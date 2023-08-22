В списке преобладают ветераны лиги, но есть и до сих пор не сумевшая раскрыться молодая звезда.

Критический возраст или коллекция травм. Кто из звёзд НХЛ всё ещё без контрактов?

Чуть меньше месяца остаётся до открытия тренировочных лагерей команд Национальной хоккейной лиги. В начале августа мы подробным образом разбирали, кто из ограниченно свободных агентов до сих пор остаётся без контрактов в североамериканской лиге. Из заметных персон в список попали всего четыре хоккеиста, и за прошедшие две недели с публикации того материала их контрактная ситуация никоим образом не изменилась.

Сегодня же настало время остановиться на неограниченно свободных агентах, остающихся на рынке безработных. Примечательно, что некоторые из наиболее статусных свободных агентов новую работу особо и не ищут, беря творческую паузу в своей карьере. Другие же ждут хоть каких-то предложений из лучшей лиги мира.

н. Патрик Кейн, 34 года

Одним из игроков, пребывающих в раздумьях о дальнейшем продолжении карьеры, является лучший бомбардир НХЛ среди всё ещё играющих в хоккей американцев. Набравший 1237 очков за карьеру в североамериканской лиге Патрик Кейн в прошлом сезоне пошёл на радикальные перемены в карьере, в дедлайн перебравшись из «Чикаго» в «Рейнджерс». На Бродвее 34-летний форвард восстановил связку со своим бывшим партнёром по «Блэкхоукс» Артемием Панариным, но красивой сказки со счастливым концом не получилось.

Кейн в «Рейнджерс» сыграл на приемлемом уровне, набрав 12 очков в 19 матчах регулярки и добавив к ним ещё шесть результативных действий в семи матчах плей-офф. Но того самого перформанса от связки Панарин – Кейн никто так и не дождался. Да и саму связку тренерский штаб «Рейнджерс» задействовал лишь эпизодами, в основном используя россиянина и американца в разных сочетаниях.

Одной из главных причин отсутствия настоящих чудес в исполнении звёздного американца стали серьёзные проблемы со здоровьем. Сразу после завершения сезона Кейн отправился на медицинский стол и перенёс операцию на бедре, восстановление после которой может занять до шести месяцев. Но даже при самых благоприятных раскладах Патрик не смог бы вернуться на лёд раньше декабря. В такой ситуации трёхкратный обладатель Кубка Стэнли взял тайм-аут в карьере и отстранился от проведения каких-либо переговоров.

Периодически в прессе всплывают разговоры об интересе к персоне Кейна со стороны той или иной команды, но дальше разговоров дела не идут. Сам Патрик подчёркивал, что приступит к конкретным переговорам тогда, когда будет здоров и будет чувствовать готовность вернуться на лёд. Понятно, что большой контракт в ходе сезона американец заключить не сможет. Но деньги Кейна сейчас особо уже и не волнуют. Он хочет получить возможность продолжать бороться за Кубок Стэнли.

н. Джонатан Тэйвз, 35 лет

В свою очередь, многолетний партнёр Кейна по «Чикаго» центральный нападающий Джонатан Тэйвз оказался ещё конкретнее в прояснении вопроса своего будущего. На прошлой неделе канадский форвард выпустил специальное официальное заявление, которое преследовало две цели.

Во-первых, 35-летний форвард попрощался с болельщиками «Чикаго», куда Тэйвз уже точно никогда не вернётся. А во-вторых, канадский нападающий оповестил хоккейную общественность о решении пропустить сезон НХЛ-2023/2024 из-за продолжения борьбы с последствиями тяжело перенесённого коронавируса.

«Я хотел бы объявить, что не завершаю карьеру, но в следующем сезоне беру перерыв в игре, – сказал 35-летний нападающий. – Я не могу отрицать свою любовь к хоккею и по-прежнему испытываю страсть к турнирам на самом высоком уровне. Однако последние несколько сезонов были очень трудными, учитывая мои проблемы со здоровьем.

Я сосредоточен на том, чтобы дать себе время для полного выздоровления и снова наслаждаться жизнью в полной мере. Попутно я встретил нескольких людей, которые боролись с проблемами со здоровьем, связанными с хроническим иммунным ответом после коронавируса. Спасибо всем вам, кто поддерживал меня и уважал мою личную жизнь».

При этом уже после публикации заявления Тэйвза в Северной Америке появился неожиданный инсайд об интересе к игроку со стороны «Бостона». Но в том же инсайде подчёркивается, что всё по-прежнему упирается в вопрос здоровья заслуженного хоккеиста.

н. Фил Кессел, 35 лет

У сверстника Тэйвза американского форварда Фила Кессела совершенно другая карьерная ситуация. 35-летнего форварда никогда в жизни не мучили никакие травмы или проблемы со здоровьем. Неслучайно, что в прошлом сезоне американский нападающий установил один из самых престижных рекордов в истории НХЛ, побив достижение по продолжительности «железной» серии. 17 ноября 2022 года Кессел оформил уникальное достижение для игроков НХЛ, став первым игроком в истории лиги, который сыграл 1000 матчей подряд.

В регулярном чемпионате главный тренер «золотых рыцарей» Билл Кэссиди так и не смог пойти на «преступление» и вывести звёздного ветерана из состава, оборвав выдающуюся серию Фила. Но, как только начался плей-офф, Кессел быстренько оказался переведён в запас, и за победой своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли американец наблюдал уже с трибун.

Фил Кессел Фото: nhl.com

Таким образом, последний сезон получился для Фила по-настоящему крутой историей. С одной стороны, Кессел установил рекорд на века, а с другой – добавил третий Кубок Стэнли в свою персональную коллекцию наград. Предыдущий контракт Фила с «Вегасом» на $ 1,5 млн истёк, нового предложения не последовало («золотые рыцари» и без этого превышают потолок зарплат), поэтому форвард и его представители занимаются трудоустройством хоккеиста.

н. Зак Паризе, 39 лет

Нападающему-ветерану уже почти 40 лет, а он продолжает радовать болельщиков своей игрой в НХЛ. Многие помнят гигантский контракт американца с «Миннесотой» на 13 лет и $ 98 млн, который был выкуплен «дикарями» в июле 2021 года. Два предыдущих чемпионата Зак отыграл за «Айлендерс» при смешном кэпхите в $ 750 тыс., но на бóльшие деньги в таком возрасте рассчитывать не приходится.

Зак Паризе Фото: nhl.com

В «островитянах» ветеран НХЛ продемонстрировал завидную стабильность, набрав в первый сезон на Лонг-Айленде 35 очков в 82 матчах, а в следующем – 34 очка за аналогичное количество игр. Обращает на себя внимание, что в столь преклонном для хоккея возрасте американский форвард за два сезона не пропустил ни одного матча. Но новый контракт Лу Ламорелло нападающему пока не предлагает.

н. Томаш Татар, 32 года

Завершился двухлетний контракт Томаша Татара с «Нью-Джерси» на $ 9 млн. В последнем сезоне он установил впечатляющий показатель, став самым полезным игроком в американской команде. В 82 матчах регулярки словацкий форвард заработал «+41», опередив в этой статистической номинации на семь пунктов канадского защитника Райана Грейвза.

Но обоих игроков в «Нью-Джерси» в следующем сезоне не будет. Грейвз уже успел подписать многолетний контракт с «Питтсбургом», а Татар продолжает оставаться на рынке свободных агентов. В условиях потолка зарплат рассчитывать на прошлогодние подобные финансовые условия словаку более не приходится, но и вешать коньки на гвоздь опытному форварду ещё рановато, поэтому нужно поумерить свой аппетит и спокойно поиграть в НХЛ ещё несколько лет.

н. Эрик Стаал, 38 лет

Казалось, что карьера канадского ветерана подошла к концу после поражения «Монреаль Канадиенс» в финале плей-офф НХЛ – 2021. После истечения контракта с канадским клубом Стаал не смог трудоустроиться в НХЛ и полностью пропустил сезон-2021/2022 на клубном уровне, сумев принять участие только в Олимпиаде в составе сборной Канады.

В Пекин Эрик отправился в надежде показать генеральным менеджерам НХЛ, что он всё ещё может играть в хоккей. И задумка Стаала сработала. Он подписал годичный контракт с «Флоридой Пантерз», за которую в прошлом сезоне играл вместе со своим братом Марком. Получилось вполне неплохо. «Пантеры» добрались до финала Кубка Стэнли, а сам Эрик набрал 29 очков в 72 матчах регулярки, играя в нижних линиях.

Сейчас Стаал снова находится в статусе безработного. И если кому из клубов НХЛ хочется добраться до финала Кубка Стэнли, уроженец Тандер-Бей к вашим услугам. Обращайтесь. В своих двух последних сезонах в НХЛ Эрик неизменно играл в решающей стадии плей-офф.

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н. Ессе Пульюярви, 25 лет

В 2016 году финский нападающий прогремел на молодёжном чемпионате мира, выбив действительно феноменальные 17 очков в семи матчах. Сочетание Пульюярви – Ахо – Лайне демонстрировало доминирующую игру, справиться с которой на том мировом первенстве не получилось ни у одной национальной команды. В том числе и у сборной России. В финальном матче Ессе отметился двумя результативными действиями, а его партнёры по тройке нападения забили по голу. Та финская сборная вообще была невероятно крутой. Достаточно сказать, что в ней играли ещё и Микко Рантанен, Роопе Хинц и Каспери Капанен.

У большинства из перечисленных игроков (Ахо, Рантанен, Лайне, Хинц) уже получилось построить звёздную карьеру в НХЛ, у Капанена выходит постольку-поскольку, а вот у Пульюярви не выходит ничего путного. За первые три сезона в «Эдмонтоне» финский нападающий не показал вообще ничего приличного, провалившись по всем фронтам.

Ессе Пульюярви Фото: nhl.com

Аренда в «Кярпят» на полтора сезона помогла Ессе хоть в какой-то мере перезагрузить карьеру, и после возвращения в Канаду игра у финна, родившегося в Швеции, стала складываться гораздо лучше. Но вспышки хватило всего на полтора года. Начало прошлого сезона Пульюярви снова провалил, а последовавший обмен в «Каролину» ничего не изменил. В 24 матчах за американский клуб Ессе не смог забить ни одного гола, в результате чего сейчас и оказался на рынке безработных.

Несмотря на неудачу в НХЛ, в условиях прежней реальности Пульюярви наверняка сейчас являлся бы лакомым кусочком для клубов КХЛ, но в современных условиях представить Ессе в нашей лиге невозможно. Скорее всего, финн попробует снова зайти на перезагрузку карьеры в одном из европейских чемпионатов в надежде на последующее получение ещё одного шанса за океаном. Возраст позволяет.

Другие заметные свободные агенты: н. Дерик Брассар, н. Пол Штястны, н. Зак Астон-Риз, н. Остин Уотсон, н. Ник Ритчи, н. Дерек Степан, н. Йоэль Кивиранта, н. Колин Уайт, з. Александер Эдлер, н. Тайлер Мотт, н. Зак Кассиан, в. Ярослав Галак, в. Брайан Эллиотт.