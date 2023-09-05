Карьера всем на зависть. 16 хоккеистов, сыгравших 1000 матчей в чемпионатах России

Накануне капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин провёл тысячный матч в чемпионатах страны. Он стал 16-м хоккеистом в истории России, которому покорился этот рубеж.
Рекорд удерживает Данис Зарипов, только в феврале завершивший профессиональную карьеру. Зарипов – единственный игрок, который почти в равных долях выступал в Суперлиге и КХЛ; для остальных в почётном списке очевиден перекос в одну из сторон.
Ближайший преследователь Зарипова – защитник Илья Горохов. Бóльшую часть карьеры он провёл в родном Ярославле, но в начале 10-х результативно отлучился в московское «Динамо», с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.
Помимо Горохова, в рейтинге ещё двое защитников, сделавших себе имя в «Локомотиве». Это Дмитрий Красоткин и Сергей Жуков. Оба лишь ненадолго застали КХЛ. Первый сыграл 12 матчей за минское «Динамо», а второй завершил карьеру в «Локомотиве» в лето перед трагедией.
Рекордсмены чемпионатов России по количеству матчей
|Игрок
|Количество матчей
|Главный клуб карьеры
|Амплуа
|Данис Зарипов
|1315
|«Ак Барс»
|Нападающий
|Илья Горохов
|1262
|«Локомотив»
|Защитник
|Виталий Атюшов
|1180
|«Металлург» Мг
|Защитник
|Александр Попов
|1180
|«Авангард»
|Нападающий
|Алексей Калюжный
|1163
|«Авангард»
|Нападающий
|Сергей Мозякин
|1161
|«Металлург» Мг
|Нападающий
|Илья Никулин
|1145
|«Ак Барс»/«Динамо»
|Защитник
|Дмитрий Красоткин
|1139
|«Локомотив»
|Защитник
|Евгений Бирюков
|1119
|«Металлург» Мг
|Защитник
|Яков Рылов
|1102
|«Динамо»
|Защитник
|Евгений Кетов
|1102
|СКА
|Нападающий
|Максим Сушинский
|1099
|«Авангард»
|Нападающий
|Михаил Варнаков
|1095
|«Торпедо»
|Нападающий
|Сергей Жуков
|1071
|«Локомотив»
|Защитник
|Георгий Мишарин
|1063
|ЦСКА
|Защитник
|Григорий Панин
|1000
|«Салават Юлаев»
|Защитник
Третье-четвёртое место делят Виталий Атюшов и Александр Попов. Экс-защитник уже третий год работает в качестве тренера, а бывший нападающий только начал в этой профессии. С этого сезона Попов ассистирует Сергею Фёдорову в ЦСКА.
Единственный нероссиянин в этом списке – Алексей Калюжный. Белорус стартовал в конце 90-х в московском «Динамо», затем побывал в «Северстали» и «Металлурге» и был в «Авангарде» в оба пришествия Яромира Ягра, а коньки на гвоздь повесил в минском «Динамо».
Расцвет Сергея Мозякина пришёлся на первое десятилетие КХЛ, хотя и в Суперлиге он успел принять участие в более чем трёх сотнях матчей. Илья Никулин ненамного отстал от легенды «Магнитки». Любопытно, что, в отличие от почти всех соседей по списку, у защитника были две команды, между которыми он разделил свою хоккейную жизнь. Первые пять лет и последние четыре года Никулин провёл в московском «Динамо», а ещё 10 лет отдал «Ак Барсу».
Кроме Панина, среди «тысячников» есть ещё трое действующих хоккеистов. Для Евгения Бирюкова командой жизни стал «Металлург». В Магнитогорске защитник провёл 928 матчей и 15 лет. После этого дороги игрока и клуба разошлись и Евгений отправился в «Салават Юлаев», за который выступает до сих пор. Главная веха в международной карьере Бирюкова – победа на чемпионате мира — 2012, а на внутренней арене он трижды оказывался частью «золотого» коллектива.
Продолжает наращивать опыт и 38-летний Яков Рылов. Защитника настолько не пугает собственный возраст, что сейчас он играет за дальневосточный «Амур». На этой неделе Рылов должен обогнать Евгения Кетова – силового экс-форварда СКА, которому обещают устроить красивый прощальный матч.
По-прежнему в деле Михаил Варнаков. Нападающий не хочет прощаться с хоккеем и подписал контракт с «Норильском» из ВХЛ. Причём перед сделкой хоккеисту пришлось пройти просмотр.
Михаил Варнаков
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Георгий Мишарин, или «Джордж», как его называл Игорь Ларионов, завершил карьеру в «Торпедо», для него этот клуб стал седьмым. Максим Сушинский, который вплоть до туринской Олимпиады-2006, символизировал одну команду – «Авангард», остановился в одном шаге от красивой цифры.
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