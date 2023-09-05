6 топ-матчей среды: российское дерби на US Open и битвы в КХЛ

А ещё 6 сентября — два четвертьфинала баскетбольного чемпионата мира.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 11:45: Германия — Латвия, ЧМ-2023 (м), 1/4 финала

Интрига: Латвия без Кристапса Порзингиса продолжит свой поход за медалями?

Латвийцы уже показали сенсационный результат без своего звёздного лидера Кристапса Порзингиса, и, конечно же, пошли во многом справедливые утверждения о том, что латвийская команда прыгнула выше головы. На первом этапе Латвия обошла Францию в группе, а на втором этапе — уже испанцев. Германия под предводительством Денниса Шрёдера, в свою очередь, очень уверенно идёт по турниру, не потерпев ни одного поражения. Кто окажется сильнее? Победитель противостояния, кстати, в полуфинале встретится со сборной США. Возможно, для сборной Латвии это ещё не предел.

Сборная Германии по баскетболу Фото: fiba.basketball

🏀 15:30: Канада — Словения, ЧМ-2023 (м), 1/4 финала

Интрига: сможет ли Лука Дончич вывести Словению во второй полуфинал подряд?

Звёздный разыгрывающий Лука Дончич смог героически вывести словенцев в полуфинал Олимпиады, хотя в итоге им не удалось взять медаль. Разгромное поражение в матче с Германией должно было навести словенцев на мысль о том, что одного Луки недостаточно для побед во встречах с сильными командами. Канадцы по составу являются одной из самых сильнейших сборных на турнире. Но североамериканская команда уже столкнулась с проблемами на турнире, проиграв в концовке сборной Бразилии. Смогут ли словенцы показать командную игру и конкурировать с фаворитами турнира?

Лука Дончич (справа) Фото: fiba.basketball

🎾 19:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублёв (Россия, 8), US Open — 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в российском четвертьфинале?

Третий раз в истории четвертьфинал мужского ТБШ станет чисто российским. И всякий раз на этой стадии пересекаются пути Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Так было на US Open — 2020, Australian Open — 2021 и вот теперь на US Open — 2023. Теннисисты хорошо знают друг друга с детства, а на профессиональном уровне играли уже семь раз, и счёт личных встреч — 5-2 в пользу Медведева. Кто окажется сильнее на сей раз и пробьётся в полуфинал? Далее победителю играть с лучшим теннисистом из пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Андрей Рублёв и Даниил Медведев Фото: Dylan Buell/Getty Images

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром здесь появится отдельное расписание топ-матчей.

🏒 19:00: «Локомотив» — «Трактор», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чьё оборонительное кунг-фу будет круче?

Команды Игоря Никитина и Анвара Гатиятулина могут выдавать невероятные атакующие игры, но эти тренеры почти пожизненно получили ярлык специалистов, которые играют от обороны. В прошлых матчах их команды не лучшим образом сыграли с точки зрения защиты: ярославцы получили пять шайб от «Торпедо», а челябинцы упустили преимущество 3:1 в игре с «Ак Барсом».

ХК «Локомотив» Фото: hclokomotiv.ru

🏒 19:30: «Торпедо» — СКА, чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2023, среда. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что скажет Роман Ротенберг про Игоря Ларионова?

В прошлогодних интервью единоличного босса СКА иногда проскакивали нотки ревности в адрес восхваляемого прессой и болельщиками Ларионова. На льду нижегородцы выиграли лишь один матч из восьми (с учётом сухого вылета из плей-офф). Теперь «Торпедо» осталось и без Андрея Козырева: работавшего в «СКА-Нева» тренера Ротенберг называл одним из творцов почти легендарной системы главного СКА.

ХК СКА Фото: ska.ru

🏒 19:30: «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» Минск, чемпионат КХЛ

Интрига: кто из двух клубов сохранит первое место на Западе?

Не сказать, что календари двух иностранных клубов были сверхсложными, но всё равно никто не ожидал, что минчане и «канадские» мытищинцы наберут 100% очков. «Куньлуню» на старте очень помогает натурализованный Джереми Смит, который «засушил» «Сочи», а Дмитрий Квартальнов в Минске привычно ставит на молодёжь, которая за две игры забросила 12 шайб (пусть и не самым надёжным оборонам).