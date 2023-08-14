Почему они всё ещё не в НХЛ? Пять игроков, которым давно пора в лучшую лигу мира

Особое положение НХЛ в системе координат мирового хоккея давно неоспоримо, и лучшей из лиг её называют в первую очередь потому, что там собраны лучшие хоккеисты. Однако некоторые звёзды всё же остаются за пределами НХЛ. Авторитетное североамериканское издание The Athletic составило рейтинг из тех игроков, которые готовы покорять НХЛ, но всё ещё не добрались до неё.

«Если ваша команда владеет правами на проспекта, указанного ниже, то благодарите скаутов, – пишет издание. – Это буквально счастливый случай, ведь только единицы заявляют о себе поздно и обладают реальными перспективами в лиге».

Харди Хеман-Актелль, Швеция

Левый защитник прошёл через процедуру драфта в далёком 2016 году, но открыть дверь в «Нэшвилл» ему не удалось, поэтому на протяжении всей карьеры до этого лета выступал в родной Швеции.

Хеман-Актелль прогрессировал чрезвычайно медленно, добавляя за сезон буквально по минуте игрового времени. Так незаметно защитник стал незаменимой фигурой для «Векшё» в прошедшем чемпионате. В его присутствии команда забросила 71% от общего числа шайб в равных составах.

Харди считает себя двусторонним защитником. Он наделён отличными габаритами (рост 192 см и вес 90 кг). В начале июля скандинаву исполнилось 25 лет, и осенью его ждут крупные перемены. Хоккеист попробует себя в системе «Вашингтона» и начнёт сезон в фарме-клубе «столичных» – «Херши». Многочисленные кадровые проблемы «Кэпиталз» создают для Хеман-Актелля реальную возможность быть замеченным специалистами основной команды.

Иржи Кулих, Чехия

Чешскому вингеру только 19 лет, но в The Athletic утверждают, что он должен был попасть в НХЛ раньше. В 2022 году «Баффало» выбрал форварда в конце первого раунда и сразу командировал в АХЛ. В 62 матчах Кулих набрал 46 очков, в том числе забил 15 голов в равных составах. Эксперт Скотт Уилер называет Иржи перспективным снайпером, который способен усилить «Сэйбрз». «Мне нравится, как быстро и сильно улетают шайбы с его клюшки, как он выбирает позицию без шайбы», – пишет Уилер.

Шимон Немец, Словакия

Соотечественник Кулиха – его же ровесник. Чех дебютировал в профессиональном хоккее, сыграв за «Ютику» в АХЛ. Защитник немногим уступил графику 0,5 очка за матч, но в целом его результативность вызывала восторг. Немец поучаствовал в 55% голевых комбинаций своей команды. При этом в «Нью-Джерси», который владеет правами на игрока, рисковать отказались: молодой талант остался без единого вызова в НХЛ.

В прошлом году Шимон пропустил крупный турнир: Стало известно, почему Слафковски и Немец не сыграют на МЧМ-2022

Илья Сафонов, Россия

Нападающий «Ак Барса» хорошо знаком российским болельщикам, хотя появился на радарах не так давно. До 21 года Сафонов совсем не блистал, мимо него дважды прошли на драфте – лишь с третьей попытки Илья связал себя отношениями с клубом НХЛ: «Чикаго» выбрал хоккеиста под 171-м номером.

Однако блистательный сезон центрфорварда в Казани (19+18 в 64 матчах регулярного чемпионата) заставил кардинально переосмыслить отношение к игроку. Сафонов сочетает в себе физическую и умную игру, его габариты (193 см и 93 кг) позволяют уверенно чувствовать себя в борьбе, что, к удивлению, никак не отражается на его скоростных качествах.

«Мечта остаётся до сих пор, – говорит сам Илья об НХЛ. – Я, в принципе, молодой, и, как сейчас модно говорить, дверь я не закрывал туда. Всегда есть желание попробовать себя там. Но сейчас у меня контракт здесь, и первостепенно для меня все-таки выиграть Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Я всё для этого делаю». Контракт хоккеиста с казанским клубом действует до мая 2025 года.

Александр Никишин, Россия

В активе Александра Никишина есть серебряная олимпийская медаль при всего лишь двух полноценных сезонах в профессиональном хоккее. Взлёт защитника получился насколько неожиданным, настолько же и стремительным. Выступая за СКА, он набрал более шести десятков очков по сумме регулярки и плей-офф при показателе полезности «+23». Атакующий, жёсткий и молодой защитник – такой смеси в российском хоккее не было давно.

В НХЛ права на россиянина – в распоряжении «Каролины». В 2020 году «Харрикейнз» потратили на хоккеиста 69-й номер драфта. «Ураганы» наверняка хотели бы видеть Никишина в своей форме уже сейчас, но защитник связан трудовыми узами с питерским клубом: его контракт в КХЛ истекает лишь через два года.