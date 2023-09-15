«Первые игры не вызвали паники. Всё было под контролем». Интервью с гендиректором «Динамо»

14 сентября в Музее хоккея в Москве состоялось очередное заседание совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Оно получилось довольно примечательным для 49-летнего белорусского функционера Сергея Сушко. Ранее входивший в совет директоров КХЛ на правах гендиректора минского «Динамо» уроженец Бреста был выведен из числа участников, так как новым руководителем белорусского клуба теперь является Артём Каркоцкий.

В свою очередь, сам Сушко продолжил участие в заседании уже в своём новом качестве – в статусе генерального директора московского «Динамо». В российский клуб функционер перебрался летом 2023 года. В новой беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергей Анатольевич поделился мнением о развитии лиги, обсудил вопросы возможного увеличения затрат клубов в связи с введением перекрёстного плей-офф со второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина, а также проанализировал старт бело-голубых в сезоне КХЛ.

По состоянию на середину сентября подопечные Алексея Кудашова занимают третье место в Западной конференции, имея в своём активе трёхматчевую победную серию, куда в том числе входит и гостевая победа над обладателем двух последних Кубков Гагарина ЦСКА (4:1). Хотя начинался чемпионат для московского клуба с двух поражений в трёх домашних матчах.

«Все решения, принятые КХЛ, были правильными. В лигу потянулись спонсоры»

– Интересный момент связан с вашим статусом в совете директоров КХЛ. Вас вывели из числа участников, так как ранее в нём вы представляли ещё минское «Динамо», и не ввели обратно как руководителя московского «Динамо», однако вы всё равно участвовали в заседании.

– Да, всё верно. Сегодня я присутствовал ещё как представитель старого совета директоров КХЛ, а теперь уже просто директор хоккейного клуба (совет директоров КХЛ состоял из трёх частей – сначала было заседание старого совета директоров, где был Сушко, затем было общее собрание участников, где избрали новый состав, а потом заседание нового совета директоров. – Прим. «Чемпионата»).

– Какие главные темы обсуждались в четверг на заседании совета директоров КХЛ?

– Обсуждали вещи, связанные с развитием КХЛ. Лига движется в правильном направлении. Все решения правильные и абсолютно своевременные. Обсуждали вопросы финансовой дисциплины, пол и потолок зарплат. Все пришли к мнению, что принятые лигой решения оказались верными. Это показала практика. Это показала жизнь.

Лига увеличила свою коммерческую привлекательность, в КХЛ потянулись спонсоры, а раз это происходит, значит, люди понимают, что лига является привлекательным продуктом. Поэтому мы надеемся, что КХЛ продолжит развиваться в том же направлении и с каждым годом будет только улучшаться.

«Перекрёстный плей-офф – это очень хорошее решение. Перелёты не сыграют большой роли в финансовом котле»

– Одним из главных решений, принятых в ходе работы прошлого совета директоров КХЛ, стало введение перекрёстного плей-офф со второго раунда. Как к нему относитесь?

– Ещё раз повторюсь, что все решения КХЛ направлены на увеличение коммерческой привлекательности. В первую очередь клубы играют для зрителей. Я думаю, что противостояние Востока и Запада, чем раньше финала оно начнётся, тем более высокие будут ТВ-рейтинги, тем больше зрителей будет на трибунах. Так что это очень хорошее решение.

– Скептики идеи говорят о значительном увеличении затрат, связанных с логистикой. Те же перелёты.

– Вы понимаете, вот лично моё мнение – эти перелёты в общем финансовом котле не будут играть большой роли. Мы же играем для болельщиков. И лига старается быть привлекательной, а чтобы она была привлекательной, должны быть высокие рейтинги и на трибунах должно быть много народа. Тогда КХЛ заработает больше денег, а лига всегда честно делится с клубами своими доходами от ТВ-прав и от коммерческой составляющей. Поэтому это не будет большой проблемой для клубов.

«Первые матчи ни у кого не вызвали паники. Тренерский штаб держал всё под контролем»

– Последние результаты «Динамо» добавили позитива после непростого начала чемпионата?

– Да нормальный получился старт. Кто смотрел наши первые матчи, тот понимает, что мы нигде не уступили по игре. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, хорошо идёт большинство. Проявляются моменты, из которых видно, что команда хорошо поработала на предсезонке. Плюс ко всему тренерский штаб проделал серьёзную работу и провёл качественную аналитику, были произведены точечные усиления, и та игра, которую сейчас показывает «Динамо», — это не новость для нас.

Мы все этого и ожидали. Хотим видеть такой результат и такую игру на протяжении всего сезона. Первые матчи ни у кого не вызвали паники или расстройства, потому что мы видели, что тренерский штаб всё держит под контролем, ситуация была управляемой, а ребята понимали, что от них требуют главный тренер и его штаб.

Сезон только начался, а мы уже установили рекорд КХЛ по количеству голов, забитых подряд при игре в большинстве. Вы знаете, что действия команд при игре в большинстве и меньшинстве – это как раз и есть показатель тренерской работы. Это сложный компонент, который тяжело наладить, а наш тренерский штаб сумел это очень быстро сделать.

– Насколько важно, что дорогостоящие новички сразу вписались и начали успешно показывать себя в деле?

– Если брать всю КХЛ в целом и глобально посмотреть на игроков в общем количестве, то наши новички – не такие уж и дорогостоящие.

– Это как раз понятно. Но вы же знаете, как бывает, спонсоры дали деньги, их потратили на конкретных игроков, сделали на них ставку, и если они не дают результата, то сразу могут пойти разговоры «кого вы сюда купили».

– Слава богу, в «Динамо» такого нет. Наши спонсоры – здравомыслящие люди, которые понимают, что всегда нужно какое-то время на адаптацию, чтобы хоккеисты услышали и приняли требования тренерского штаба и смогли вписаться в коллектив. У нас не было никакой паники и какого-то нагнетания. Тот же Никита Гусев – это топ-игрок для КХЛ, и мы прекрасно знали, кого берём в команду.

Здесь надо отдать должное нашим акционерам, Банку ВТБ и президенту клуба Виктору Воронину, который всегда старается убрать весь негатив от команды, чтобы ситуация не нагнеталась. Как говорится, цыплят считают по осени, а в хоккее — по весне. Наступит весна, и тогда будем подводить какие-то итоги. По трём сыгранным матчам нагнетать ситуацию – было бы в корне неправильно.

«Предсказуемые результаты никому не интересны»

– Матч с ЦСКА – это эталон того, к какому хоккею должно стремиться московское «Динамо»? Вы получили удовольствие от столь классной игры в исполнении команды?

– Самое красивое в игре – счёт на табло. В этом матче счёт получился красивым, а игра, показанная командой «Динамо», была очень неплохой. Есть то, что мы хотим улучшить. Это и действия в равных составах и реализация моментов. В матче с ЦСКА ещё в первом периоде было очень много моментов, где могли забивать второй гол и решать игру.

Мы создаём шикарные моменты, но не можем их реализовать. Поэтому у нас ещё много возможностей для дальнейшего роста. У нас хорошая игра в равных составах, но не реализуется то, что создаётся. Когда мы начнём это делать, это станет ещё одним плюсом в общую копилку.

– Столь конкурентный старт чемпионата доказывает правильность введения потолка и выбранной стратегии развития КХЛ? У СКА есть проблемы, у ЦСКА определённые сложности.

– В любой лиге чем больше будет непредсказуемых результатов, тем будет привлекательнее для болельщиков. Предсказуемые результаты — они никому не интересны. Если говорить о конкретных клубах, то у каждого своя система подготовки. Тот же ЦСКА закончил чемпионат в конце апреля, может быть, у них своя программа, там грамотные руководители и хороший тренер. Там понимают, что они делают. Но я ещё раз скажу, что итоги надо подводить весной. Тогда всё будет ясно. Сейчас было бы слишком рано и некорректно говорить, кто и что сделал неправильно.