуда нас никто не исключал, несмотря на отстранение от международных турниров, так что идти на конфликт с ИИХФ никто не будет. Вот только сама международная федерация продолжает тянуть резину, если не использовать более известное выражение.

Изначально глава организации Люк Тардиф говорил, что решение по «делу Федотова» будет принято до конца прошлой недели. Сейчас на дворе уже среда, а решения нет. Более того, по новой информации, его не появится даже до конца этой недели. Об этом сегодня сообщил сам Тардиф в комментарии для «Чемпионата».

«Когда будет принято решение по ситуации с Федотовым? Обсуждение всё ещё продолжается. Раньше следующей недели ничего не произойдёт», — сказал Тардиф.

Таким образом, ЦСКА и Федотов продолжают оставаться в подвешенном состоянии. Причём Ивану в данной ситуации намного проще, чем его клубу. Его североамериканский представитель Джей Пи Бэрри уже сообщил, что 26-летний россиянин спокойно примет любое решение ИИХФ. Если Международная федерация постановит, что голкипер должен исполнять североамериканский контракт, то в этом случае он отправится в Америку.

При таком сценарном развитии ЦСКА может оказаться в крайне неприятном положении, ведь прошлогодний первый номер армейского клуба Адам Рейдеборн уже давно подписал контракт в Швейцарии, а найти иностранного вратаря сейчас на рынке будет невероятно сложно. Во вратарском вопросе армейцы поставили всё на Федотова. И теперь им кровь из носу нужно положительное решение ИИХФ. Иначе ситуация для ЦСКА окажется патовой.