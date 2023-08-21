Панарин сделал фото в стиле 2000-х, Подъяпольский едет в «Ладу». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 21 августа 2023 года.

Артемий Панарин опубликовал фото в стиле 1990-х

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в социальной сети опубликовал фотографию с кнопочным телефоном-раскладушкой.

Ранее он рассказывал, что устал от большого количества информации. «Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу. Взял себе раскладушку от Nokia с кнопками без интернета. Вообще не в курсе, где, что и кто сейчас говорит. Игорь Шестёркин иногда шокирует новостями. Я потом хожу несколько дней и перевариваю это всё», — говорил Панарин.

В регулярном сезоне-2022/2023 НХЛ 31-летний Артемий Панарин провёл 82 матча, в которых набрал 92 (29+63) очка. В плей-офф он участвовал в семи играх, отметившись двумя результативными передачами. «Рейнджерс» в первом раунде уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 — в серии).

Артемий Панарин Фото: Из личного архива Артемия Панарина

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СКА обменял Подъяпольского в «Ладу»

Вратарь Владислав Подъяпольский был обменян из СКА в тольяттинскую «Ладу». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за череповецкую «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, выступая за СКА, он выходил на лёд в трёх встречах, в которых пропустил четыре шайбы. Ранее голкипер также выступал за казанский «Ак Барс» и новокузнецкий «Металлург».

«Лада» в новом сезоне только вернётся в Континентальную хоккейную лигу. 16-й сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». «Лада» в своей первой игре встретится с челябинским «Трактором» 2 сентября. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Родион Амиров был похоронен в деревне Богдановка Ишимбайского района

Воспитанник «Салавата Юлаева» Родион Амиров, скончавшийся от рака 14 августа, был похоронен в деревне Богдановка Ишимбайского района.

Перед этим на «Уфа-Арене» состоялась церемония прощания с хоккеистом, на которой присутствовали игроки «Салавата Юлаева». Отец Родиона Руслан Амиров на церемонии прощания выступил с траурной речью.

«Друзья, хочу сказать спасибо всем, кто находится здесь. Клубу, персоналу, за всё, что было сделано за последние годы. За все эти годы Родион стал членом семьи. Каждый день проводил здесь. Сердце отца обливается от горя. В сердце каждого из вас частичка моего сына, ваши молитвы ваша забота, поддержка, которая давала ему силы за эти два года. Я научился у него мужеству, стойкости, воле, силе, характеру. В свою сторону я ни разу не слышал слова жалости, всегда слова благодарности и поддержки в адрес родителей. Все были уверены, что он может побороть болезнь. Я благодарю Господа за этот 21 год, что он был с нами. За каждый счастливый день.

На днях смотрели его детские записи, перебирали бумаги. Детским почерком он в 10 лет написал такие строки – простые, но очень важные: «Стать лучшим хоккеистом мира, выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, Кубок Стэнли». И самое важное и ценное – стать хорошим человеком. Если вы пришли сюда, значит, память о сыне живёт. Спасибо всем, что помогаете разделить горе», – приводит слова Руслана Амирова «БИЗНЕС Online».

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«Северсталь» забросила семь шайб «Сочи»

Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались «Сочи» и череповецкая «Северсталь». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. «Северсталь» одержала победу со счётом 7:1 (1:0, 5:0, 1:1).

На четвёртой минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Северстали» Адам Лишка. Во втором периоде заброшенными шайбами отметились Даниил Вовченко (дважды), Кирилл Пилипенко, Тимофей Давыдов и Егор Степанов. На 45-й минуте Степанов оформил дубль, установив счёт 7:0. На счету Данила Аймурзина три голевые передачи. Сочинцы забросили свою единственную шайбу на 60-й минуте: отличился Антон Сагадеев.

Ткачёв высказался по поводу ухода Найта

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв высказался о решении канадского нападающего Корбана Найта разорвать контракт с клубом. Ранее форвард принял решение покинуть «ястребов». Сообщалось, что Найт выплатит компенсацию за разрыв контракта с омским клубом.

«Как оценю решение Найта? Это его выбор, его мнение, я не могу его осуждать. Человек выбрал так, пожелаем ему удачи, и всё. Спунер? Помню по Минску, хороший центр, игровик. Надеюсь, мы с ним сыграемся.

То, что он игровик, не помешает сыграться? Я же не знаю, как будет. Может быть, мы выйдем и сразу начнём забивать. Надеюсь, что всё будет хорошо, каждый в тройке разберёт свои роли и найдём взаимопонимание», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.