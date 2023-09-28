Провал ЦСКА – не сюрприз. Там забыли простые истины, а теперь во всём винят Фёдорова

Про непривычно тяжёлый старт ЦСКА и СКА в новом сезоне уже сказано немало, и до сих пор армейские гегемоны Запада КХЛ находятся где-то за пределами даже первой пятёрки команд конференции, хотя прошёл уже почти месяц регулярки. Невиданное дело для нашего клубного хоккея последних лет восьми!

Но СКА вроде как ситуацию поправляет: после пяти поражений подряд команда Романа Ротенберга одержала уже четыре победы, причём идеально прошла по всегда тяжёлому дальневосточно-сибирскому выезду. ЦСКА же продолжает, мягко говоря, лихорадить: всего четыре победы в 11 матчах и предпоследнее место на Западе. Разумеется, и по игре команду Фёдорова не узнать – нет привычного движения и напора, нет характера, чтобы доставать матчи, не хватает и голого мастерства исполнителей, чтобы регулярно обыгрывать соперников «на полуспущенных».

И вроде бы проблемам ЦСКА не следует придавать слишком большого значения: мол, действующим двукратным чемпионам, сохранившим 99% «золотого» состава, не хватает мотивации на регулярку, особенно на её старт, дальше всё вернётся на круги своя, никакого критического отставания от конкурентов у армейцев ещё быть не может, да и вообще такому ЦСКА без разницы, какое место занимать в зоне плей-офф. Всё так, однако руководство армейцев уже начинает нервничать – судя по информации от приближённого к клубу телеграм-канала, команде дан некий срок в 10 дней на выздоровление. Что будет потом, если ничего глобально не изменится – неизвестно, однако в ЦСКА уже не раз показывали способность идти на самые резкие шаги для достижения нужного результата. Достаточно вспомнить увольнение Игоря Никитина посреди межсезонья или предельно жёсткую и рискованную для всего российского хоккея позицию в истории с Иваном Федотовым. Так что сильно ли мы удивимся, если через полторы недели ЦСКА, например, обменяет куда-нибудь на Восток Константина Окулова, не забившего ни разу за эти 11 матчей? Или если армейцы возьмут и уволят Сергея Фёдорова – тренера, не проигравшего пока ни одной серии плей-офф в тренерской карьере?

Сергей Фёдоров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Да нет, не удивимся. Если уж Борис Михайлов – ветеран, занимающий вроде бы номинальный пост почётного президента, но имеющий огромное влияние на все процессы в клубе – не стесняется публично разносить игру армейцев и делать акцент на слабой работе тренерского штаба, то это ясно говорит о том, что в высоких кабинетах ЦСКА не собираются долго ждать, терпеть и даже в сентябре мириться со статусом худшей команды Западной конференции (вынося за скобки совсем бедовый «Витязь»).

Материалы по теме Эксклюзив Борис Михайлов: ЦСКА не готов физически, все компоненты в безобразном состоянии

Очень, конечно, любопытно, как вызывающе спокойный и уверенный в себе Фёдоров справится под таким внутренним давлением, которого, очевидно, не было в двух предыдущих сезонах. Но всё же – что происходит с ЦСКА? Ведь не разучились же там за лето играть, тренировать и вместе идти к максимальным целям?

Конечно, не разучились. Однако вопрос мотивации, действительно, стоит очень остро, и это видно по игре команды. Людям, только что выигравшим два Кубка Гагарина подряд, попросту не хватает спортивной злости и желания, чтобы сейчас заставить себя биться за результат. Соперники же, напротив, выходят на чемпиона с утроенной мотивацией (весьма вероятно, что и простимулированные финансово), бегут, борются, пластаются. И всё чаще это приводит к капитуляции армейских «сытых котов».

При этом ошибочно думать, что в нужный-то момент всё попрёт по щелчку. Во-первых, спохватиться можно уже слишком поздно. Как ни банально, но даже ЦСКА ещё нужно попасть в плей-офф, тем более что откровенных аутсайдеров на Западе, кроме «Витязя», и не видно. Во-вторых, частые поражения бьют даже по чемпионской психологии, и если всё продолжится примерно в том же духе, то армейцы рискуют подойти к весне в ментально разрушенном состоянии, и это будет уже не та машина, к которой мы привыкли. Наконец, в-третьих – по щелчку в спорте ничего не происходит. К выходу из кризиса (а сейчас у ЦСКА кризис) должно привести какое-то действие или совокупность действий. Пока команде предоставлен шанс искать нужные рычаги на внутренней кухне, но скоро всё может измениться, причём весьма непредсказуемо.

ХК ЦСКА Фото: vk.com/hccska

Но вот ещё интересный момент – кто виноват, что ЦСКА сейчас настолько не возбуждает регулярка, что приходится подумывать о крайних мерах? Конечно, есть вопросы и к игрокам, которые спустя рукава делают свою работу, получая всё те же огромные деньги. Представьте, если бы из-за рутины снижалась продуктивность учителей, врачей, спасателей? Есть вопросы и к Сергею Фёдорову, несколько выпустившему команду из рук и не могущему внушить подопечным, что былые заслуги остались в прошлом и на дворе новый сезон.

Однако есть вопросы и к руководству. Конкретно – к ответственному за селекцию в ЦСКА президенту Игорю Есмантовичу. Ему, конечно, удалось сохранить «золотой» состав практически полностью, обойдясь лишь потерями защитника Сергеева и вратаря Рейдеборна. Но просчитать ситуацию, что даже чемпионский костяк необходимо освежать во избежание застоя, Есмантович не смог. Ведь вполне можно было предположить, что у лидеров ЦСКА возникнут трудности с настроем, что они будут долго раскачиваться, и в это время локомотивом команды могут стать голодные до побед новички.

Однако единственным, кто добавился в состав ЦСКА в межсезонье, стал Иван Федотов, которого и новичком-то не назовёшь, да и свой Кубок Гагарина с армейцами голкипер уже выигрывал. В остальном красно-синие не провели ни одной сделки на внешнем рынке, решив обойтись совсем без вливания свежей крови. Как выясняется – зря. Хотя разве это откровение в истории спортивного менеджмента? «Покупка новых игроков позволяет избежать застоя. Даже в наши лучшие времена мы не могли себе позволить стоять на месте. Думать об обновлении команды было моей ежедневной обязанностью», — говорил великий футбольный тренер Алекс Фергюсон, построивший не одну династию в «Манчестер Юнайтеде».

Кажется, в хоккейном ЦСКА, который тоже стал династией в КХЛ, забыли про эту истину. При этом у армейцев есть прекрасный пример из собственной истории, ведь доминировать в чемпионате СССР на протяжении стольких лет ЦСКА позволяло в том числе и постоянное пополнение состава. Нынешние же армейцы решили обойтись не только без новичков, но и без завода молодёжи. Даже пару-тройку лет назад красно-синие успешно и безболезненно вводили в состав Соркина, Мингачёва, Грудинина, Панкратова, в прошлом сезоне засиял Полтапов. Но сейчас у всех вышеперечисленных уже есть свои Кубки Гагарина с армейцами (у многих так и вовсе по два), а новой по-спортивному злой молодёжи на горизонте не видно. Да, есть защитник Ибрагимов и форвард Долженков, которые получают игровое время, но, очевидно, их энергии и таланта не хватает ЦСКА, чтобы безболезненно переждать апатию лидеров и вчерашних «лимитчиков», успевших насытиться победами.

Так что ответственность за текущее позорное место в таблице в ЦСКА следует разделить между тренерской лавкой и вип-ложей. Однако если дойдёт дело до серьёзных оргвыводов, вряд ли у официально признанного провала будет много отцов.