«Сибирь» останется без плей-офф, «Адмирал» провалится. Прогноз на сезон КХЛ, Восток

Уже 1 сентября стартует новый сезон КХЛ. Каким он будет? Хочется верить, что интересным, ярким, непредсказуемым, что регулярка получится как минимум такой же захватывающей, как в прошлый раз, а плей-офф подарит по-настоящему неожиданные сюжеты, в том числе и на самых главных стадиях.

Предсказывать, что будет в Восточной конференции особенно трудно. Если явного фаворита ещё можно выделить, то откровенные аутсайдеры не просматриваются, да и граница между топами и «средним классом» сейчас выглядит весьма размытой. Но мы всё-таки попробуем предположить, как расставятся команды Востока к концу февраля следующего года. Может быть только для того, чтобы затем посмеяться над этими прогнозами.

«Лада», 12-е место

Тольяттинцы возвращаются в КХЛ, и наверняка это событие придаст стартовый импульс команде Олега Браташа. Но тяжело поверить, что в условиях длинной регулярки команда с не самым маститым тренером и средним составом, в котором лидерами являются, по сути, «сбитые лётчики», не нужные СКА и другим клубам лиги, покажет какую-то стабильность и приемлемый график набора очков. Вряд ли «Лада» будет откровенно валиться, но выдержать сумасшедшую Восточную конференцию ей будет тяжелее всех.

«Нефтехимик», 11-е место

«Нефтехимик» Олега Леонтьева – команда с характером и сумасшедшей верой в себя, как мы помним по прошлому сезону. Нет сомнений, что нижнекамцы будут драться и кусаться в каждом матче, наверняка выдадут как минимум один удачный отрезок, но совокупного уровня мастерства «волкам» в следующем сезоне не хватит, чтобы выйти в плей-офф. «Нефтехимик» стал слабее самого себя прошлогоднего, в то время как многие конкуренты неплохо усилились. У нижнекамцев очень нестабильная вратарская бригада, а крупная ставка на «игроков последнего шанса» (Якупов, Дергачёв, Брюквин, которые наигрываются ведущей тройкой) – огромный риск. И я поставлю на то, что он не оправдается.

«Адмирал», 10-е место

Прогноз, который сложнее всего в этом тексте объяснить логически. Ведь «Адмирал» практически сохранил костяк, который прошлой весной наделал много шума в плей-офф, да и Леонид Тамбиев никуда не делся с тренерского мостика со своей системой, харизмой и максимализмом. Но есть ощущение, пока иррациональное, что сказка «Адмирала» носила всё-таки локальный характер, и то, что работало в прошлом сезоне, в этом не сработает.

Почему? Во-первых, не жду провала от конкурентов, а-ля «Трактор» и «Барыс» в том чемпионате. Во-вторых, соперники «моряков» уже намного лучше готовы к их тактике, а предложить что-то новое «Адмирал» не в силах из-за ограниченных ресурсов. В-третьих, если в прошлом сезоне Тамбиев запретил игрокам даже думать о тяжести постоянных перелётов, и это сработало, то сейчас дальневосточная логистическая особенность всё-таки упадёт рано или поздно на плечи нежелезных хоккеистов.

В общем, думаю, что «Адмирал» будет более-менее таким же, как и в прошлом сезоне, но теперь этого не хватит даже для выхода в плей-офф.

«Сибирь», 9-е место

За «Сибирью» будет очень интересно наблюдать в грядущем сезоне. И не только из-за переезда на новую арену, но и из-за ожидаемой коренной революции стиля, ведь вместо оборонительного хоккея Андрея Мартемьянова в Новосибирске теперь жаждут увидеть атакующую модель Дэвида Немировски.

Не знаю, насколько быстро удастся новому тренеру привить своё видение, вот только количество и уровень исполнителей в нынешней «Сибири» вряд ли способствуют стабильно зрелищной, куражистой игре. Собственно, потому и играл Мартемьянов, прекрасно знающий, как ставить хоккей через атаку, в Новосибирске больше от печки, от результата. А сможет ли со своим методом дать хоть какой-то результат Немировски, который в роли главного тренера КХЛ никогда не проходил первый раунд плей-офф? Большой вопрос.

Что касается состава, то в межсезонье «Сибирь» вроде бы успешно залатала дыры, возникшие после ухода Шарова и Пьянова, пригласив Андреоффа и вот теперь Прохоркина, но вряд ли усилилась. Ростер новосибирцев по-прежнему если не жидковат, то не обладает хоть какой-то глубиной, и в моём понимании «Сибирь» в прошлом сезоне выполнила минимальную задачу (да ещё и периодически шумела в регулярке) именно за счёт строгой системы Мартемьянова. На смену ей пришла относительная вольница Немировски, и есть ощущение, что с ней «Сибирь» сделает шаг назад.

«Амур», 8-е место

«Амур» — один из главных хедлайнеров межсезонья. Хабаровчане увеличили бюджет и принялись заманивать весьма приличных хоккеистов на Дальний Восток длинным рублём. Бродхёрст, Хохлачёв, Коршков, плюс Никонцев, Хохряков, Бобков, плюс сохранение Калниньша, Кэма Ли… По сути, «Амур» сейчас собрал самый звёздный состав в своей истории, а рулить им призван Андрей Мартемьянов – уже достаточно набравшийся разнообразного опыта в КХЛ тренер, когда-то успешно запускавший свою карьеру на уровне лиги как раз в Хабаровске.

Далёк от мысли, что «Амур» теперь попрёт к вершинам хотя бы конференции, но после таких вложений «тигры» просто обязаны как минимум выходить в плей-офф. Поставить выше Хабаровск в прогнозе не могу: нет понимания, насколько быстро сыграется абсолютно новая команда и как повлияют на «Амур» пресловутые перелёты и смены часовых поясов. Однако уверен, что матчи Кубка Гагарина «Платинум-арена» следующей весной точно увидит.

«Металлург», 7-е место

«Магнитка» в межсезонье пережила значительные изменения. Частично поменялось руководство, полностью — тренерский штаб, ну и состав стал иным. Ушли легионеры, некоторые российские ребята, и теперь в Магнитогорске делают ставку больше на молодёжь, на новых иностранцев (пока абсолютные коты в мешке) да на оставшихся лидеров из прошлой жизни.

Матч «Металлурга» в межсезонье Фото: vk.com/hcsalavat

К чему всё это приведёт? Самому интересно. Но факт в том, что Андрей Разин хоть и специфичный тренер, но крепкие команды строить умеет, причём в короткий срок. Правда, вывод этот основан пока на одной только «Северстали», где Разин был царь и бог, где ему никто не мешал, где на него никто не давил. В «Магнитке», понятное дело, будет иначе, и далеко не факт, что легенда «Металлурга» справится в роли классического подчинённого. По крайней мере, в «Автомобилисте» ему это не удалось. При всём этом «Магнитка» обязана быть в плей-офф. Даже с, мягко говоря, не внушающей доверия вратарской бригадой. Даже с непредсказуемыми иностранцами, которых менеджмент клуба почему-то решил с ходу озолотить. Всё-таки «Металлург» есть «Металлург», да и рулить по ситуации в Магнитогорске всё-таки умеют.

«Салават Юлаев», 6-е место

«Салават Юлаев» проходит в последние годы удивительную трансформацию. Раньше, буквально в доковидную эпоху, у уфимцев, как правило, были крутые исполнители в составе, но не было системы. Сейчас всё наоборот: система и тренерская рука есть, а вот мастеров в команде явный дефицит. И этот факт почему-то полностью устраивает гендиректора «Салавата» Рината Баширова, который гордится каждым непотраченным рублём и надеется на перспективную уфимскую молодёжь.

Убеждён, что вопрос «где трансферы?» будет актуален для «Салавата» весь сезон, но команда будет держаться на плаву за счёт тренерской модели Виктора Козлова, которого очень уважают хоккеисты. Играя за своего тренера по простой и понятной системе (плотная, высокая оборона и резкие контратаки), уфимцы пройдут регулярку без серьёзных потрясений, но вряд ли смогут замахнуться на высокие позиции. Ну а в плей-офф посмотрим, какие выводы сделал уфимский тренерский штаб из прошлого сезона. Впрочем, может, хотя бы по ходу сезона Козлову поможет селекционный отдел клуба?

«Барыс», 5-е место

У «Барыса» есть всё, чтобы оттолкнуться ото дна Восточной конференции, куда астанинский клуб опустился в прошлом сезоне, и совершить качественный рывок наверх. Андрей Скабелка, несмотря ни на что, опытный тренер, умеющий давать результат в так называемых средних клубах, а в межсезонье казахстанцы неплохо усилились приличными иностранцами. Барбер и Лабейт могут стать новыми звёздами КХЛ, Бракко и Грант зарекомендовали себя ещё в прошлые сезоны, плюс в Астану приехал защитник топ-уровня по меркам нашей лиги — Скленичка, а Паскуале должен закрыть самую проблемную позицию прошлого сезона – вратарскую.

В общем, на бумаге у «Барыса» всё выглядит симпатично, предсезонку команда прошла по нарастающей, показав на турнире в Омске большой атакующий потенциал и вполне стройную игру. Конечно, нет гарантий, что в какой-то момент «Барыс» просто не возьмёт и не повалится, к тому же в основе играет много доморощенной неопытной молодёжи, но мне кажется, что у этой команды всё же есть стержень, который позволит ей как минимум уверенно зайти в плей-офф.

«Авангард», 4-е место

В межсезонье «Авангард» прошёл насыщенный путь от ожидания неминуемого краха до проблесков надежды, однако к концу августа «ястребы» всё же подошли в неплохом настроении. Со скрипом, но сформировалась приличного уровня центральная ось, видны очертания топ-6, кроме того, Михаилу Кравцу, очевидно, греет душу игра нижних звеньев, которые во второй половине прошлого сезона были абсолютно бесполезным элементом.

Конечно, состав «Авангарда» стал скромнее, но прямо сейчас он выглядит более сбалансированным, а ещё более голодным до побед. При этом есть понятное беспокойство за вратарскую линию (Демченко нужен ещё один хороший сезон, чтобы всё всем доказать), за линию обороны, которая на домашнем Кубке Блинова пожарила в полном составе под любым давлением. Вероятно, омичи предстанут атакующей, агрессивной командой с характером, но и с регулярными ошибками, из-за которых «Авангард» не досчитается приличного количества очков. Впрочем, в топ-4 Востока «ястребов» я вижу, а вот как команда собирается решать поставленную руководством задачу выиграть Кубок Гагарина, пока не очень понятно.

«Авангард» на Кубке Блинова Фото: hawk.ru

«Автомобилист», 3-е место

У «Автомобилиста» есть всё, чтобы выдать ещё одну хорошую регулярку: глубина состава, мастерство в атаке, плюс уральцы выиграли борьбу за голкипера Евгения Аликина, хотя у меня и нет стопроцентной уверенности, что в Екатеринбурге он будет так же хорош и монолитен, как в Хабаровске.

Заварухин – нежёсткий тренер, умеющий дать игрокам свободу действий, так что в регулярном чемпионате ожидаю от «Автомобилиста» результативного и продуктивного хода. Но главная задача уральцев – это наконец не провалиться в плей-офф. Готовиться к этому нужно как раз в регулярке, и от способности тренерского штаба просчитать все эти моменты и подвести команду к весне в оптимальном состоянии и зависит успех команды в сезоне.

«Трактор», 2-е место

Этот прогноз на «Трактор» — большой аванс челябинцам, но им, как и «Барысу», необходимо «отмазываться» за прошлый сезон перед болельщиками, и делать это надо уже в регулярке. В Челябинске продолжают верить в Анвара Гатиятулина, и тренеру пора показывать, на что он способен, а не почивать на лаврах двух бронзовых результатов. Новый генеральный менеджер Алексей Волков собрал незвёздную, но крепкую и сбалансированную команду, постаравшись закрыть все проблемные позиции. Посмотрим, как это сработает, однако на предсезонке «Трактор» хоть и не выглядел ярко, но добивался результата. Хотя понятно, что это ничего не гарантирует.

Уверен, что если челябинцы вновь не завалят старт, то регулярка для команды пройдёт позитивно. Когда «Трактор» на ходу и не озабочен постоянным решением задачи выбраться из ямы, то и хоккей Гатиятулина смотрится вполне уместно и продуктивно.

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«Ак Барс», 1-е место

Тут без сюрпризов. Команда с самым мощным составом на Востоке под руководством самого опытного и мастеровитого тренера лиги вряд ли может закладываться на что-то, кроме первого места. Конечно, победа в регулярке – это не цель «Ак Барса», но это может случиться само собой. Просто из-за разницы между казанцами и многими другими клубами в уровне и количестве мастеров. Билялетдинов весь год будет готовить команду к плей-офф и походя заберёт лидерство на Востоке, потому что его система отшлифована годами, тогда как все конкуренты в межсезонье претерпели те или иные изменения и вряд ли смогут тягаться с «Ак Барсом» в стабильности.