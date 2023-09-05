Карьера всем на зависть. 16 хоккеистов, сыгравших 1000 матчей в чемпионатах России

Накануне капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин провёл тысячный матч в чемпионатах страны. Он стал 16-м хоккеистом в истории России, которому покорился этот рубеж.

Рекорд удерживает Данис Зарипов, только в феврале завершивший профессиональную карьеру. Зарипов – единственный игрок, который почти в равных долях выступал в Суперлиге и КХЛ; для остальных в почётном списке очевиден перекос в одну из сторон.

Ближайший преследователь Зарипова – защитник Илья Горохов. Бóльшую часть карьеры он провёл в родном Ярославле, но в начале 10-х результативно отлучился в московское «Динамо», с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.

Помимо Горохова, в рейтинге ещё двое защитников, сделавших себе имя в «Локомотиве». Это Дмитрий Красоткин и Сергей Жуков. Оба лишь ненадолго застали КХЛ. Первый сыграл 12 матчей за минское «Динамо», а второй завершил карьеру в «Локомотиве» в лето перед трагедией.

Рекордсмены чемпионатов России по количеству матчей

Игрок Количество матчей Главный клуб карьеры Амплуа Данис Зарипов 1315 «Ак Барс» Нападающий Илья Горохов 1262 «Локомотив» Защитник Виталий Атюшов 1180 «Металлург» Мг Защитник Александр Попов 1180 «Авангард» Нападающий Алексей Калюжный 1163 «Авангард» Нападающий Сергей Мозякин 1161 «Металлург» Мг Нападающий Илья Никулин 1145 «Ак Барс»/«Динамо» Защитник Дмитрий Красоткин 1139 «Локомотив» Защитник Евгений Бирюков 1119 «Металлург» Мг Защитник Яков Рылов 1102 «Динамо» Защитник Евгений Кетов 1102 СКА Нападающий Максим Сушинский 1099 «Авангард» Нападающий Михаил Варнаков 1095 «Торпедо» Нападающий Сергей Жуков 1071 «Локомотив» Защитник Георгий Мишарин 1063 ЦСКА Защитник Григорий Панин 1000 «Салават Юлаев» Защитник

Третье-четвёртое место делят Виталий Атюшов и Александр Попов. Экс-защитник уже третий год работает в качестве тренера, а бывший нападающий только начал в этой профессии. С этого сезона Попов ассистирует Сергею Фёдорову в ЦСКА.

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Единственный нероссиянин в этом списке – Алексей Калюжный. Белорус стартовал в конце 90-х в московском «Динамо», затем побывал в «Северстали» и «Металлурге» и был в «Авангарде» в оба пришествия Яромира Ягра, а коньки на гвоздь повесил в минском «Динамо».

Расцвет Сергея Мозякина пришёлся на первое десятилетие КХЛ, хотя и в Суперлиге он успел принять участие в более чем трёх сотнях матчей. Илья Никулин ненамного отстал от легенды «Магнитки». Любопытно, что, в отличие от почти всех соседей по списку, у защитника были две команды, между которыми он разделил свою хоккейную жизнь. Первые пять лет и последние четыре года Никулин провёл в московском «Динамо», а ещё 10 лет отдал «Ак Барсу».

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Кроме Панина, среди «тысячников» есть ещё трое действующих хоккеистов. Для Евгения Бирюкова командой жизни стал «Металлург». В Магнитогорске защитник провёл 928 матчей и 15 лет. После этого дороги игрока и клуба разошлись и Евгений отправился в «Салават Юлаев», за который выступает до сих пор. Главная веха в международной карьере Бирюкова – победа на чемпионате мира — 2012, а на внутренней арене он трижды оказывался частью «золотого» коллектива.

Продолжает наращивать опыт и 38-летний Яков Рылов. Защитника настолько не пугает собственный возраст, что сейчас он играет за дальневосточный «Амур». На этой неделе Рылов должен обогнать Евгения Кетова – силового экс-форварда СКА, которому обещают устроить красивый прощальный матч.

По-прежнему в деле Михаил Варнаков. Нападающий не хочет прощаться с хоккеем и подписал контракт с «Норильском» из ВХЛ. Причём перед сделкой хоккеисту пришлось пройти просмотр.

Михаил Варнаков Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

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