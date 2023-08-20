Скоро сезон, а они всё ещё безработные! Топ-10 свободных агентов в КХЛ

За две недели до начала 16-го сезона Континентальной хоккейной лиги на рынке неограниченно свободных агентов по-прежнему находится около двух десятков игроков, оставивших приличный след в российском хоккее. Сегодня этот список пополнил 29-летний нападающий Вячеслав Основин, который в прошлом сезоне провёл один из лучших чемпионатов в своей карьере, но после смены тренера в «Сибири» оказался ненужным новосибирскому клубу. Изучим весь топ-10 НСА, на которых в ближайшее время могут обратить внимание клубы, желающие усилить свои составы.

в. Антон Худобин, 37 лет

В последний раз в КХЛ 37-летний вратарь выступал 11 лет назад во время локаута в НХЛ. Тогда находящийся на контракте с «Бостон Брюинз» российский вратарь приехал в Россию и подписал соглашение с «Атлантом». В подмосковном клубе Худобин провёл несколько ярких матчей, но в целом его выступление в КХЛ получилось далеко не самым впечатляющим – семь побед в 26 матчах.

С тех пор карьера многоопытного вратаря успела столкнуться с различными поворотами судьбы, как положительными, так и отрицательными. Только за последние несколько лет Антон, неожиданно получив шанс стать основным вратарём «Далласа», успел вывести американскую команду в финал Кубка Стэнли, после чего постоянные травмы не позволили голкиперу в полной мере насладиться игрой в его заключительных сезонах в НХЛ.

После расставания с «Чикаго» Худобин закрыл североамериканскую страницу в своей карьере и ждёт конкретных предложений из КХЛ. За время межсезонья россиянина сватали то в «Ладу», то в минское «Динамо», то в «Барыс», но пока что голкипер продолжает пребывать в статусе свободного агента.

з. Алексей Марченко, 31 год

31-летний защитник долгое время был одним из любимых хоккеистов Игоря Никитина. Один из лучших специалистов в истории КХЛ доверял хоккеисту лидирующие роли в чемпионском ЦСКА, а затем забрал игрока вслед за собой в Ярославль. В «Локомотиве» Алексей провёл три сезона, последний из которых оказался испорчен проблемами со здоровьем.

В сезоне-2022/2023 игрок сыграл лишь 22 матча в регулярном чемпионате, и продолжать держать высокооплачиваемого игрока на контракте было бы большой роскошью для ярославского клуба. Об этом рассказал сам Никитин, комментируя решение отказаться от услуг защитника. Сейчас Алексей является свободным агентом, но как раз таки проблемы игрока с травмами отпугивают многие клубы от его услуг.

«Травма, её рецидив сыграли роль. Такие процессы мы не всегда можем контролировать. Хоккей – жёсткий бизнес. Хоккеисты, по большому счёту, продают свое здоровье. Если нет здоровья, то есть проблемы его продать. Как бы грубо это ни звучало – это истина. Хочу пожелать Лёхе здоровья. Об этом я ему сказал после расторжения контракта», — откровенно заметил Никитин.

з. Алексей Емелин, 37 лет

Один из самых возрастных игроков минувшего сезона в КХЛ в его ходе успел поменять команду. Прошлый сезон 37-летний хоккеист начинал в стане минского «Динамо», но затем перебрался в «Спартак». И вряд ли этот переход хоть в какой-то мере сумел усилить оборону московской команды.

Алексей Емелин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В обоих клубах Емелин уже был довольно далёк от своей лучшей игры. Неслучайно, что итоговый показатель полезности хоккеиста составил «-19» в 59 матчах. Вполне возможно, что отыгравший в общей сложности почти пять сотен матчей в НХЛ защитник не сможет трудоустроиться этим летом.

н. Даниил Тарасов, 32 года

Карьера 32-летнего нападающего дала трещину после ухода из московского «Динамо». В родном клубе Даниил год за годом добивался устойчивого прогресса, был одним из главных лидеров команды и демонстрировал высокую результативность. Неслучайно именно Тарасов с 77 заброшенными шайбами по сей день делит второе место в списке лучших снайперов москвичей в КХЛ. Впереди находится только Вадим Шипачёв, забросивший 90 шайб за клуб.

Однако после перехода из «Динамо» в «Ак Барс» всё у Даниила пошло из рук вон плохо. Сначала нападающий не смог в должной мере реализоваться в казанском клубе, а затем последовал и откровенный провал в «Автомобилисте» (один гол в 11 матчах). Теперь воспитанник московского хоккея, по всей видимости, должен будет спуститься по финансовым запросам и найти приемлемый вариант, в котором он сможет перезапустить карьеру. Какое-то время ходил осторожный разговор об интересе к игроку со стороны «Сибири», но, судя по последним заявлениям Кирилла Фастовского, новосибирский клуб сейчас не ищет усиления на рынке свободных агентов.

н. Фёдор Малыхин, 32 года

32-летний форвард оказался безработным в конце апреля, когда «Авангард» расторг контракт с хоккеистом. Договор с игроком должен был действовать до 30 апреля 2024 года, но в Омске приняли решение отказаться от услуг нападающего. Сезон в «ястребах» Малыхин точно не мог записать себе в актив.

Фёдор Малыхин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Понятно, что в основном нападающий использовался в сдерживающем сочетании, но девять очков в 61 матче, да ещё и при отрицательной полезности «-8» говорили сами за себя. Переход из «Витязя» в «Авангард» точно не пошёл на пользу нападающему, который когда-то очень ярко зажигал в «Автомобилисте».

н. Артём Фёдоров, 30 лет

Год назад после расставания с московским «Динамо» Артём Фёдоров крайне неожиданно оказался в СКА. При всём уважении к мастерству нападающего было крайне сомнительно, что Артём сумеет пробиться в состав армейского клуба в условиях бешеной конкуренции. Так и произошло. Уже после 10 матчей в форме СКА Фёдорова обменяли по известному направлению для бывших игроков армейцев – в ХК «Сочи».

В южном клубе Фёдоров временами смотрелся очень неплохо. 10 очков в 16 матчах – действительно вполне добротный результат. Но цельного впечатления от игры Артёма на черноморском побережье так и не сложилось. Всему виной травмы, из-за которых форвард пропустил значительную часть прошлого сезона.

н. Роман Любимов, 31 год

Абсолютно не сложился прошлый сезон у 31-летнего Романа Любимова. Когда-то Дмитрий Квартальнов, работая в ЦСКА, ставил хоккеиста в тройку к Александру Радулову, и то время было одним из лучших в карьере Романа. Именно после того сезона на Любимова обратили внимание в «Филадельфии Флайерз», где российский форвард впоследствии отыграл один год.

Роман Любимов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

После возвращения на родину карьера Любимова начала развиваться по нисходящей. Сначала был вполне приличный сезон в «Магнитке» (21 очко), но затем всё пошло на убыль – неудача в «Спартаке», безуспешный переход в «Ак Барсе», средний чемпионат в «Амуре» и окончательный провал всё в том же «Спартаке» (три очка в 43 матчах).

з. Максим Гончаров, 34 года

Казалось, что Максим Гончаров уже вплотную подобрался к завершению игровой карьеры. О 34-летнем защитнике мы всё чаще вспоминали как о ведущем одного из очень известных хоккейных подкастов, где Гончаров выступал в роли интервьюера вместе с Алексеем Потаповым.

Но в прошлом сезоне Максим оставил вполне приличное впечатление в «Нефтехимике», где опытный защитник совсем не портил картины. По словам агента игрока Александра Черных, в услугах Гончарова есть заинтересованные команды, и, по всей видимости, ближе к началу сезона Максим должен трудоустроиться в одном из клубов КХЛ.

н. Алексей Потапов, 34 года

Потапов, как и Гончаров, в последнее время занимается подкастами и яркими выступлениями, а вот команды у Алексея по-прежнему нет – в московском «Динамо» нового контракта форварду не предложили. Прошлый сезон во многом получился скомканным из-за серии травм.

Алексей Потапов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Сразу приходит в голову эпизод, который произошёл с Потаповым в матче с ЦСКА, когда его партнёр по «Динамо» Андрей Никонов мощным броском угодил точно в голову Алексея. Из-за полученной травмы форвард выбыл из строя на целый месяц, а затем сломался ещё и в ходе плей-офф, досрочно завершив серию с «Торпедо» из-за нового повреждения.

н. Вячеслав Основин, 29 лет

А вот экс-форвард «Сибири» наверняка сумеет найти новый клуб ещё до начала регулярного чемпионата. Воспитанник челябинского хоккея никогда не отличался повышенной результативностью в КХЛ, но в прошлом сезоне Вячеславу не хватило всего одного очка до повторения личного рекорда в лиге.

Бронзовый призёр МЧМ-2014 набрал 22 очка в 55 матчах, а ранее в своей карьере он дважды завершал регулярку КХЛ с 23 результативными действиями. Одним из просматриваемых вариантов для дальнейшего продолжения карьеры хоккеистом видится «Амур», который сейчас возглавляет бывший тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

Другие заметные свободные агенты: н. Степан Санников, н. Владислав Картаев, н. Кирилл Капустин, н. Денис Мосалёв, н. Вячеслав Литовченко, н. Георгий Белоусов, н. Артём Гареев, н. Глеб Зырянов.