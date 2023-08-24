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Новости дня в хоккее за 24 августа 2023 года, результаты матчей, СКА обменял Николая Прохоркина в «Сочи»

Загадочный обмен Прохоркина из СКА, Лукоянов стал тренером «Ак Барса». Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 24 августа
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«Сочи» не анонсировал переход и намекнул, что это ненадолго.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 24 августа 2023 года.

Результаты предсезонных матчей 24 августа

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2023, четверг. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Клок, Камара) – 02:51 (5x5)     1:1 Рафиков (Алексеев, Никулин) – 11:18 (5x4)     2:1 Кожевников (Перевалов, Волков) – 16:07 (5x5)     2:2 Якупов (Дергачёв, Клок) – 18:41 (5x5)     3:2 Лихачёв (Никулин, Алексеев) – 22:01 (5x4)     4:2 Шалунов (Рафиков) – 27:37 (5x4)    
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Хафизуллин, Цулыгин) – 01:57 (5x5)     0:2 Хмелевски (Шмелёв) – 22:59 (5x4)     1:2 Панюков (Николишин, Буше) – 26:06 (5x4)     2:2 Ткачёв (Буше, Шулак) – 36:57 (5x4)     3:2 Холодилин (Гуляев, Михайлов) – 38:39 (5x5)    
Кубок мэра Москвы . Группа B
24 августа 2023, четверг. 14:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 Кара (Валенцов) – 01:04 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Порядин) – 03:53 (5x5)     1:2 Бурмистров (Талалуев, Вишневский) – 07:35 (5x3)     1:3 Галимов (Цыплаков, Зайцев) – 52:34 (4x5)     2:3 Яремчук (Кара, Педан) – 59:55 (6x5)    
Кубок мэра Москвы . Группа А
24 августа 2023, четверг. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Михайлов (Каблуков) – 02:16 (5x5)     1:1 Каменев (Окулов, Нестеров) – 18:01 (5x5)     2:1 Каменев (Окулов, Плотников) – 24:34 (5x5)     2:2 Пыленков (Миронов, Ильенко) – 35:22 (5x5)     3:2 Григоренко (Диц, Мамин) – 44:40 (5x5)    
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
24 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 4
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гололобов (Кошелев, Коростелёв) – 05:55 (5x5)     0:2 Кошелев (Коростелёв) – 08:22 (5x5)     0:3 Коростелёв (Дронов, Кошелев) – 12:22 (5x4)     1:3 Шумаков (Лисов, Березин) – 21:41 (5x5)     1:4 Юров (Коробкин, Минулин) – 29:31 (5x5)     2:4 Попугаев – 33:34     3:4 Романов (Шумаков, Аноховский) – 42:05 (5x4)     4:4 Червоненко (Булычёв, Сёмин) – 50:33 (5x5)     5:4 Попугаев – 62:05 (3x3)    
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
24 августа 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Шипачёв (А. Радулов) – 24:17 (5x4)     1:1 Котляревский (Фатеев, Телегин) – 26:53 (5x5)     1:2 А. Радулов (Сафонов, Свечников) – 40:15 (5x5)     1:3 Яшкин (Галиев, Войнов) – 46:00 (5x4)     2:3 Попов (Хэмилтон, Шабанов) – 48:24 (5x4)     3:3 Кравцов (Бурдасов, Телегин) – 53:29 (5x4)     4:3 Бурдасов – 65:00    
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
24 августа 2023, четверг. 19:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
Северсталь
Череповец
1:0 Бывальцев (Кизимов) – 00:33 (5x5)     1:1 Жабреев (Гуслистов, Давыдов) – 17:42 (5x5)     1:2 Абросимов (Барберио) – 24:35 (5x5)     1:3 Лишка (Тихонов, Шугаев) – 29:38 (5x5)     2:3 Голышев (Воронков, Валк) – 36:31 (5x5)     2:4 Иванцов (Барберио, Шумилов) – 43:16 (5x5)     2:5 Абросимов (Вовченко, Шумилов) – 50:17 (5x4)    

СКА обменял Прохоркина в «Сочи»

В результате обмена между хоккейными клубами СКА и «Сочи» Николай Прохоркин переходит в черноморскую команду, а армейцы получают денежную компенсацию, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«СКА расстаётся с Николаем Прохоркиным. Это непростое решение. Коля — сильный игрок, он внёс большой вклад в историю клуба. С ним мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, он был частью сборной России, которая выиграла золото Олимпиады в Пхёнчхане. Когда мы приглашали Николая в прошлом году, рассчитывали, что он сможет стать лидером, поведёт ребят за собой. Увы, помешали травмы. От всей души желаю Коле полного восстановления и успешного продолжения карьеры! Мы остаёмся хорошими друзьями. Надеюсь, в будущем у него всё получится!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В «Сочи» переход не анонсировали и намекнули мемом из сериала «Симпсоны», что это ненадолго. По сообщениям СМИ, Прохоркин расторгнет контракт с новой командой. Соглашение хоккеиста действует до 30 апреля 2025 года.

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Мэттьюс подписал новый контракт с «Торонто» на четыре года и $ 53 млн

Центральный нападающий Остон Мэттьюс подписал новый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» до 2028 года, сообщает ESPN. По его условиям 25-летний хоккеист заработает $ 53 млн. Соглашение вступит в силу по истечении прежнего в июле следующего года.

По новому контракту Мэттьюс будет зарабатывать в среднем $ 13,25 млн за сезон и станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по среднегодовой сумме. Он обгонит Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», который получает в среднем $ 12 млн в год по условиям восьмилетнего соглашения.

Мэттьюс всю карьеру выступает за «Торонто» с тех пор, как клуб выбрал его под первым общим номером на драфте 2016 года. За семь сезонов американец провёл 481 матч в регулярном чемпионате, набрав 542 (299+243) очка. Также на счету Мэттьюса 44 (22+22) балла за результативность в 50 играх плей-офф.

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Артём Лукоянов встал на лавку «Ак Барса»

34-летний нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов провёл первый период матча с «Трактором» (3:4 Б) в рамках Кубка губернатора Челябинской области на тренерской скамейке.

«Я хочу, чтобы они все были тренерами (улыбается). Ему понравилось? Понравилось, но мы вывели его. Нам перед игрой сказали, что можно, чтобы он стоял с нами, а позднее к нам подошли и сказали: «Нежелательно». Не знаю, по какой причине это произошло. Конечно, он руководил. Хотелось, чтобы он постоял с нами, ему удаётся неплохо общаться с ребятами, говорить нужные вещи. Поэтому я хотел, чтобы он присутствовал и общался с ними. В перспективе, возможно, он будет тренером. Это же неплохо. Смена всегда должна быть. Я уже не такой молодой, чтобы смены не было. Я хотел бы, чтобы она была», — цитирует главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова пресс-служба казанцев.

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Ярослав Лихачёв забил шикарный лакросс-гол

Нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв забросил шайбу в стиле лакросс в матче с «Нефтехимиком» на Кубке Блинова. Этот гол стал победным.

ВИДЕО

Прошедший сезон стал для 21-летнего нападающего первым в КХЛ. Лихачёв на правах аренды выступал за «Амур», принимал участие в Матче звёзд КХЛ, а затем получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала, где провёл один матч со сборной Беларуси. По итогам сезона Лихачёв стал вторым снайпером и третьим бомбардиром «Амура».

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«Шеллефтео» расторг контракт с Агостино через день после подписания

«Шеллефтео» расторг контракт с нападающим Кенни Агостино, который подписал его днём. Клуб столкнулся с критикой СМИ после этого перехода. Издание Aftonbladet выяснило, что американец мог покинуть КХЛ и перейти в Шведскую хоккейную лигу ещё в марте 2022 года, но выбрал более финансово выгодный вариант, остался в «Торпедо» и доиграл свой контракт.

«Для «АИК Шеллефтео» важен вопрос о его попытке расторгнуть контракт с российским клубом перед прошлым сезоном. Новая информация в СМИ и из других источников меняет нашу позицию. Поэтому мы решили разорвать контракт», – цитирует генерального менеджера «Шеллефтео» Эрика Форселла пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/2023 Агостино выступал в нижегородском «Торпедо», пропустив значительную часть из-за травмы. Он провёл 29 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

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