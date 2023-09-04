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«Торпедо» заключило контракт с американцем Бобби Линчем, кто это такой, статистика, подробности

Странный трансфер «Торпедо». Ларионов пригласил легионера, который играл с его сыном
Егор Бульчук
«Торпедо» заключило контракт с американцем Линчем
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Переход выглядит крайне необычно, но не спешите упрекать тренера в желании протащить старого знакомца.

Сезон КХЛ стартовал, но многие клубы продолжают активно работать на трансферном рынке, что в том числе касается и «Торпедо». Нижегородцы подписали контракт с Бобби Линчем – и не смущайтесь, если это имя ни о чём вам не говорит.

Линч – форвард, способный сыграть как на фланге, так и в центре. Он родился в США и в юниорском возрасте выступал в американских лигах. Позднее Линч курсировал между Штатами и Канадой, но надолго нигде не задерживался. Более ста матчей Бобби провёл только за команду «Драммондвилль Вольтижерс» из OMJHL.

В АХЛ Бобби принял участие в 149 играх за четыре неполных сезона и записал на свой личный баланс 48 (23+25) очков. Последним клубом в карьере нападающего был «Рокфорд». Процедуру драфта Линч не проходил.

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«Сильные стороны его игры характеризуются высокой стартовой скоростью, отличным резким броском (как кистевым в позиционной атаке, так и в касание) и умением грамотно выбирать точки на площадке, отрываясь от опеки соперников, — пишут представители «Торпедо» на официальном сайте клуба. – Также Бобби характеризуется грамотными действиями без шайбы в прессинге и умением играть в быстрые короткие передачи, соответствующие концепции нашей команды. Помимо этого, отмечается его энергичность, боевитость и игровой интеллект».

Конечно, при прочтении настолько щедрого на эпитеты резюме возникают резонные вопросы: почему, обладая такими набором качеств, Линч не заинтересовал более богатые клубы КХЛ и почему его статистика совсем не впечатляет.

Трансфер «Торпедо» противоречит идее Игоря Ларионова – он высказывал её в прошлом сезоне и не отказался до сих пор. «Не хочу называть фамилии легионеров, которые играют в КХЛ, но это суперсуперсредний уровень игроков. Не хочется этот уровень разбавлять, – говорил Профессор. – Для меня это болезненная тема. Мы тратим на людей, которые, понятно, забивают свои голы, но говорить о том, что они сделают лучше кого-то… Поэтому и получаем игроков среднего уровня, которые обучаются у таких легионеров, которые играют в КХЛ».

И ещё: «Я не сторонник лимитов, но, с другой стороны, дайте мне Кьеллини, Бэйла. Я бы взял Нэтана Маккиннона из «Колорадо». Я бы взял 30-летнего, который помог бы стать лучше молодым игрокам «Торпедо» – Максиму Федотову, Василию Атанасову, Денису Венгрыжановскому».

Как игроки «Торпедо» провели это лето:
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«Вместо баллонов и беготни пустой». Ларионов нестандартно готовит «Торпедо» к сезону КХЛ

Безусловно, Линч несравним с Маккинноном по уровню мастерства – иначе в НХЛ не прошли бы мимо его кандидатуры. Пока неочевидно и то, чем и в какой мере он сильнее российских форвардов «Торпедо». Необычный и неоднозначный опыт взаимодействия с легионерами у автозаводцев уже был. Японский нападающий Ю Сато набрал 10 очков в 40 матчах предыдущего сезона, а перед стартом нынешнего был командирован в «Дизель» из ВХЛ.

С другой стороны, «Торпедо» уже приучило окружающих к тому, что всё делает с умом и расчётом, трезво взвешивая решения, которые со стороны кажутся безрассудными. Любая игра нижегородцев в прошлом году сопровождалась настойчивыми голосами скептиков, и этим летом, когда команда проигрывала товарищеские матчи соперникам из ВХЛ, неодобрительный гул только увеличился.

Между тем нижегородцы фантастически открыли регулярный чемпионат – на выезде сбили с пути «Локомотив» (5:2). При этом в составе дебютировали 17-летние защитник Антон Силаев и нападающий Никита Артамонов. Первый провёл на льду чуть менее 20 минут, а второй – немногим больше 13. И кто этого ждал?

Подробности матча:
Видео
«Локомотив» в первом матче сезона пропустил пять шайб и проиграл «Торпедо»

По хоккейным «телеграммам» расходится неожиданный пункт из биографии Линча – оказывается, он родился в пригороде Детройта в те самые времена, когда в составе «Ред Уингз» звездил Игорь Ларионов и банда его соотечественников. Некоторые из коллег намекают на блат, но стоит быть предельно аккуратным и избегать прогнозов, когда речь заходит о «Торпедо». Слишком особенный это клуб, и слишком разные игроки способны в нём раскрыться. Кроме того, многие журналисты почему-то упускают из виду тот факт, что в сезоне-2015/2016 Линч играл с сыном Ларионова в юниорской команде Мичигана Honeybaked. Что, если тренеру «Торпедо» просто хорошо известны возможности Бобби? Ближайший матч нижегородцев состоится 6 сентября, и, нет сомнений, Ларионову зададут вопрос по теме перехода.

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