На Панарина в России наложили штраф и конфисковали ружьё. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 15 августа 2023 года.

Панарина оштрафовали и конфисковали ружьё за стрельбу в неположенном месте

На российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина составлен протокол об административном правонарушении за стрельбу из оружия в не отведённом для этого месте, сообщает газета «Новгород» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов области.

«Днём 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района этот гражданин совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья.

Тем самым фигурант допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающей жизни и здоровью граждан. Однако с учётом обстоятельств, смягчающих административную ответственность (Артемий Панарин признал вину и совершил такое правонарушение впервые), Боровичский районный суд признал его виновным в совершении АП и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья», — сказано в сообщении.

Отмечается, что постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто»

Бывший защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Боб Баун умер в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба канадского клуба.

В «Торонто Мэйпл Лифс» глубоко опечалены кончиной Боба Бауна, чьё наследие включает его культовый победный гол в овертайме финала Кубка Стэнли, который был забит, несмотря на то что он играл со сломанной ногой. Боб обладал неоспоримой твёрдостью характера и невероятной гордостью за то, что является игроком «Торонто Мэйпл Лифс». Команде и её болельщикам будет его очень не хватать. Наши мысли с близкими Боба в это трудное время», — заявил президент «Торонто» Брендан Шенахан.

Баун является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Торонто» (в сезонах-1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1966/1967). В составе команды он провёл 14 сезонов.

«Сочи» и московское «Динамо» совершили обмен спортивными правами

Хоккейные клубы «Сочи» и московское «Динамо» совершили обмен спортивными правами, сообщает пресс-служба южан.

«Динамо» получило права на Максима Муранова, «Сочи» — права на Артёма Волкова. Также столичный клуб получит денежную компенсацию.

19-летний Муранов в последнее время играл в Юниорской хоккейной лиге (WHL) за «Калгари Хитмен». В 63 матчах прошлого сезона он набрал 28 (6+22) очков. Максим — брат Ивана Муранова, который выступает за бело-голубых.

Артём Волков в прошлом сезоне сыграл за «Динамо» 60 матчей, в которых он набрал 9 (0+9) результативных баллов.

Защитники Пашнин и Педан продлили контракты со СКА

СКА подписал новые контракты с защитниками Михаилом Пашниным и Андреем Педаном, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашения рассчитаны на два сезона и будут действовать до 30 апреля 2025 года.

Пашнин выступает за СКА с сезона-2022/2023. В прошлой регулярке защитник провёл за армейцев 40 матчей и набрал 6 (3+3) очков с показателем полезности «+4». В составе армейцев стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призёром чемпионата России.

Педан играет за СКА с сезона-2022/2023. В минувшем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ на счету защитника было 25 (7+18) очков в 80 матчах. В составе армейцев завоевал Кубок Континента и бронзовую медаль чемпионата России.

Хоккейная Россия прощается с Родионом Амировым

«Не успели созвониться, родной… Царствие небесное», — написал голкипер «Торонто» Илья Самсонов на своей странице в социальной сети.

«Чем запомнился Родион Амиров? Если честно, то до сих пор немного не могу отойти. Мы играли друг против друга, он тогда был очень молод. Безусловно, очень талантливый парень. Даже слово «был» как-то язык не поворачивается сказать. Немного выбила из колеи эта новость. Знал, что парень болеет, что у него не всё хорошо. Немного не был готов к тому, что именно сейчас это произойдёт.

Мои глубочайшие соболезнования семье, родным, близким и всему хоккейному миру, потеряли очень талантливого парня. Я думаю, что это была бы наша настоящая звезда. Поэтому российский хоккей потерял такого таланта», – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в интервью Metaratings.ru.

«Ушёл из жизни Родион Амиров… Светлая личность. И, наверное, бог забирает самых светлых в таком раннем возрасте. К сожалению, мы хотели, чтобы Родион был с нами, но он ушёл. Царствие небесное, земля ему пухом, сил его родителям и родственникам», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков в интервью Metaratings.ru.

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